Bom tấn của Ngô Kinh chưa ra rạp đã sợ không thu hồi được vốn

Bộ phim bom tấn "Lưu lạc địa cầu 2" dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng, khán giả ngại đến rạp.

Ngày 25/12, theo một số trang tin Hoa ngữ cho biết, có thông tin bộ phim Lưu lạc địa cầu 2 sẽ rút khỏi rạp, không ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2023 vì tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc. Nhiều khán giả lo lắng cho số phận của bom tấn khoa học viễn tưởng này, do đó, đạo diễn Quách Phàm đã lên tiếng phủ nhận việc phim hoãn chiếu.

"Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ bám trụ. Mùng Một Tết, không gặp không về", đạo diễn Lưu lạc địa cầu 2 chia sẻ.

"Lưu lạc địa cầu 2" bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh căng thẳng tại Trung Quốc.

Được biết, Lưu lạc địa cầu 2 có kinh phí sản xuất khoảng 600 triệu NDT (hơn 85 triệu USD), cộng thêm phí quảng bá khoảng 200 triệu NDT (28,6 triệu USD). Nguồn tin phân tích để Lưu lạc địa cầu 2 hoàn vốn, phim phải đạt doanh thu 2,4 tỷ NDT (340 triệu USD). Trước đó, dự án đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hơn 700 triệu USD.

Vì gánh nặng thu hồi vốn, đoàn phim Lưu lạc địa cầu 2 bắt buộc phải ra rạp trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Đây là dịp lễ có doanh thu chiếu phim cao nhất trong năm, những thời điểm khác không thuận lợi như Tết Nguyên đán.

Lưu lạc địa cầu 2 cải biên tiểu thuyết cùng tên của Lưu Từ Hân, lấy bối cảnh thế giới năm 2075, khi mặt trời sắp bị hủy diệt, Trái đất không còn là nơi sinh tồn của con người. Nhân loại tìm các phương án để đưa địa cầu ra khỏi hệ mặt trời.

Ngô Kinh đóng chính ở cả hai tác phẩm, phần hai còn có sự tham gia của Lưu Đức Hoa với vai nhà khoa học. Thiên vương Hong Kong mặc bộ đồ nặng khoảng 50 kg khi ghi hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bom-tan-cua-ngo-kinh-chua-ra-rap-a-so-khong-thu-hoi-uoc-von-539112.html