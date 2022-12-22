'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ'

Sao quốc tế 22/12/2022 14:15

Trong video, diễn viên để lộ cằm ngấn mỡ, lưng "như tấm phản", khác với vẻ thon nuột thường thấy.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, người đẹp Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng vì thân hình "phát tướng". Cụ thể mới đây, Triệu Lộ Tư xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang với vẻ đẹp được đánh giá "hoàn hảo". Diễn viên mặc váy cam, khoe thân hình nuột nà, da trắng, những ngón tay thon dài.

Sau đó, thương hiệu tài trợ trang phục đăng video buổi chụp hình. Nhiều khán giả bình luận rằng ảnh tạp chí và diện mạo của Triệu Lộ Tư trong video không giống nhau. Trong video, diễn viên để lộ cằm ngấn mỡ, lưng "như tấm phản", khác với vẻ thon nuột trong loạt ảnh. Ngoài ra, nhiều khán giả nhận xét ngón tay của diễn viên trong loạt ảnh rất thiếu tự nhiên, tỷ lệ không cân đối với thân hình.

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ' - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư vấp phải tranh cãi vì ảnh trên tạp chí khác xa ảnh đời thực, đặc biệt là lưng và gương mặt. Ảnh: Internet

Bên cạnh những bình luận khuyên nàng tiểu hoa nên giảm cân, một số ý kiến khác lại bảo vệ Triệu Lộ Tư vì cho rằng, công chúng đang quá khắt khe với cân nặng của cô nàng. Việc phải giữ một thân hình cân đối là điều quan trọng đối với các ngôi sao nổi tiếng và người hâm mộ không nên dùng những lời lẽ miệt thị đối với các diễn viên nữ.

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ' - Ảnh 2
'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ' - Ảnh 3
Ngoại hình Triệu Lộ Tư lên xuống thất thường khiến khán giả hoang mang. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của Triệu Lộ tư trở thành chủ đề bàn luận. Trong lần livestream gần đây, diễn viên cũng bị chê "hai cằm", "ngấn mỡ"... Một số tin đồn cho rằng, để phục vụ phim mới, Triệu Lộ Tư bị đạo diễn yêu cầu phải giảm cân triệt để.

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ' - Ảnh 4
'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ' - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 lần đầu tiên xuất hiện với vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Sau đó, cô tham gia nhiều phim cổ trang với chủ đề xuyên không như: Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Tinh Hà Xán Lạn...

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