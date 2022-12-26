Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ

Sao quốc tế 26/12/2022 12:21

Bỏ người yêu 9 năm chạy theo tình mới giàu có, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ phải "muối mặt" vì chọn nhầm đại gia "rởm", sau đó một mình sinh con.

Dương Tử Kỳ sinh năm 1978 tại Cửu Long, đăng quang thuyết phục tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2001 và dễ dàng đặt chân vào làng giải trí xứ Cảng Thơm nhờ bệ phóng vững chắc này. Người đẹp nhanh chóng trở thành "gà cưng" của TVB được xếp vào hàng ngũ Hoa đán của nhà đài nổi tiếng này. Thậm chí, Dương Tử Kỳ còn được xếp ngang hàng với các "chị đại" khác của TVB như Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni, Hồ Hạnh Nhi.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ - Ảnh 1

Sự nghiệp rộng mở, Hoa hậu Hong Kong 2001 còn có chuyện tình đẹp với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào. Thời điểm đó, dù Lý Vĩnh Hào chỉ là diễn viên hạng B thua kém danh tiếng Dương Tử Kỳ nhưng mối tình này lại rất được ủng hộ. Cặp trai tài gái sắc gắn bó 9 năm, định tiến tới hôn nhân nhưng bất ngờ chỉ sau 1 tháng tuyên bố sẽ về chung nhà, Dương Tử Kỳ gây sốc khi công khai đã đường ai nấy đi với bạn trai họ Lý.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ - Ảnh 2
Dương Tử Kỳ chia tay Lý Vĩnh Hào sau 9 năm hẹn hò. Ảnh: Internet

Không lâu sau, công chúng giận dữ phát hiện mỹ nhân này có mối quan hệ tình cảm lại còn có thai với người đàn ông tên Ngô Soái. Dương Tử Kỳ bị chỉ trích vì tham sang phụ khó chia tay người yêu 9 năm để chạy theo tình mới. Nhưng hóa ra người đàn ông mà người đẹp đánh đổi cả sự nghiệp lại không hề giàu có, trái lại nợ nần chồng chất còn có vợ con đề huề ở Đại lục.

Năm 2012, Dương Tử Kỳ lặng lẽ sinh con gái sau đó trở về Hong Kong không được ai chào đón, gia đình bạn trai cũng không ngó ngàng. Tai tiếng “tham vàng bỏ ngãi”, “không chồng mà chửa” khiến Dương Tư Kỳ trở thành nghệ sĩ bị ghét bỏ tại Hong Kong. Vì không còn có thể hoạt động nghệ thuật, người đẹp phải làm đủ nghề mưu sinh, kể cả tiếp thị, bán bia hầu khách.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ - Ảnh 3

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin Dương Tư Kỳ có lần hiếm hoi chia sẻ về những lời đàm tiếu rằng cô "không chồng mà chửa" trong nhiều năm qua.

Theo Dương Tư Kỳ, cô từng suy sụp tinh thần, sức khỏe yếu khi việc bản thân sinh con một mình và trở thành mẹ đơn thân vào năm 2012 bỗng biến thành scandal lớn nhất sự nghiệp. Thời điểm đó, Dương Tử Kỳ không biết xoay xở ra sao trước áp lực dư luận. Vì vậy, vụ lùm xùm khiến danh tiếng cô xuống dốc không phanh.

Tuy nhiên, vì con gái và gia đình, cô cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng. Nữ diễn viên cũng không muốn lên mặt báo thanh minh hay kể khổ vì e ngại sự phóng đại từ truyền thông trong giai đoạn nhạy cảm.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ - Ảnh 4
Tư Kỳ và hai con. Ảnh: Internet

"Tôi không muốn tô vẽ thêm, càng tô vẽ mọi người càng nghĩ tôi đen tối. Thế giới ngoài kia đánh giá về tôi như thế nào không quan trọng. Quan trọng là tôi biết bản thân cần con", Dương Tư Kỳ chia sẻ.

Cựu hoa hậu Hong Kong cho biết sau nhiều năm, cô đã quen với cuộc sống một mình nuôi con. Người đẹp gọi việc bản thân là mẹ đơn thân là "sự sắp đặt của số phận, không có gì phải xấu hổ". Vì vậy, cô vui vẻ chấp nhận việc vừa làm mẹ, vừa làm cha của các con.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ - Ảnh 5

Tháng 10/2019, Dương Tư Kỳ thông báo đã kết hôn ở Mỹ với chồng ngoài ngành giải trí. Tháng 2, cô sinh con trai. Tuy nhiên, bé lại mang họ mẹ chứ không phải họ cha.

Theo Eastweek, ba năm qua, chồng Dương Tư Kỳ chưa một lần lộ diện trước truyền thông. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên đều "đơn phương độc mã" xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí khi cô gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng năm 2021 cũng không có bất kỳ người đàn ông nào đến thăm nom. Truyền thông nghi vấn cô lặp lại sai lầm cũ, qua lại với đàn ông có vợ và bị bỏ rơi khi mang thai.

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