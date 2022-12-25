'Biểu tượng gợi cảm TVB' Cao Hải Ninh đau khổ vì hình tượng gái hư

Sao quốc tế 25/12/2022 21:47

Cao Hải Ninh nổi tiếng với phong cách gợi cảm và trở thành "bom sex" của đài TVB (Hồng Kông). Nhưng hiện tại, người đẹp cảm thấy đau khổ khi vướng tai tiếng vì hình tượng gái hư.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin khi tham gia một show giải trí mới, nữ diễn viên Cao Hải Ninh đã chia sẻ về quá trình cô thoát khỏi bệnh trầm cảm vì bị khán giả hiểu nhầm, gán cho nhiều tai tiếng không hay.

'Biểu tượng gợi cảm TVB' Cao Hải Ninh đau khổ vì hình tượng gái hư - Ảnh 1

Theo HK01, Cao Hải Ninh luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông nhờ thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, vì phong cách phóng khoáng và do thường thể hiện vai gái hư trên màn ảnh mà cô vướng phải nhiều lời đồn đoán tiêu cực. Nữ diễn viên đã quyết định thay đổi phong cách để khán giả không còn bàn luận về cơ thể của mình.

Nữ diễn viên cho biết do gặp khó khăn trong tình cảm và phải chịu đựng cái nhìn thiếu tích cực từ công chúng mà cô từng trầm cảm một thời gian.

"Có một ngày, khi cùng mẹ đi siêu thị và đợi sang đường. Nhìn chiếc xe tải vụt qua, tôi đã có ý nghĩ lao vào đầu xe. Tôi nhận ra mình đã gặp vấn đề tâm lý và nhanh chóng tới gặp bác sĩ. Tôi không muốn mọi người tập trung vào cơ thể tôi nữa", Cao Hải Ninh nói.

Nữ diễn viên Ba mươi chưa phải là hết chia sẻ thêm: "Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi nhận ra thay vì dành thời gian để làm hài lòng những người không thích mình, thì nên tập trung vào chính bản thân và sống cho mình".

'Biểu tượng gợi cảm TVB' Cao Hải Ninh đau khổ vì hình tượng gái hư - Ảnh 2

Cao Hải Ninh, sinh năm 1987, từng là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2008. Tuy nhiên, Cao Hải Ninh chỉ dừng chân ở top 5 và đoạt giải phụ Đại sứ Du lịch. 

Sau đó, cô ký hợp đồng độc quyền với đài TVB (Hồng Kông), chính thức bước chân vào làng giải trí, trở thành diễn viên thường xuyên của nhà đài. Tuy nhiên, trong gần chục năm đóng phim cho TVB, cô chủ yếu chỉ được giao vai phụ, gắn liền với hình tượng gái hư, nhân tình của đại gia hay khoe da thịt trên màn ảnh. Cô nổi tiếng với ngoại hình nóng bỏng, quyến rũ. 

'Biểu tượng gợi cảm TVB' Cao Hải Ninh đau khổ vì hình tượng gái hư - Ảnh 3

Năm 2017, cô mới có vai chính đầu tiên. Cao Hải Ninh tâm sự, cô nỗ lực làm mới mình, muốn thoát khỏi hình tượng gái hư, lẳng lơ trên màn ảnh để chứng minh năng lực diễn xuất.

Năm 2020 là một năm bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Cao Hải Ninh khi cô vươn lên thành cái tên "hot" trên các phương tiện truyền nhờ dự án 30 chưa phải là hết và bộ phim Sát thủ của TVB. Sau thành công của hai bộ phim, người đẹp đắt show quảng cáo, sự kiện, livestream bán hàng… và bỏ túi khoản thu nhập khổng lồ.

Hai năm gần đây, Cao Hải Ninh được nhà đài TVB tạo điều kiện, hậu thuẫn để phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông cũng như tại đại lục. Năm 2022, có thông tin cho rằng, Cao Hải Ninh muốn chia tay với đài TVB để phát triển sự nghiệp tại đại lục. Tuy nhiên, hiện, nữ diễn viên xinh đẹp chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. 

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