Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân

Sao quốc tế 21/12/2022 10:40

Hình ảnh mới đây của Lý Liên Kiệt đã nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Liên Kiệt đã đăng một video chúc mừng sinh nhật của "bà trùm giải trí Hong Kong" Trần Lam. Trong hình, nam diễn viên diện đồ đen, gương mặt rạng rỡ với làn da căng mịn ít nếp nhăn, cùng với đó là mái tóc đen để kiểu bổ luống trẻ trung.

Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 1
Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 2
Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 3

Ngay sau khi hình ảnh mới này của Lý Liên Kiệt được chia sẻ, nhiều người đã dành lời khen diện mạo trẻ trung của nam tài tử. Một số nhận xét trông nghệ sĩ chỉ như ở tuổi 30 đến 40 thay vì sắp chạm ngưỡng 60. Ngoài ra, Lý Liên Kiệt còn gây bất ngờ với làn da căng mịn ít nếp nhăn, nhất là đôi mắt một mí khác lạ.

Vẻ ngoài của diễn viên Hoàng Phi Hồng được ví giống tượng sáp, khiến dân mạng đặt nghi vấn anh đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ “tút tát” nhan sắc. Tuy nhiên điều khiến người hâm mộ lo ngại nhất chính là vùng cổ hơi sưng với các tĩnh mạch nổi. Nhiều năm trước, Lý Liên Kiệt được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp, sức khỏe suy giảm, tăng cân khó kiểm soát, phải ngưng đóng phim và uống thuốc điều trị.

“Không biết anh ấy thế nào rồi?”, “Này chắc là dùng filter làm đẹp thôi, tôi nghĩ Lý Liên Kiệt không phẫu thuật thẩm mỹ đâu”, “Tuổi này còn dao kéo làm gì trời”, “Nhìn khác quá, không nghe tiếng, tôi cứ tưởng là người lạ ấy”, “Nhìn anh ấy vui vẻ, đầy sức sống thế này, fan như tôi cũng yên tâm”... là những bình luận của dân mạng.

Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 4

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoàng Phi Hồng, Tinh võ anh hùng, Cận vệ Trung Nam Hải, Nụ hôn của rồng, Anh hùng, Long môn phi giáp... Tuy nhiên từ sau khi mắc bệnh, sao nam rời khỏi làng giải trí. Lần gần đây nhất là vào ngày 10/12, truyền thông bắt gặp Lý Liên Kiệt hội ngộ Dương Tử Quỳnh khi cô được tạp chí Time vinh danh là “Biểu tượng của năm 2022”.

Sau khi rời showbiz, Lý Liên Kiệt chọn cuộc sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết cho việc tu hành và chăm sóc vợ con. Nam diễn viên chia sẻ có tâm nguyện được hỏa táng tại một ngôi chùa ở Tây Tạng sau khi mất. Theo Lý Liên Kiệt, Phật giáo giúp ông sống bình dị, không màng danh lợi hay vật chất. Nam diễn viên thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 5
Lý Liên Kiệt gây sốc với diện mạo trẻ trung tuổi U60, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 6

Tài tử kết hôn với Lợi Trí - Hoa hậu châu Á 1986 - được 22 năm. Từ khi kết hôn, Lợi Trí vắng bóng làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình. Trên SMG Shanghai TV, Lý Liên Kiệt từng nói vợ sống khép kín, chỉ chăm lo cho chồng và con gái, không quan tâm tới trang sức, hàng hiệu.

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Từ khóa:   Lý Liên Kiệt Lý Liên Kiệt thẩm mỹ Trần Lam Lợi Trí sao Hoa ngữ

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