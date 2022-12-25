Hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh lộ bụng to lùm xùm, dấy nghi vấn đang mang thai con đầu lòng với chồng cũ Từ Hy Viên?

Đặc biệt, một số cư dân mạng tinh mắt soi ra phần bụng lo bất thường của người đẹp họ Trương. Nhiều người nghi rằng Trương Dĩnh Dĩnh đang mang bầu sau khi công khai chuyện tình cảm và sống chung với Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên .

Mới đây, trên trang cá nhân Trương Dĩnh Dĩnh đã khoe ảnh đi ăn cùng bạn bè. Trong ảnh, bạn gái Uông Tiểu Phi đội một chiếc mũ bóng chày màu đen và mặc một chiếc áo len trắng hồng, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, nhưng so với vẻ ngoài trước đây, khuôn mặt của cô ấy có vẻ tròn trịa hơn rất nhiều.

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi bị phát hiện có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên. Một số nguồn tin cho biết Trương Dĩnh Dĩnh là nguyên nhân khiến Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đổ vỡ. Không chỉ vậy, một số nguồn tin cho hay Dĩnh Dĩnh từng có thai với Tiểu Phi nhưng phá bỏ. Thậm chí họ còn dính nghi vấn có hợp đồng tình cảm.

Để hẹn hò với Trương Dĩnh Dĩnh, Uông Tiểu Phi chu cấp cho người tình nhà và xe, khiến cô bị mẹ của bạn trai ghét. Sau khi ly hôn với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi cũng nhiều lần bị bắt gặp cùng Trương Dĩnh Dĩnh đi du lịch. Tuy nhiên, cả hai nhiều lần phủ nhận chuyện tình cảm.

Trương Dĩnh Dĩnh không được lòng bà Trương Lan - mẹ nam doanh nhân, vì bà cho rằng cô tham tiền. Trong khi đó, nữ người mẫu từng livestream bác bỏ tin đồn, nói cô không màng tiền của doanh nhân. Cô đồng thời phủ nhận việc được Uông Tiểu Phi tặng hai căn nhà, một chiếc xe hơi, nói bản thân kiếm được tiền nhờ livestream bán hàng.

Trương Dĩnh Dĩnh sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa Biểu diễn. Trương Dĩnh Dĩnh từng đóng các bộ phim Hội chị em, Tân thần thám liên minh, Yêu em là sự sắp đặt tuyệt vời.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi từng có cuộc hôn nhân 10 năm và hai con chung với nữ minh tinh Từ Hy Viên. Cuối năm 2021, họ xác nhận ly hôn và Từ Hy Viên giành quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên từ chối tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ nhưng gửi lời chúc phúc chồng cũ. Uông Tiểu Phi cũng mong vợ cũ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, chỉ bốn tháng sau khi ly hôn, Từ Hy Viên tái hôn và đây là khởi điểm những tranh cãi giữa cô và chồng cũ.

Cuộc chiến giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi bắt đầu từ tháng 1, khi nữ diễn viên nộp đơn kiện lên Tòa án Đài Bắc, tố cáo chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi - vi phạm thỏa thuận ly hôn. Cô yêu cầu cưỡng chế tài sản của chồng cũ tại Đài Loan.

Nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết Uông Tiểu Phi ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3. Hiện tại, số tiền nợ lên tới 5 triệu TWD (160.000 USD).

Cả hai sau đó nói xấu nhau trên truyền thông gây náo loạn showbiz Trung Quốc. Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ ngoại tình, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc của anh. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự.