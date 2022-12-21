'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42

Sao quốc tế 21/12/2022 15:59

Liễu Nham được trông thấy hẹn hò cùng một người đàn ông. Nhiều người cho rằng mỹ nhân được mệnh danh "siêu vòng một" đã tìm được hạnh phúc ở tuổi 42.

Mới đây, đoạn video Liễu Nham đi mua sắm với một người đàn ông được chia sẻ trên Weibo và thu hút sự chú ý. Trong video, Liễu Nham mặc chiếc áo bóng chày, đội mũ, đeo khẩu trang kín, cùng người đồng hành đi xét nghiệm Covid, sau đó đi shopping. Trên đường đi, trời rất lạnh, hai người đút tay vào túi quần, vừa đi vừa trò chuyện.

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 - Ảnh 1
'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 - Ảnh 2
'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 - Ảnh 3

Trong siêu thị, trong khi Liễu Nham chọn đồ, người đàn ông đợi cô bên cạnh xe đẩy hàng. Họ trao đổi về các loại rau, thực phẩm, chọn lựa một số để nấu nướng, sau đó cùng về.

Vài ngày sau, cả hai lại bị bắt gặp đi chơi cùng nhau. Lần này, Liễu Nham mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng và đội một chiếc mũ len trắng. Cuối buổi, người đàn ông lái xe đi, Liễu Nham một mình về nhà.

Sau khi đoạn video bị lộ, nhiều khán giả chúc phúc cho Liễu Nham, mong cô hạnh phúc. Diễn viên sống rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, đây là lần đầu tiên cô bị bắt gặp hẹn hò.

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 - Ảnh 4

Trước đó vào gần giữa tháng 11, nữ diễn viên Liễu Nham chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 42 trên trang cá nhân. Trong ảnh, nữ diễn viên vui vẻ tạo dáng chụp ảnh bên bó hoa và bánh sinh nhật. Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh ý đã phát hiện trong bức ảnh của Liễu Nham có bóng của một người đàn ông. Đa số cho rằng bóng người đàn ông trong ảnh có thể là bạn trai của cô.

Trong quá khứ, Liễu Nham từng vướng tin đồn bí mật hò hẹn với anh chàng điển trai Chansung của nhóm 2PM. Ngoài ra, truyền thông từng đưa tin nữ diễn viên hẹn hò với một "phú nhị đại" (con trai của một gia đình giàu có). Cả hai còn bị bắt gặp cùng đi chơi tại Seoul, chàng và nàng nắm tay nhau tình tứ. Tuy nhiên, đến nay nữ diễn viên vẫn chưa từng công khai chuyện tình cảm với ai.

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 - Ảnh 5

Liễu Nham sinh năm 1980, lớn lên trong gia cảnh khó khăn. Vừa làm MC vừa làm diễn viên hài nhưng sự nghiệp của Liễu Nham vẫn không khởi sắc. Đến năm 2008, khi xuất hiện trên tạp chí FHM dành cho nam giới, với thân hình nóng bỏng, Liễu Nham mới được chú ý.

Tận dụng lợi thế hình thể, Liễu Nham bước lên con đường nghệ sĩ gợi cảm với những biệt danh như "bom sex Trung Quốc", "siêu vòng một". Cô cũng được mời chụp ảnh, tham gia sự kiện và dẫn nhiều chương trình. Tuy nhiên, hình tượng gợi cảm vốn mang nhiều thị phi. Liễu Nham không chỉ mang tiếng đổi tình lấy vai diễn, cô còn bị coi là dạng diễn viên "hạ cấp".

Gắn với hình gợi cảm, nữ diễn viên bị so sánh với Can Lộ Lộ. Thậm chí, khi vào vai thiếu nữ dịu dàng, yếu đuối Tần Khả Tình trong Tân Viên nguyệt loan đao, cô vẫn bị khán giả phán "như Phan Kim Liên". Các vai diễn do Liễu Nham thể hiện từng trở thành từ khóa được tìm kiếm gắn với phim khiêu dâm.

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42 - Ảnh 6

Trên iFeng, Liễu Nham chia sẻ cô muốn chứng minh khả năng diễn xuất không giới hạn của mình tại showbiz Trung Quốc. "Tôi không phải là mỹ nhân gợi cảm chỉ biết mua vui cho cánh đàn ông trên màn ảnh", cô khẳng định.

Vừa qua, Liễu Nham gây ấn tượng khi tham gia bộ phim Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính. Trong Mộng hoa lục, vai diễn Tôn Tam Nương của Liễu Nham là thôn phụ, bị chồng con ruồng rẫy. Tôn Tam Nương là người chị tri kỷ, hết lòng vì bạn bè. Đài từ của nữ diễn viên được đánh giá tốt hơn cả Lưu Diệc Phi.

 

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