Vợ chồng mỹ nhân TVB Hồ Hạnh Nhi bí mật đến Việt Nam hội ngộ hoa hậu Thu Hoài

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hồ Hạnh Nhi diện quần jean và áo thun xanh nổi bật. Kiểu tóc tomboy của cô gây ấn tượng với người đối diện. Hoa đán của TVB liên tục vẫy tay chào fan và hỏi thăm mọi người xung quanh. Ông xã của cô cũng kề vai sát cánh bên vợ đẹp và hỗ trợ cô chăm sóc 2 con.

Chiều nay (23/12), diễn viên nổi tiếng của TVB Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con đã đáp chuyến bay đến TP.HCM. Mục đích của chuyến đi này là cô muốn thăm người bạn thân của mình - hoa hậu Thu Hoài và dự sự kiện của bạn mình tổ chức.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoa hậu Thu Hoài xuất hiện bên cạnh Hồ Hạnh Nhi. Năm 2016, Thu Hoài đích thân mời đại hoa đán Hồng Kông sang Việt Nam tham gia một sự kiện. Thời điểm đó, Thu Hoài tiết lộ Hồ Hạnh Nhi không chỉ là mối quan hệ hợp tác mà còn là bạn bè thân thiết. Được biết, sau lần gặp gỡ cách đây hai năm, cả hai thường xuyên giữ liên lạc với nhau.

Tháng 9/2018, Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 bay sang Hồng Kông để thăm nữ diễn viên đình đám. Chưa dừng lại ở đó, ông xã kém tuổi của nữ doanh nhân là bạn thân của Phillip Lee - chồng Hồ Hạnh Nhi. Cả hai người đều chơi chung một nhóm bạn khi ông xã của Hoa hậu Thu Hoài đang học tập và sinh sống ở nước ngoài.

Thu Hoài từng hơn 10 năm sinh sống, lập nghiệp tại nước ngoài nên có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật nổi tiếng châu Á. Thi thoảng vợ chồng Hồ Hạnh Nhi sang Việt Nam du lịch và thăm hỏi Thu Hoài. Tại Việt Nam, Thu Hoài cũng quen biết, là bạn thân của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: nhà thiết kế Công Trí, ca sĩ Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Thành Lộc, diễn viên Trấn Thành, Trương Ngọc Ánh, vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ...

Hồ Hạnh Nhi là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh TVB nhiều năm qua. Năm 1999, minh tinh 39 tuổi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và đoạt danh hiệu Á hậu 2. Tại Việt Nam, nữ diễn viên sinh năm 1979 được biết đến với những bộ phim nổi tiếng như: Hương sắc cuộc đời, Thực thi pháp luật, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Mẹ chồng nàng dâu, Loạn thế giai nhân, Mỹ nhân tâm kế, Tòa án lương tâm… Trước khi kết hôn với doanh nhân Phillip Lee, Hồ Hạnh Nhi từng hẹn hò với tài tử đào hoa Huỳnh Tông Trạch.

Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976. Chị đoạt giải Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu năm 2012 tại Mỹ. Sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc, bà mẹ đơn thân vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về lĩnh vực sắc đẹp. Thu Hoài kết hôn lần thứ ba với một người Đài Loan nhưng chia tay vì bạo lực gia đình. Đến năm 2015, Thu Hoài công khai hẹn hò doanh nhân Việt kiều Trí Tống. Anh sinh năm 1986, kém hoa hậu 10 tuổi. Tháng 6/2021, Thu Hoài và bạn trai đăng ký kết hôn.