Không biết ăn trứng cá muối đắt đỏ, Khổng Tuyết Nhi bị đồng nghiệp chế giễu

Cụ thể, trong show Ngôi làng báu vật, nhóm của Khổng Tuyết Nhi giành chiến thắng và phần thưởng là món trứng cá muối. Do chưa từng ăn món này, Khổng Tuyết Nhi hỏi có cần chấm với nước tương hay không. MC Hoa Thiếu chỉ cô cách ăn, nhưng liên tục dùng lời lẽ chế nhạo như hỏi cô có cần ăn với bát cơm không khiến Khổng Tuyết Nhi xấu hổ. Khi Khổng Tuyết Nhi ăn trứng cá muối với bánh mỳ, các thành viên của show là Phí Khải Minh, Hùng Tử Kỳ và Vưu Trường Tĩnh đều phá lên cười lớn.

Mới đây, một video cắt chương trình thực tế Ngôi làng báu vật (của đài Chiết Giang, Trung Quốc) quay cảnh các khách mời bao gồm Nhậm Hiền Tề, Hoa Thiếu, Hùng Tử Kỳ , Phí Khải Minh , Vưu Trưởng Tĩnh và Khổng Tuyết Nhi cùng ăn trứng cá muối được đào lại. Dù chương trình đã lên sóng từ năm 2020, video không dài nhưng đã nhanh chóng càn quét mạng xã hội vì tình huống gây tranh cãi.

Sự việc khiến Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng dần mất tự tin. Từ đó về sau, nếu phải ăn trước máy quay, Khổng Tuyết Nhi đều quay mặt đi. Khổng Tuyết Nhi vốn không xuất thân từ gia đình giàu có, dù rất xinh đẹp và tài năng nhưng vẫn cảm nhận được cô nàng có chút tự ti, khép kín.

Hoa Thiếu - một MC lâu năm cùa đài Chiết Giang còn đẩy mọi chuyện đi xa hơn khi trêu chọc Khổng Tuyết Nhi: "Nhìn em nhai kìa! Em nghĩ đang cắn dưa à?" khiến Vưu Trưởng Tĩnh và Hùng Tử Kỳ không nhịn được bật cười.

Hùng Tử Kỳ và Phí Khải Minh bị chỉ trích vì chế giễu cách ăn của Khổng Tuyết Nhi. Ảnh: 163

Theo 163, khán giả chỉ trích các nghệ sĩ nam vì cố tình hạ bệ đồng nghiệp nữ, hành xử kém tinh tế. Khổng Tuyết Nhi sinh ra trong gia đình không có điều kiện kinh tế khá giả, việc cô chưa thưởng thức các món ăn đắt đỏ là bình thường.

Sau khi nhận nhiều ý kiến tiêu cực, nam diễn viên Phí Khải Minh đã lên tiếng xin lỗi Khổng Tuyết Nhi. "Tôi đã xem lại các video liên quan, khi đó tôi không có ý chế giễu Khổng Tuyết Nhi. Phản ứng không phù hợp của tôi trong show Ngôi làng báu vật đã làm ảnh hưởng tới Khổng Tuyết Nhi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới cô ấy", Phí Khải Minh viết trên trang cá nhân.

MC Hoa Thiếu của đài Chiết Giang cho biết anh hợp tác nhiều lần với Khổng Tuyết Nhi, cô là người chuyên nghiệp, tính cách thoải mái. Nhưng lần tranh cãi này khiến Khổng Tuyết Nhi khó chịu, vậy nên nam MC đứng ra giải thích anh không cố ý tổn thương nữ ca sĩ. Về phía Hùng Tử Kỳ, nam diễn viên cho rằng đoạn video trên mạng bị cắt ghép ác ý.

Theo 163, mặc dù các nghệ sĩ nam đứng ra xin lỗi, khán giả vẫn cho rằng nếu như không bị dư luận công kích, họ sẽ không cảm thấy có lỗi vì đã chế giễu đồng nghiệp nữ, chỉ xin lỗi cho có.

Để kết thúc những tranh cãi, Khổng Tuyết Nhi cho biết khi tham gia chương trình không khí rất thoải mái, nữ ca sĩ được ê-kíp dẫn dắt, hỗ trợ tốt.

Khổng Tuyết Nhi sinh ra tại Hồ Bắc vào ngày 30 tháng 4 năm 1996 từng là thành viên của nhóm nhạc Ladybees và hiện tại là thành viên nhóm nhạc nữ THE9 được thành lập từ show Thanh xuân có bạn của IQIYI tổ chức năm 2020.

Trong nhóm nhạc Khổng Tuyết Nhi là thành viên nhận được rất nhiều lời ngợi khen với nhan sắc nổi bật, gây ấn tượng ngay từ khi tham dự Thanh xuân có bạn. Mỗi lần xuất hiện, cựu thực tập sinh JYP đều khiến dân tình tròn mắt xuýt xoa bởi visual xinh như công chúa. Cô khiến nhiều người quen thuộc với mái tóc đỏ mềm mượt, gương mặt luôn được trang điểm kỹ càng.