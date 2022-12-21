Ông xã Hồng Hân vẫn 'chứng nào tật nấy', tiếp tục qua lại với nhân tình sau bê bối

Theo Giang Tiểu Yến, Tất Oánh đã trở lại làm việc cho Trương Đan Phong. Toàn bộ thù lao livestream của nam diễn viên trong thời gian qua đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Tất Oánh. Không chỉ vậy, Tất Oánh còn đứng ra thương lượng công việc với đối tác của Trương Đan Phong. Cô thậm chí yêu cầu công ty tổ chức sự kiện phải sắp xếp cho mình và ngôi sao Hoa Thiên Cốt ở chung một phòng khách sạn.

Năm 2018, tin đồn Trương Đan Phong cặp kè với người quản lý Tất Huỳnh rầm rộ trên các mặt báo. Những bằng chứng "rõ rành rành" về mối quan hệ bất chính giữa họ cũng được chỉ ra như dùng độ đôi, có những hành động thân mật bên nhau,...

Hiện, tin tức Trương Đan Phong vẫn còn dan díu với nhân tình Tất Oánh đứng đầu chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thương cảm, yêu cầu Hồng Hân sớm ly hôn người chồng bội bạc, không biết đường hối cãi.

Tháng 4/2019, "Đệ nhất paparazzi" Trác Vỹ gây chấn động khi tiết lộ những hình ảnh mờ ám của Trương Đan Phong và Tất Huỳnh tại một khách sạn. Trong các bức ảnh được chụp lại, Tất Huỳnh thản nhiên vào phòng của nam diễn viên lúc nửa đêm với bộ đồ ngủ và ở lại đến gần sáng mới trở về phòng riêng với chiếc quần khác màu.

Điều này khiến Trương Đan Phong phải nhận mưa gạch đá từ công chúng và hình tượng "người chồng tốt" anh xây dựng bao năm qua cũng hoàn toàn sụp đổ. Chưa kể, còn có tin đồn Trương Đan Phong và "tiểu tam" đã cấu kết với nhau, muốn đuổi Hồng Hân ra khỏi nhà không xu dính túi.

Tưởng như bằng chứng đã "rõ rành rành" nhưng Trương Đan Phong vẫn luôn phủ nhận việc ngoại tình và còn yêu cầu dừng việc bịa đặt và bạo lực mạng xã hội với thái độ vô cùng cương quyết. Điều đáng nói dù đau khổ là vậy, Hồng Hân vẫn lựa chọn tha thứ cho chồng trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Những năm qua, cô vẫn vui vẻ tay trong tay với người chồng bội bạc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Năm 2004, Hồng Hân gặp gỡ Trương Đan Phong khi hợp tác trong 1 bộ phim. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trương Đan Phong đã say đắm trước nhan sắc xinh đẹp của đàn chị và bày tỏ tình cảm. Ban đầu, nữ thần TVB có chút băn khoăn vì cô hơn Trương Đan Phong những 10 tuổi và còn có 1 đứa con riêng. Tuy nhiên, cô vẫn xiêu lòng trước sự theo đuổi kiên trì và những lời hứa hẹn của người tình trẻ.

Khi đó, Hồng Hân đã là sao nữ nổi đình nổi đám, còn Trương Đan Phong chỉ là 1 diễn viên nghèo, không có mấy danh tiếng. Không ít người cho rằng anh chỉ muốn "ké fame", lợi dụng Hồng Hân. Đến Thái Thiếu Phân - người chị em tốt của Hồng Hân cũng phản đối tình yêu của họ. Dù vậy, Hồng Hân vẫn quyết định lên xe hoa với người tình kém tuổi vào năm 2009.

Năm 2014, dù đã 43 tuổi, Hồng Hân vẫn cố sinh cho chồng cô con gái đầu lòng, đặt tên là Trương Hy Đồng. Cặp đôi này được coi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz 1 thời.