Rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con gái?

Theo blogger này cho biết, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khi mới kết hôn rất yêu nhau nhưng mối quan hệ của họ không kéo dài được lâu. Cả hai vì công việc nên đã lâu không gặp nhau khiến tình cảm dần phai nhạt. Họ quyết định chia tay dứt khoát và ký vào thủ tục ly hôn. Tin tức này đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin một blogger đã tiết lộ Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, lý do chia tay của họ cũng đã được công khai.

Kể từ khi kết hôn cho tới nay, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đối diện với vô số lời đồn thổi ly hôn, chia tay. Từng có thời gian, cả 2 trở thành tâm điểm chú ý của MXH vì tin đồn ép cưới, cưới chạy bầu,... Vì không lên tiếng phản hồi rõ ràng nên 2 vợ chồng Hoa - Như chịu áp lực rất lớn từ phía dư luận.

Cũng giống nhiều lần trước đó, khi đối diện với tin đồn hôn nhân tan vỡ, cả Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều chọn cách im lặng. Người hâm mộ của cặp sao nổi tiếng cho rằng tin đồn lần này cũng như nhưng lần trước đều là giả và không có căn cứ. Một số người còn đăng bức ảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện thân thiết gần đây để đập tan tin đồn họ đã chia tay.

Năm 2020, cặp đôi khiến làng giải trí Châu Á "dậy sóng" khi bị bắt gặp cãi nhau gay gắt trên phố. Sau đó, Hoắc Kiến Hoa trở về nhà một mình, còn Lâm Tâm Như lang thang trên phố. Chỉ vài ngày sau, Lâm Tâm Như lên tiếng thừa nhận, vợ chồng cô đúng là có mâu thuẫn. Tuy nhiên, mọi việc không quá trầm trọng như mọi người suy đoán.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là hai ngôi sao giải trí hàng đầu Hoa ngữ. Cặp đôi trước khi kết hôn từng có tình bạn kéo dài 10 năm. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng hợp tác trong nhiều sản phẩm phim ảnh ăn khách. Từ hợp tác chung, dần dà cả hai nảy sinh tình cảm. Trong một cuộc trả lời với truyền thông, mẹ nam tài tử còn chia sẻ sở dĩ Hoắc Kiến Hoa yêu Lâm Tâm Như vì cô khá giống bà.

Năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nên duyên vợ chồng bằng đám cưới bí mật tại Bali. Hôn lễ xa hoa với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Hồ Ca... Không lâu sau đám cưới, nhiều tin đồn được lan truyền nghi ngờ họ chỉ sống thử, không đăng ký kết hôn. Cặp sao sau đó khởi kiện người tung tin đồn và được xử thắng kiện.

Vào ngày 6/1/2017, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi kín tiếng hơn, luôn dành thời gian chăm sóc con.

Trả lời phỏng vấn báo chí hồi đầu tháng 7, Lâm Tâm Như nói cô từng không mặn mà kết hôn, sinh con. Dù vậy, cô không cưỡng lại tình yêu, luôn mong đợi có người tâm đầu ý hợp, có thể cùng mình tay trong tay ăn một tô mì, đi dạo. Đến một ngày, cô nhận ra Hoắc Kiến Hoa có những điểm đặc biệt, khiến cô muốn giã từ cuộc sống độc thân: "Tôi nhận ra anh ấy chính là người có thể khiến tôi liều chết chạy theo".

Giống nhiều cặp khác, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng giận hờn, cãi vã rồi chia tay trong thời gian hẹn hò. Lâm Tâm Như thừa nhận cô đã vật lộn trong một thời gian vì lo lắng sẽ mất anh, sau khi hai người chia tay. Do đó, hết giận hờn, họ lại về bên nhau. Nàng Hạ Tử Vy nhận xét, trong mối quan hệ, điều quan trọng là vì tình yêu mà sẵn sàng nhượng bộ, xoa dịu cái tôi một chút, đôi bên cùng cố gắng.