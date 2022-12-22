Rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con gái?

Sao quốc tế 22/12/2022 16:22

Thông tin cặp đôi quyền lực làng giải trí Hoa ngữ Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Huy ly hôn một lần nữa khiến dân mạng "dậy sóng".

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin một blogger đã tiết lộ Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, lý do chia tay của họ cũng đã được công khai.

Theo blogger này cho biết, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khi mới kết hôn rất yêu nhau nhưng mối quan hệ của họ không kéo dài được lâu. Cả hai vì công việc nên đã lâu không gặp nhau khiến tình cảm dần phai nhạt. Họ quyết định chia tay dứt khoát và ký vào thủ tục ly hôn. Tin tức này đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Cũng giống nhiều lần trước đó, khi đối diện với tin đồn hôn nhân tan vỡ, cả Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều chọn cách im lặng. Người hâm mộ của cặp sao nổi tiếng cho rằng tin đồn lần này cũng như nhưng lần trước đều là giả và không có căn cứ. Một số người còn đăng bức ảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xuất hiện thân thiết gần đây để đập tan tin đồn họ đã chia tay.

Rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con gái? - Ảnh 1

Kể từ khi kết hôn cho tới nay, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đối diện với vô số lời đồn thổi ly hôn, chia tay. Từng có thời gian, cả 2 trở thành tâm điểm chú ý của MXH vì tin đồn ép cưới, cưới chạy bầu,... Vì không lên tiếng phản hồi rõ ràng nên 2 vợ chồng Hoa - Như chịu áp lực rất lớn từ phía dư luận.

Năm 2020, cặp đôi khiến làng giải trí Châu Á "dậy sóng" khi bị bắt gặp cãi nhau gay gắt trên phố. Sau đó, Hoắc Kiến Hoa trở về nhà một mình, còn Lâm Tâm Như lang thang trên phố. Chỉ vài ngày sau, Lâm Tâm Như lên tiếng thừa nhận, vợ chồng cô đúng là có mâu thuẫn. Tuy nhiên, mọi việc không quá trầm trọng như mọi người suy đoán.

Rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con gái? - Ảnh 2

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là hai ngôi sao giải trí hàng đầu Hoa ngữ. Cặp đôi trước khi kết hôn từng có tình bạn kéo dài 10 năm. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng hợp tác trong nhiều sản phẩm phim ảnh ăn khách. Từ hợp tác chung, dần dà cả hai nảy sinh tình cảm. Trong một cuộc trả lời với truyền thông, mẹ nam tài tử còn chia sẻ sở dĩ Hoắc Kiến Hoa yêu Lâm Tâm Như vì cô khá giống bà.

Rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con gái? - Ảnh 3

Năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa nên duyên vợ chồng bằng đám cưới bí mật tại Bali. Hôn lễ xa hoa với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Hồ Ca... Không lâu sau đám cưới, nhiều tin đồn được lan truyền nghi ngờ họ chỉ sống thử, không đăng ký kết hôn. Cặp sao sau đó khởi kiện người tung tin đồn và được xử thắng kiện.

Vào ngày 6/1/2017, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi kín tiếng hơn, luôn dành thời gian chăm sóc con

Rộ tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang hoàn tất thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con gái? - Ảnh 4

Trả lời phỏng vấn báo chí hồi đầu tháng 7, Lâm Tâm Như nói cô từng không mặn mà kết hôn, sinh con. Dù vậy, cô không cưỡng lại tình yêu, luôn mong đợi có người tâm đầu ý hợp, có thể cùng mình tay trong tay ăn một tô mì, đi dạo. Đến một ngày, cô nhận ra Hoắc Kiến Hoa có những điểm đặc biệt, khiến cô muốn giã từ cuộc sống độc thân: "Tôi nhận ra anh ấy chính là người có thể khiến tôi liều chết chạy theo".

Giống nhiều cặp khác, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như từng giận hờn, cãi vã rồi chia tay trong thời gian hẹn hò. Lâm Tâm Như thừa nhận cô đã vật lộn trong một thời gian vì lo lắng sẽ mất anh, sau khi hai người chia tay. Do đó, hết giận hờn, họ lại về bên nhau. Nàng Hạ Tử Vy nhận xét, trong mối quan hệ, điều quan trọng là vì tình yêu mà sẵn sàng nhượng bộ, xoa dịu cái tôi một chút, đôi bên cùng cố gắng.

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ'

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ'

Trong video, diễn viên để lộ cằm ngấn mỡ, lưng "như tấm phản", khác với vẻ thon nuột thường thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa ly hôn vợ chồng Lâm Tâm Như sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ'

'Thánh nữ xuyên không' Triệu Lộ Tư gây ngỡ ngàng khi để lộ ảnh 'ngấn mỡ'

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi

Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

'Hà Tiên Cô' Trịnh Tú Trân rời bỏ showbiz sau những biến cố cuộc đời, nhan sắc xuống cấp gây tiếc nuối

'Hà Tiên Cô' Trịnh Tú Trân rời bỏ showbiz sau những biến cố cuộc đời, nhan sắc xuống cấp gây tiếc nuối

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42

'Siêu vòng một' Liễu Nham thân mật bên trai lạ, dấy lên tin đồn hẹn hò ở tuổi 42

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ

Trương Bá Chi đưa con trai út đi công viên, nhóc tỳ thích thú khám phá thế giới xung quanh cùng mẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng