Con gái 'trùm phim xã hội đen Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa mở tiệc mừng tuổi mới

Người mẫu Kỳ Kỳ tiết lộ cô bất ngờ khi con gái đề nghị mẹ "tặng" quà sinh nhật là cho phép cô được tỉa lông mày.

Nhậm Tình Giai bước sang tuổi mới vào đêm Giáng sinh. Cô tổ chức tiệc trước đó vài ngày tại Hong Kong. Bố mẹ, bạn bè... góp mặt để cắt bánh, thổi nến cùng cô.

Bước vào tuổi 18, Nhậm Tình Giai thỏa thích trưng diện phong cách gợi cảm, cá tính mà không cần bận tâm đến những lời bàn tán ngoại hình quá phổng phao hay già trước tuổi.

Trên trang cá nhân hôm 23/12, Ella cho biết cùng bố mẹ sang Maldives đón tuổi mới. Cô viết: "Tuổi 18 nơi thiên đường".

Phong cách thường ngày của ái nữ thường ưu tiên các thiết kế cut-out, khoe cơ thể như áo crop top, váy 2 dây, quần short... Tất cả được mix-match hài hòa tạo nên tổng thể sành điệu, hợp xu hướng.

Nhậm Tình Giai thừa hưởng gene trội của gia đình khi chạm mốc chiều cao 1,8 m từ lúc mới 16 tuổi. Đôi chân dài, thon và thẳng tắp của cô được thừa hưởng từ người mẹ siêu mẫu.

Trước khi Tình Giai chào đời, mẹ cô gây trầm trồ vì tỷ lệ cơ thể lưng ngắn, chân dài đáng ghen tỵ. Nhờ gắn bó lâu năm với sàn diễn thời trang, Kỳ Kỳ có nhiều kinh nghiệm truyền đạt cho Tình Giai khi nghe con gái bày tỏ mong muốn nối nghiệp mình.

Mẹ Tình Giai từng chia sẻ về chiều cao ấn tượng của con gái: "Con bé có được chiều cao vượt trội nhờ luôn ngủ đủ giấc mỗi tối. Gần như ngày nào, con tôi cũng lên giường ngủ lúc 21h".

Mặc dù Tình Giai được nhiều nhà mốt và các thương hiệu lớn tại Hong Kong mời gọi, tuy nhiên vợ chồng Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ lại dè dặt cho con gái dấn thân showbiz vì chưa hoàn thành việc học.

Nhậm Tình Giai từng làm công việc người mẫu bán thời gian từ nhiều năm nay, từng tham gia chiến dịch quảng bá của các thương hiệu thời trang lớn: Miu Miu, Louis Vuitton, YSL, Ralph Lauren, Prada… và xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng: Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan…

Trong một bài đăng hồi tháng 7/2022, Kỳ Kỳ khen ngợi Nhậm Tình Giai là “người mẫu của thế hệ mới ở Trung Quốc và Hồng Kông”. Chính động thái này đã góp phần làm dấy lên những đồn đoán rằng Tình Giai sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp sau khi cô tròn 18 tuổi.

Nhậm Đạt Hoa là nhân vật máu mặt trong showbiz Hồng Kông. Nam diễn viên sinh năm 1955, gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1970 và được biết đến là “trùm phim xã hội đen Hồng Kông”. Nghệ sĩ U70 ghi dấu ấn qua tác phẩm ăn khách như: Sát phá lang, Xã hội đen, Tuế nguyệt thần thâu, Giấc mộng mãnh hổ, Sòng bạc, Diệp Vấn… Không chỉ là ngôi sao quyền lực, tài tử kỳ cựu còn là một đại gia với khối tài sản kếch xù, trong đó có hơn 30 bất động sản phân bố ở nhiều thành phố lớn của Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan… Ông trải qua một lần đổ vỡ trước khi kết hôn với siêu mẫu Kỳ Kỳ vào năm 1997 và đón con gái Nhậm Tình Giai hồi tháng 12/2004.