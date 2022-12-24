Diễn viên gạo cội Trịnh Dung, đóng Thái Thượng Lão Quân phim "Tây du ký" 1982, qua đời ngày 24/12 ở tuổi 98.

Ngày 24/12, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên gạo cội Trịnh Dung qua đời ở tuổi 98 vì bệnh tật. Tin buồn được Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh thông báo. Trên trang cá nhân, Lục Tiểu Linh Đồng - người đóng Tôn Ngộ Không - bày tỏ đau buồn, ông viết: "Bác mãi mãi là Thái Thượng Lão Quân".

Trịnh Dung được yêu mến với vai Thái Thượng Lão Quân trong Tây du ký 1986. Ảnh: Internet Trong Tây du ký, Thái Thượng Lão Quân là thần tiên trên Thiên đình, có nhiều phép thần thông, bảo vật. Tôn Ngộ Không phạm tội tày đình, bị ông nhốt trong lò bát quái nhưng Ngộ Không nghĩ cách thoát ra, đẩy đổ lò. Trịnh Dung còn đóng nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, như Tam Quốc diễn nghĩa 1994 (vai Khổng Dung), Đường Minh Hoàng, Lưỡng cung hoàng thái hậu... Trang Ifeng nhận xét diễn xuất xuất sắc cùng khí chất riêng biệt của Trịnh Dung giúp các vai diễn của ông lưu dấu ấn sâu đậm với khán giả. Ngoài đóng truyền hình, điện ảnh, Trịnh Dung là nghệ sĩ sân khấu kỳ cựu.

Năm nay, êkíp Tây du ký kỷ niệm 40 năm phim bấm máy, ra mắt. Trên trang cá nhân, nhà quay phim Vương Sùng Thu cho biết vì dịch, các thành viên trong đoàn không thể tái ngộ. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ, nhân viên hậu trường tuổi cao sức yếu, khó quy tụ. Hôm 21/12, chuyên gia tạo hình của phim - Vương Hy Chung - qua đời ở tuổi 94. Ông là người tạo hình, hóa trang cho thầy trò Đường Tăng cùng các nhân vật Ngọc hoàng, Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Bạch Cốt Tinh... Trịnh Dung sinh năm 1924, là nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong nền nghệ thuật Trung Quốc. Trước khi mất, ông là thành viên của Hiệp hội nhà viết kịch Trung Quốc, Giám đốc Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Theo Bắc Kinh nhật báo, Trịnh Dung là "ngọn hải đăng, sách giáo khoa sống" về diễn xuất và lối sống của người nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc. Tây du ký khởi quay năm 1982 và chiếu lần đầu năm 1986, do Dương Khiết (1929-2017) đạo diễn, Vương Sùng Thu quay phim cùng dàn diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa... Trong bối cảnh giao thông, vận chuyển chưa thuận lợi, đoàn phim ghi hình tại nhiều nơi hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu ở Cát Lâm, thác ở Cửu Trại Câu, chùa trên vách núi ở tỉnh Sơn Tây... Dù kỹ xảo thô sơ, Tây du ký thành tác phẩm kinh điển, giữ kỷ lục phim được phát lại nhiều lần nhất ở Trung Quốc.

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