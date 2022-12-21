Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ

Sao quốc tế 21/12/2022 15:01

Có thể thấy, ưu tiên hiện tại của Trương Bá Chi là 3 cậu con trai. Hình ảnh người mẹ đơn thân hết lòng vì con của nữ minh tinh nhận được sự yêu mến.

Truyền thông đưa tin, vào sáng ngày 21/12, Trương Bá Chi đã cùng con trai út đi chơi công viên sau khi mừng sinh nhật 4 tuổi của cậu bé. Thông qua những bức ảnh được đăng tải, Trương Bá Chi trông sành điệu trong chiếc áo khoác trắng kết hợp với kính râm đen cùng chiếc mũ bóng chày màu xanh.

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 1
Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 2
Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 3

Dù dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng Trương Bá Chi vẫn không lơ là phòng dịch bằng chiếc khẩu trang dày màu xanh. Sau đó, cô đẩy xe đẩy đi vòng quanh công viên giải trí.

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 4
Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 5

Lần này, nữ diễn viên 42 tuổi cũng không để lộ mặt của cậu út. Ở bức ảnh khác, dân tình chỉ thấy cái đầu to tròn được lộ ra khỏi nôi. Hai mẹ con nắm tay nhau tạo dáng dưới ánh nắng mặt trời trông rất hạnh phúc.

Trước đó, người đẹp Hong Kong đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật đáng yêu mừng con trai út Marcus lên 4 tuổi. Trong những hình ảnh được đăng tải, buổi tiệc có sự góp mặt của bạn bè và nhân viên làm việc bên Trương Bá Chi. 

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 6
Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 7

Trương Bá Chi viết cho con út: "Chúc mừng sinh nhật, Hoàng tử Bé. Con đã luôn được yêu thương bởi mẹ và các anh trai. Giờ đây con đã là một em bé ba tuổi. Thế giới trẻ em thật thơ ngây và dễ thương. Anh cả Lucas luôn kiên nhẫn chăm sóc con trong bể bơi, anh hai Quintus cùng con chơi đồ chơi. Mẹ sẽ luôn ở bên con, bế con đi mua đồ chơi, cho con những chiếc ôtô đồ chơi yêu thích.

Trong các video mẹ quay luôn có tiếng bi bô đáng yêu của con, có đôi tay, đôi chân nhỏ bé của con... Con sẽ có thêm thật nhiều khoảnh khắc đáng yêu, đẹp đẽ như thế nữa. Mong hoàng tử nhỏ dễ thương có một ngày vui vẻ và ấm áp".

Để cuộc sống cá nhân không bị ảnh hưởng, trong tất cả tấm ảnh chia sẻ lên mạng xã hội, Bá Chi phần lớn che mặt con trai. Những cử chỉ cô dành cho con thể hiện sự yêu thương của mẹ, khiến khán giả "mềm lòng".

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 8

Marcus là con trai thứ ba của Bá Chi, danh tính bố bé không được tiết lộ. Trong phần giấy khai sinh cậu bé, phần tên bố bị bỏ trống. Nhiều tờ báo từng cất công tìm hiểu thông tin bố đứa trẻ, khiến Bá Chi tức giận đâm đơn kiện nhằm bảo vệ con. Đến nay, cô chưa từng một lần chia sẻ về bố Marcus.

Diễn viên hiện định cư ở Thượng Hải với ba con. Trong khi hai con trai lớn đi học, con trai nhỏ được vú em chăm sóc.

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ - Ảnh 9

Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập showbiz năm 18 tuổi, là ngôi sao điện ảnh - truyền hình Hong Kong cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Gần đây, cô ít đóng phim, chủ yếu tham gia show truyền hình.

Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010).

Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Vụ việc là một trong các nguyên nhân khiến hôn nhân giữa cô và Tạ Đình Phong trục trặc, đi tới đổ vỡ năm 2012. Năm 2018, cô sinh thêm con trai Marcus, hiện 4 tuổi. Danh tính bố em bé là một ẩn số.

Vì scandal, Trương Bá Chi từng bị đả kích. Tuy nhiên, nỗ lực làm mẹ đơn thân, chăm sóc ba con trai dần giúp cô có được cảm tình của khán giả. Những năm gần đây, cô phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

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