'Hà Tiên Cô' Trịnh Tú Trân rời bỏ showbiz sau những biến cố cuộc đời, nhan sắc xuống cấp gây tiếc nuối

Khi bước sang tuổi 47, nhan sắc của Trịnh Tú Trân đã không còn xinh đẹp, trong trẻo như xưa. Những thăng trầm trong cuộc đời đã hằn lên trên gương mặt "Hà Tiên Cô" bao dấu vết thời gian.

Những năm 2000, những mỹ nhân Singapore nổi lên như một "hiện tượng" trong làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp yêu kiều, thần thái ngút ngàn cùng lối diễn xuất đi lòng người, họ đã tạo nên một cơn sốt khắp nhiều nước châu Á, chinh phục trái tim của triệu người hâm mộ. Nhắc đến "thế hệ vàng" này của quốc đảo sư tử, phải kể đến 4 cái tên đình đám nhất, được mệnh là "tứ đại mỹ nhân Singapore" gồm Phạm Văn Phương, Trịnh Tú Trân, Quách Phi Lệ và Trần Tú Lệ. Đến nay, cả 4 người đẹp này đều đã rời xa màn ảnh và có những hướng đi riêng.

Hiện tại, trong khi Phạm Văn Phương, Trần Tú Lệ và Quách Phi Lệ đều đang có cuộc sống khá suôn sẻ và viên mãn, thì Trịnh Tú Trân lại phải trải qua nhiều thăng trầm trong đời. Có thể nói, cô là người gặp nhiều trắc trở nhất trong dàn mỹ nhân Singapore lừng lẫy năm nào. Sau nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí, hình ảnh "Hà Tiên Cô" do Trịnh Tú Trân thể hiện vẫn luôn khắc sâu vào ký ức của nhiều người. Mới đây, những hình ảnh của Trịnh Tú Trân khiến nhiều người ngạc nhiên vì trông cô gầy gò và xuống sắc rất nhiều. Thậm chí, một số người hâm mộ còn bình luận khuyên nữ diễn viên nên chú ý giữ gìn sức khỏe và không lên để cơ thể quá gầy.

Khi bước sang tuổi 47, nhan sắc của Trịnh Tú Trân đã không còn xinh đẹp, trong trẻo như xưa. Những thăng trầm trong cuộc đời đã hằn lên trên gương mặt sao nữ Tiếu ngạo giang hồ bao dấu vết thời gian. Theo truyền thông, hiện Trịnh Tú Trân một mình chăm sóc con trai ở Singapore. Ngoài thời gian dành cho con, cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Nữ diễn viên đã là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu 3 trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn ở Singapore. Trịnh Tú Trân sinh năm 1975, cô cùng với Phạm Văn Phương, Quách Phi Lệ được mệnh danh là "tam đại mỹ nữ Singapore”, nổi tiếng khắp châu Á cuối thập niên 1990, đầu 2000. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua các bộ phim: Duyên thị kỳ tình, Bản sắc tiền tài, Gia đình mỹ lệ, Lục Tiểu Phụng - Quyết chiến tiền hậu, Hồ sơ pháp y… Đặc biệt, minh tinh 7X được biết đến nhiều nhất với vai Hà Tiên Cô trong Đông du ký (1998 - 1999) và Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ (bản 2000). Cuộc đời Trịnh Tú Trân trải qua nhiều sóng gió. Thời trẻ, nữ diễn viên từng chật vật vì bệnh tật, lâm cảnh phá sản do đầu tư cổ phiếu thua lỗ và phải làm việc cật lực suốt nhiều năm để trả nợ. Hồi 2010, cô kết hôn với doanh nhân Brian Wong rồi có một con trai song họ ly hôn sau 8 năm gắn bó. Nhìn lại chặng đường đã qua, Trịnh Tú Trân không hối hận vì những quyết định trong quá khứ. “Nếu tôi không giao dịch với số cổ phiếu trị giá hàng triệu đô ở tuổi 24, tôi sẽ không có gan bắt đầu kinh doanh khi đã 30 tuổi. Nếu tôi không kết hôn, tôi đã không có một cậu con trai kháu khỉnh như bây giờ. Làm sao tôi có thể nói rằng tất cả những thứ này đều là quyết định tồi?”, cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hồi 2021.

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 Liễu Nham được trông thấy hẹn hò cùng một người đàn ông. Nhiều người cho rằng mỹ nhân được mệnh danh "siêu vòng một" đã tìm được hạnh phúc ở tuổi 42.

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