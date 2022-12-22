Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời

Sao quốc tế 22/12/2022 21:00

Từng được đánh giá là minh tinh tài sắc vẹn toàn, thế nhưng mỹ nhân lại không biết giữ gìn danh tiếng, vướng nhiều scandal tình ái khiến sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Nói tới Giang Nhất Yến, không ít người sẽ nghĩ ngay tới "nữ thần văn nghệ" đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, được cộng đông mạng hết lời khen ngợi là "thanh thuần như hoa cúc".

Thế nhưng, ít ai ngờ được, sau lưng nữ diễn viên xinh đẹp này lại là cả một bầu trời phốt đen khiến dân tình sốc đến tận óc. Thậm chí, chẳng hề oan chút nào khi đánh giá Giang Nhất Yến là một trong những "trà xanh" khét tiếng của showbiz Hoa ngữ.

Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 1

Theo đó, Giang Nhất Yến thời quá khứ từng có thời gian cặp với đại gia chuỗi cửa hàng bánh gato nổi tiếng Lê Hồng. 

Cụ thể, Giang Nhất Yến và La Hồng qua lại với nhau khi vị đại gia này đã có gia đình. Cô nghiễm nhiên trở thành "bà chủ" bí mật của chuỗi cửa hàng bánh. Chứng kiến cảnh tượng này, vợ của đại gia La Hồng quyết định ly hôn. Vì thế mà Giang Nhất Yến trở thành "trà xanh" trong mắt thiên hạ. Cô bị gán mác "hồ ly tinh" chen chân vào gia đình người khác. Giữa lúc này, đại gai La Hồng lại nhờ vợ cũ ra mặt để bảo vệ thanh danh cho nhân tình. 

Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 2

Trước đó, vào năm 2005, khi quay bộ phim Mùa hè có em, Giang Nhất Yến có mối quan hệ mập mờ với nhiếp ảnh gia Dương Đào trong lúc hẹn hò đạo diễn Doãn Lực. Hành vi "bắt cá hai tay" của ngôi sao sinh năm 1983 gây ra vụ bê bối tình ái ầm ĩ với màn ẩu đả trên phim trường của 2 nam chính.

Sau đó, Giang Nhất Yến bị tố cướp bạn trai doanh nhân của nữ diễn viên Trần Hảo, lợi dụng tình cảm với nhiều đồng nghiệp nam có danh tiếng cao trong nghề như Trần Đạo Minh, Đồng Đại Vỹ hay Ngô Trấn Vũ để tiến thân. Trần Đạo Minh từng gây áp lực để đạo diễn giáng Trương Hâm Nghệ làm nữ phụ, đưa Giang Nhất Yến lên đóng chính.

Không chỉ vậy, Giang Nhất Yến còn khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực với hàng loạt scandal như mang vốn đầu tư tới tìm biên kịch "mát tay" Vu Chính để hợp tác và "nẫng tay trên" nhân vật của Vương Lạc Đan; cướp vai của Tiết Khải Kỳ trong bộ phim Tứ Đại Danh Bộ và bị đồng nghiệp mỉa mai ngay trong lễ trao giải; "thả thính" Đặng Siêu trong show truyền hình,...

Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 3

Ngoài ra, cô còn xảy ra mâu thuẫn với Lưu Diệc Phi. Cụ thể, khi tham gia Lỗ Dự có hẹn, Giang Nhất Yến đã vô tư "bóc phốt" Lưu Diệc Phi mà không hề suy nghĩ kỹ. Theo đó, khi MC hỏi về ấn tượng khi gặp "thần tiên tỷ tỷ", nữ diễn viên đã trả lời: "Thực ra chúng tôi cũng có chút tò mò về cô ấy, bởi vì Lưu Diệc Phi rất ít khi tới lớp đi học... Cô ấy cũng không phải là người thích trò chuyện". Phát hiện ra mình đang nói xấu đồng nghiệp, Giang Nhất Yến cố sửa lại: "Tớ không nói cậu đi quay hay trốn học đâu".

Câu nói của Giang Nhất Yến khiến Lưu Diệc Phi câm nín không biết nói câu gì. Thậm chí trong một khoảnh khắc "thần tiên tỷ tỷ" còn lườm nguýt Giang Nhất Yến và cảm thấy không thoải mái. 

Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 4

Đến cuối năm 2019, nàng tài nữ họ Giang mới thực sự "lật xe" khi bị vướng vào lùm xùm liên quan đến việc đoạt giải thưởng trong lĩnh vực kiến trúc. Cụ thể, người đẹp khoe giải thưởng trên Weibo nhưng bị phát hiện cô không phải kiến trúc sư mà chỉ là người mua lại căn nhà có kiến trúc đoạt giải, không có tư cách nhận thưởng. Điều này khiến Giang Nhất Yến nhận vô số gạch đá từ dư luận, bị chỉ trích nặng nề là kẻ giả tạo.

Việc vướng liên tiếp vướng bê bối khiến Giang Nhất Yến bị nhà sản xuất và khán giả quay lưng. Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Giang Nhất Yến giảm sút. Hiện tại, nữ nghệ sĩ ít được giao các dự án lớn, thậm chí phải rời khỏi giới giải trí Đại lục tới Hong Kong tìm cơ hội.

Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 5
Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 6
Mỹ nhân khiến Lưu Diệc Phi nổi giận, mang tiếng 'tiểu tam lừng lẫy Cbiz' hiện sống ẩn dật, chọn cách lánh đời - Ảnh 7

Sau khi đánh mất danh tiếng, Giang Nhất Yến bí mật kết hôn, chuyển về vùng quê tại Vân Nam sinh sống. Theo Giang Nhất Yến, hiện tại, cô dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm, hỗ trợ giáo dục ở các địa phương nghèo khó và rong ruổi nhiều nơi để chụp ảnh phong cảnh. Người đẹp cho biết áp lực cuộc sống khiến cô chọn cách lánh đời, đưa gia đình về vùng nông thôn để tìm bình yên.

 

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