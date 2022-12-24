'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi

Sao quốc tế 24/12/2022 16:57

Nổi tiếng với diễn xuất tự nhiên và xinh đẹp, Quan Hiểu Đồng khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng cho thấy nhan sắc không phải dạng vừa.

Quan Hiểu Đồng được biết đến nhiều bởi nhan sắc xinh đẹp mang cảm giác kiêu sa và đôi chân dài miên man thẳng tắp. Cô tham gia đóng phim từ khi còn rất nhỏ, tuổi đời còn khá trẻ nhưng tuổi nghề của nữ minh tinh này phải khiến nhiều diễn viên khác ngưỡng mộ. Quan Hiểu Đồng còn được biết đến là người yêu của cựu thành viên EXO - nam diễn viên Lộc Hàm

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi - Ảnh 1

Được biết, nữ minh tinh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, ông nội cô là bậc thầy có tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật ca kịch, cha cô là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp. Quan Hiểu Đồng theo học Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh thuộc Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh. Cô bước chân vào nghề diễn ngay từ khi chỉ mới lên bốn tuổi, tính đến nay đã hơn hai mươi năm theo nghiệp làm diễn viên và đã sở hữu cho riêng mình một kho tàng phim ảnh đồ sộ. 

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi - Ảnh 2

Bên cạnh sự nghiệp thành công vang dội, Quan Hiểu Đồng còn sở hữu nhan sắc thanh tao, đậm chất cổ điển, pha giữa sự ngọt ngào và quyến rũ giúp Quan Hiểu Đồng sở hữu đầy đủ yếu tố để được xem là một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán" thế hệ mới. 

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi - Ảnh 3

Khi nhìn lại những hình ảnh thời cấp hai của cô, nhiều người phải thốt lên "đây mới đúng là hoa khôi học đường". Quan Hiểu Đồng năm nay mới ngoài hai mươi nhưng chiều cao đã là 1m73, quan ngũ cân đối và nhan sắc xinh đẹp. Ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, nên sức ảnh hưởng của cô trong làng giải trí Hoa ngữ hiện tương đối lớn.

Khi tham gia chương trình giải trí, Quan Hiểu Đồng từng được hỏi, có phải hồi đi học cô xinh đẹp như vậy, có nhiều người theo đuổi không? Nhưng Quan Hiểu Đồng lại đưa ra câu trả lời phủ định khiến nhiều người bất ngờ và khó tin.

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi - Ảnh 4

Nữ diễn viên cho biết khi học trung học, hầu như không có ai theo đuổi cô ấy. Nhưng khi xem những bức ảnh năm 18 tuổi của nữ diễn viên, nhiều người mới thực sự hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Bởi vì trong ảnh có thể thấy nhan sắc và khí chất của Quan Hiểu Đồng đều nổi bật hơn nhiều so với những bạn học nữ khác. Vì quá xinh đẹp và khí chất, nên không phải nam sinh nào cũng đủ dũng cảm, tự tin để theo đuổi cô.

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi - Ảnh 5

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác chung trên phim trường Điềm mật bạo kích. Họ đều thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng showbiz Hoa ngữ. Vì thế, vào thời điểm công khai tình cảm, mối quan hệ của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của nam ca sĩ.

Quan Hiểu Đồng bị công chúng liên tục chỉ trích và không ngừng gây sức ép, nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng, tập trung vào sự nghiệp. Thậm chí, chiều cao chênh lệch của Lộc Hàm khi đứng cạnh cô bạn gái chân dài cũng bị dân mạng mang ra chế giễu.

Nhiều năm bên nhau, Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm có mối quan hệ ổn định, gắn bó. Họ không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông và khán giả để tránh điều tiếng. Cả hai âm thầm quan tâm, ủng hộ đối phương. Hai nghệ sĩ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, đi du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của nhau.

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