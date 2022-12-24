Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp

Sao quốc tế 24/12/2022 16:10

Ở tuổi 16, Huỳnh Đa Đa - con gái Huỳnh Lỗi được kỳ vọng sẽ trở thành tiểu hoa đán trong tương lai.

Ngày 23/12, Huỳnh Đa Đa chia sẻ một vlog ngắn ghi lại quá trình làm bánh lên mạng xã hội. Ngoại hình xinh xắn, rạng rỡ của cô bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 1

Bước sang tuổi 16, có thể thấy Đa Đa đã ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều. Cô được khen thừa hưởng nhan sắc từ mẹ là nữ diễn viên Tôn Lợi. Thậm chí, những món đồ trang sức Đa Đa đeo trong vlog cũng được cư dân mạng săn lùng ráo riết.

Từ ngày bé, Huỳnh Đa Đa (tên thật là Huỳnh Ức Từ) đã nhận được sự chú ý khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? bản Trung mùa 2. Khi ấy, cô bé lên 8 và được yêu thích nhờ sự thông minh, lanh lợi lại rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 2
Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 3

Sau Bố ơi mình đi đâu thế, Huỳnh Lỗi không còn mang con gái tham gia show giải trí. Tuy nhiên, những thông tin về nhóc tỳ này luôn hot trên mặt báo. Khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cô công chúa cả nhà Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi.

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 4

Không thể phủ nhận càng lớn, Đa Đa càng lớn càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé gương mặt thanh tú nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Hơn thế, cô bé sở hữu chiều cao khủng khiến không ít người giật mình. Ở tuổi 16, Huỳnh Đa Đa đã cao hơn 1m7. Điều này khiến chính ông bố Huỳnh Lỗi cũng nhiều lần bàng hoàng. Không ít người cho rằng Đa Đa sau này có thể làm siêu mẫu thậm chí có tướng làm hoa hậu trong tương lai.

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 5
Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 6

Được biết, ở độ tuổi teen, Đa Đa đã trở thành người mẫu nhí cho một nhãn hiệu thời trang dành cho trẻ em của Pháp. Không ít lần cô bé tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang. Sự tự tin của Đa Đa khiến nhiều người chắc chắn rằng cô bé sau này sẽ tỏa sáng.

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 7

Ngoài diện mạo nổi bật, Đa Đa còn sở hữu tài năng nghệ thuật đáng nể. Cô bé là học sinh top đầu của ngôi trường quốc tế mà mình đang theo học. Cô bé cũng có khả năng làm dịch giả của sách thiếu nhi. Đa Đa có thể chơi đàn piano và một số nhạc cụ. Cô bé được đánh giá là nghệ sĩ tiềm năng trong tương lai.

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 8

Huỳnh Lỗi từng nói về con gái: "Tôi chưa bao giờ đối xử với con như một đứa trẻ. Con gái lớn là một người chu đáo. Nó có những bí mật, những suy nghĩ, cuộc sống của mình. Những điều này không thuộc về tôi. Chúng tôi là những cá nhân độc lập. Tôi không áp đặt ý chí của mình lên con. Chúng tôi hợp nhau như những người bạn".

Chị cả 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đình đám một thời giờ đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh 9

Khi được hỏi về định hướng cho con gái đi theo con đường sự nghiệp của cha mẹ, Huỳnh Lỗi không muốn Đa Đa dấn thân vì showbiz cực khổ và lắm thị phi. Nhưng nếu Đa Đa thích thì hai vợ chồng sẽ không ngăn cản. Huỳnh Lỗi từng gửi một bức thư cho Đa Đa với tên gọi: Hãy sống cuộc sống của con theo cách con thích. Anh đã viết trong thư: "Con có thể làm bất cứ điều gì con thích và chọn kết thân với bất kỳ ai mà con muốn".

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