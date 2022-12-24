Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng

Sao quốc tế 24/12/2022 22:28

Nhiều người cho rằng Dương Tử luôn đi theo lối mòn, đam mê đóng phim cổ trang nên mãi không thể cải thiện diễn xuất.

Mới đây, Dương Tử có buổi livestream tâm sự với ngườ hâm mộ. Nữ diễn viên nói về tác phẩm mới hoàn thành Trường tương tư. 

"Tôi không nghĩ 'Trường tương tư' là một bộ phim thần tượng, rất nhiều người có thể sẽ định nghĩa nó là phim cổ trang thần tượng. Sau khi nghiên cứu nguyên tác và kịch bản, tôi đã nghĩ đây là một bộ phim vô cùng chân thực".

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh 1

Dương Tử phải mất tới 182 ngày để hoàn thành tác phẩm này và luôn thể hiện sự yêu thích với nhân vật. Cô nàng cũng tự tin rằng Trường tương tư là một bộ phim có chiều sâu, mang ý nghĩa hiện thực hơn là một tác phẩm cổ trang thần tượng thông thường.  

Nữ diễn viên cho biết phải mất nhiều thời gian mới có thể thoát vai và hi vọng Trường tương tư sẽ sớm được phát sóng. Có thể thấy ngôi sao xứ Trung đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm mới lần này. 

Tuy nhiên, dân mạng lại cho rằng Dương Tử luôn đi theo lối mòn, đam mê đóng phim cổ trang nên mãi không thể cải thiện diễn xuất.

Nữ diễn viên tiếp tục thể loại tiên hiệp, đóng vai một cô gái ngây thơ, thuần khiết có quá khứ đau khổ và được nhiều nam thần theo đuổi giống như trong Hương mật tựa khói sương, Trầm vụn hương phai...

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh 2

Về nội dung, Trường tương tư" lấy bối cảnh thời thượng cổ, con gái của hoàng đế Hiên Viên là Vương Cơ đã mang con gái của mình là Cao Tân Cửu Dao nhờ Vương Mẫu ở Ngọc Sơn nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, bà mất trong cuộc đại chiến của hoàng đế Hiên Viên và Xi Vưu Thần Nông. Cửu Dao không đợi được người thân đến đón, nảy sinh hiểu lầm với phụ thân, trốn khỏi Ngọc Sơn, trải qua nhiều trắc trở cuối cùng giả trang nam tử mai danh ẩn tích làm một đại phu nhỏ.

Cửu Dao thông minh hiền lành, thẳng thắn, đáng yêu, tình cờ cứu Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh sau đó cũng thầm lặng yêu Cửu Dao. Yêu quái chín đầu Tương Liễu vô tình phát hiện Cửu Dao có thể giúp mình chữa trị vết thương, nhiều lần cướp đoạt nàng rồi dần dần cũng có tình cảm với Cửu Dao.

Sau đó, Cửu Dao được Chuyên Húc tìm thấy, đưa nàng trở lại bên cạnh phụ thân Tuấn Đế, giải thích hiểu lầm năm xưa. Cửu Dao mạo hiểm trợ giúp Chuyên Húc giành lại ngai vàng của Hiên Viên.

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh 3

Trước tình yêu của Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu, nàng dứt khoát lựa chọn tình yêu với quốc gia, thực hiện ước nguyện khôi phục quốc gia của mẫu thân. Tương Liễu vì cứu Cửu Dao mà chết, Cửu Dao đau buồn, cùng Đồ Sơn Cảnh quy ẩn.

Dựa vào nội dung phim, có thể thấy đây tiếp tục là tác phẩm tiên hiệp mới mà Dương Tử tham gia. Từ trước đến nay, dòng phim cổ trang tiên hiệp luôn được xem là thế mạnh của người đẹp.

Chính vì thế, khi Trường tương tư được nhà sản xuất hé lộ những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã không khỏi kỳ vọng vào Dương Tử.

Tuy nhiên, một điều đáng lo là vài năm qua, diễn xuất của Dương Tử có phần không ổn định. Nhiều phim cô gây tranh cãi vì lối diễn gượng gạo, thiếu ăn ý với đồng nghiệp. Vậy nên, muốn vị thế của mình được củng cố trước các đồng nghiệp đang hot như Triệu Lệ Dĩnh, buộc ở Trường tương tư, Dương Tử phải có phong độ tốt, nhập tâm với vai diễn.

 

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