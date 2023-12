Cuộc sống viên mãn của 'Triển Chiêu' sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ toàn mỹ nhân hàng đầu, U70 sở hữu khối tài sản khủng trong tay

Song song với phát triển sự nghiệp, Lữ Lương Vỹ cũng là một trong những nam diễn viên có số đào hoa nhất nhì Cbiz. Anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với các mỹ nữ xinh đẹp, đình đám ở giới giải trí Hoa ngữ.

Lữ Lương Vỹ và người vợ đầu tiên. Ảnh: Internet

Đầu tiên là mỹ nhân "không tuổi" đình đám Châu Hải My. Cả hai nên duyên khi hợp tác trong dự án Đảo Nở Phong Vân vào năm 1985. Sau đó, chàng Triển Chiêu và ngôi sao Võ Tắc Thiên dọn về sống chung, bắt đầu cuộc hôn nhân của hai người. Tuy nhiên mối quan hệ nhanh chóng rạn nứt do cả hai có quá nhiều điểm khác biệt khó "gỡ rối". Năm 2010, Lữ Lương Vỹ tiết lộ trong tự truyện rằng Châu Hải My sống không điều độ, hay thức khuya rồi ngủ đến tận trưa.

Nam tài tử bên người vợ thứ 2. Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Lữ Lương Vỹ là cùng cựu Á hậu Hồng Kông Quảng Mỹ Vân. Trai xinh gái đẹp khi thành đôi đã khiến truyền thông bùng nổ, song mới mẻ nào cũng ngọt ngào. Cả hai đáng tiếc "đường ai nấy đi" chỉ sau 1 năm chung sống, và lý do tiếp tục là không thể dung hòa.

Đến năm 2001, Lữ Lương Vỹ gặp được người phụ nữ gắn bó đến cuối đời là Tiểu Quyên. Dù không phải "bóng hồng" xinh đẹp xuất chúng nhưng Tiểu Quyên lại là một nữ doanh nhân được nhiều người trong giới kính nể. Cả hai ít khi xuất hiện trước truyền thông, không khoe mẽ về cuộc sống hôn nhân nhưng lại bên nhau lâu dài và có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Tiểu Quyên cũng là người hướng Lữ Lương Vỹ theo lĩnh vực kinh doanh và giúp đỡ chàng "Triển Chiêu gốc Việt" trở thành tỷ phú Hong Kong với khối tài sản đáng mơ ước.

Tiểu Quyên là người vợ hiện tại của Lữ Lương Vỹ. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với Tiểu Quyên, Lữ Lương Vỹ hạn chế đóng phim, anh tập trung học hỏi và đầu tư kinh doanh dưới sự đồng hành của vợ. Lữ Lương Vỹ may mắn "bén duyên" với lĩnh vực này và đạt được khá nhiều thành tích đáng nể. Chàng tài tử mở công ty riêng với lĩnh vực kinh doanh bất động sản từ năm 2003 và nhanh chóng gặt hái nhiều thành công với tổng lợi nhuận lên đến 600 tỷ đồng/năm.

Lữ Lương Vỹ trở thành tỷ phú ở tuổi 65 với khối tài sản đạt mức 2 tỷ NDT (hơn 7000 tỷ đồng), gồm nhiều giá trị vật chất xa xỉ như nhà đất, khách sạn, nhà hàng, cổ phiếu,... Ngoài ra, vợ chồng Lữ Lương Vỹ còn "tậu" máy bay riêng phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhờ có cuộc sống không phải lo về tiền bạc, Lữ Lương Vỹ vẫn giữ được hình thể, nhan sắc phong độ, gần như không khác gì thời trai tráng làm Triển Chiêu.