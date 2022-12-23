Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ

Sao quốc tế 23/12/2022 10:35

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng không có duyên với giải thưởng, Huỳnh Tông Trạch cho biết đối với anh "kiếm được tiền lương là đủ tốt rồi".

Huỳnh Tông Trạch vừa trở lại màn ảnh TVB sau 4 năm vắng bóng với bộ phim Bằng chứng thép. Khán giả vô cùng háo hức khi được gặp lại anh trong một siêu phẩm của TVB, thậm chí nhiều người còn hy vọng Huỳnh Tông Trạch sẽ đoạt giải Nam diễn viên chính sắc nhất năm nay với vai diễn nhà khoa học pháp y cao cấp trong phim này.

Nhiều lần được đề cử và nhiều lần bị tước giải, nhiều người cảm thấy tiếc cho Huỳnh Tông Trạch. Khi các phóng viên đặt câu hỏi cho Huỳnh Tông Trạch, anh nói đùa lại rằng: "Không cần đâu. Kiếm được tiền lương với tôi là đủ tốt rồi".

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ - Ảnh 1

Khi được hỏi về triển vọng của anh về công việc nhận được giải thưởng năm nay, Huỳnh Tông Trạch bày tỏ: "Tôi có cảm giác ngoại tình khi quay một bộ phim truyền hình".

"Giải thưởng không quá quan trọng với tôi. Tôi phó mặc cho phận số" - Huỳnh Tông Trạch nói thêm.

Theo On, Huỳnh Tông Trạch và bộ phim Bằng chứng thép 5 vào top đề cử nhiều hạng mục giải thưởng tại TVB Anniversary Awards (Giải Thường niên TVB). Sau vòng tuyển chọn đầu tiên, anh có tên trong danh sách 10 tài tử cạnh tranh cho giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc.

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ - Ảnh 2

Bộ phim Bằng chứng thép 5 mở ra cho Huỳnh Tông Trạch cơ hội chạm tay vào chiếc cúp Thị đế sau 23 năm đóng phim. Đề cử Nam diễn viên xuất sắc đến đúng thời điểm tài tử Hong Kong trở lại cống hiến cho TVB và tìm lại danh tiếng ở thị trường nghệ thuật quê nhà sau nhiều năm vắng bóng. Nếu thắng giải Thị đế tại Anniversary Awards năm nay, đó sẽ là dấu mốc mới cho sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Tông Trạch.

Gia nhập hãng phim Hong Kong từ năm 1999, Huỳnh Tông Trạch nhiều lần vào đề cử Thị đế TVB nhưng chưa bao giờ chiến thắng.

Đến năm 2017, anh rời đài sang thị trường Trung Quốc Đại lục phát triển danh tiếng. Tuy nhiên, Huỳnh Tông Trạch không thực hiện được tham vọng. Việc không có phim để lại dấu ấn lớn trong thời gian dài khiến nam diễn viên lao dốc tên tuổi.

Ở tuổi 42, Huỳnh Tông Trạch không cần giải thưởng, chỉ cần kiếm được tiền là đủ - Ảnh 3

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Huỳnh Tông Trạch cũng luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng Hồng Kông. Nam diễn viên 42 tuổi được biết đến là một trong những tài tử đa tình bậc nhất làng giải trí xứ Cảng thơm khi qua lại với nhiều người đẹp.

Đặc biệt, mối tình sâu đậm nhất của nam diễn viên là với Hồ Hạnh Nhi. Cả hai bén duyên khi hợp tác trong phim Mẹ chồng khó tính hồi 2005, trải qua nhiều sóng gió trước khi chia tay vào năm 2012. Cặp sao nổi tiếng này tan vỡ được cho là vì Hồ Hạnh Nhi không thể chịu đựng thêm tính trăng hoa, ham chơi của người yêu. Hậu chia tay, Huỳnh Tông Trạch trải qua nhiều mối tình chóng vánh và đến nay vẫn độc thân trong khi bạn gái cũ đã có tổ ấm viên mãn.

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