Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay

Sao quốc tế 26/12/2022 09:46

Ở ngưỡng U70, tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu khối tài sản nghìn tỷ và có cuộc sống đẹp như mơ bên người vợ thứ 3. Điều đáng nói, cả 3 đời vợ của nam diễn viên đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

Lữ Lương Vỹ nổi tiếng với fan phim tại Việt Nam nhờ hóa thân thành nhiều vai diễn đình đám dưới "mái nhà" TVB, phải kể đến như Đinh Lực của Bến Thượng Hải (bản 1983) hay Triển Chiêu trong Tân Bao Thanh Thiên (bản 1995). Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng anh chàng Lữ Lương Vỹ với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm và có một chút bất cần này lại sinh ra tại khu Chợ Lớn, TP.HCM, Việt Nam.

Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay - Ảnh 1

Cha mẹ Lữ Lương Vỹ trước kia là tiểu thương gốc Quảng Đông sang Việt Nam buôn bán. Bởi thế, ông sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh, đến lúc gom góp được một số tiền, Lữ Lương Vỹ 10 tuổi cùng cha và 5 anh chị em trở về Hồng Kông sinh sống. Đến năm 1967, Lữ Lương Vỹ được cha khuyến khích đi học diễn xuất, tham gia lớp học của đài TVB. 

Đây là cơ hội để Lữ Lương Vỹ chạm ngõ nghệ thuật và nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng diễn xuất, vẻ bề ngoài phong độ, lịch lãm, đậm chất điện ảnh. Sau đó Lữ Lương Vỹ "vụt sáng" nhờ góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám của đài TVB như Bến Thượng Hải (bản 1983), Tân Bao Thanh Thiên (bản 1995)...

Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay - Ảnh 2

Không chỉ nổi danh với hình tượng chàng "Triển Chiêu", nam diễn viên còn được nhà sản xuất phim nâng đỡ với nhiều bộ phim kinh điển khác như Tân Thủy Hử, Anh Hùng Xạ Điêu, Hoàng Phi Hồng... Cho đến thời điểm hiện tại, Lữ Lương Vỹ đã thành công trong nhiều dự án lớn với hơn 100 bộ phim thuộc các thể loại khác nhau.

Song song với phát triển sự nghiệp, Lữ Lương Vỹ cũng là một trong những nam diễn viên có số đào hoa nhất nhì Cbiz. Anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với các mỹ nữ xinh đẹp, đình đám ở giới giải trí Hoa ngữ. 

Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay - Ảnh 3
Lữ Lương Vỹ và người vợ đầu tiên. Ảnh: Internet

Đầu tiên là mỹ nhân "không tuổi" đình đám Châu Hải My. Cả hai nên duyên khi hợp tác trong dự án Đảo Nở Phong Vân vào năm 1985. Sau đó, chàng Triển Chiêu và ngôi sao Võ Tắc Thiên dọn về sống chung, bắt đầu cuộc hôn nhân của hai người. Tuy nhiên mối quan hệ nhanh chóng rạn nứt do cả hai có quá nhiều điểm khác biệt khó "gỡ rối". Năm 2010, Lữ Lương Vỹ tiết lộ trong tự truyện rằng Châu Hải My sống không điều độ, hay thức khuya rồi ngủ đến tận trưa.

Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay - Ảnh 4
Nam tài tử bên người vợ thứ 2. Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Lữ Lương Vỹ là cùng cựu Á hậu Hồng Kông Quảng Mỹ Vân. Trai xinh gái đẹp khi thành đôi đã khiến truyền thông bùng nổ, song mới mẻ nào cũng ngọt ngào. Cả hai đáng tiếc "đường ai nấy đi" chỉ sau 1 năm chung sống, và lý do tiếp tục là không thể dung hòa.

Đến năm 2001, Lữ Lương Vỹ gặp được người phụ nữ gắn bó đến cuối đời là Tiểu Quyên. Dù không phải "bóng hồng" xinh đẹp xuất chúng nhưng Tiểu Quyên lại là một nữ doanh nhân được nhiều người trong giới kính nể. Cả hai ít khi xuất hiện trước truyền thông, không khoe mẽ về cuộc sống hôn nhân nhưng lại bên nhau lâu dài và có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Tiểu Quyên cũng là người hướng Lữ Lương Vỹ theo lĩnh vực kinh doanh và giúp đỡ chàng "Triển Chiêu gốc Việt" trở thành tỷ phú Hong Kong với khối tài sản đáng mơ ước. 

Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay - Ảnh 5
Tiểu Quyên là người vợ hiện tại của Lữ Lương Vỹ. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với Tiểu Quyên, Lữ Lương Vỹ hạn chế đóng phim, anh tập trung học hỏi và đầu tư kinh doanh dưới sự đồng hành của vợ. Lữ Lương Vỹ may mắn "bén duyên" với lĩnh vực này và đạt được khá nhiều thành tích đáng nể. Chàng tài tử mở công ty riêng với lĩnh vực kinh doanh bất động sản từ năm 2003 và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công với tổng lợi nhuận lên đến 600 tỷ đồng/năm.

Lữ Lương Vỹ trở thành tỷ phú ở tuổi 65 với khối tài sản đạt mức 2 tỷ NDT (hơn 7000 tỷ đồng), gồm nhiều giá trị vật chất xa xỉ như nhà đất, khách sạn, nhà hàng, cổ phiếu,... Ngoài ra, vợ chồng Lữ Lương Vỹ còn "tậu" máy bay riêng phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhờ có cuộc sống không phải lo về tiền bạc, Lữ Lương Vỹ vẫn giữ được hình thể, nhan sắc phong độ, gần như không khác gì thời trai tráng làm Triển Chiêu. 

 

 

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Từ khóa:   Lữ Lương Vỹ Triển Chiêu Lữ Lương Vỹ Bao Thanh Thiên TVB sao Hong Kong

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