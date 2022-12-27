Theo Trịnh Diễm Lệ, sức khỏe của cô đã cải thiện. Nữ diễn viên muốn sớm quay lại với cuộc sống của người bình thường. Ngôi sao Đại Đường danh bổ hiện tìm kiếm công việc phù hợp với tình trạng của bản thân.

Mới đây, trên trang cá nhân diễn viên Trịnh Diễm Lệ cập nhật tình hình cuộc sống cá nhân và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, biểu tượng gợi cảm Hong Kong một thời có sắc mặt tươi tắn, tăng cân khá nhiều so với trước đây. Cô đang trong quá trình điều trị chứng chán ăn và trầm cảm.

Thập niên 1980 và 1990, màn ảnh Hong Kong nở rộ những hình tượng gợi cảm, nóng bỏng. Thời điểm này, Trịnh Diễm Lệ cũng tạo được ấn tượng riêng biệt bên cạnh những mỹ nhân quyến rũ có tiếng như Thư Kỳ , Chung Lệ Đề, Khâu Thục Trinh...

Vì bệnh tật triền miên, danh tiếng và ngoại hình của Trịnh Diễm Lệ sa sút, khó có hội trở lại showbiz. Theo truyền thông công việc kinh doanh của nữ diễn viên cũng không thuận lợi vì dịch bệnh. Cô đã thất nghiệp một thời gian.

Trịnh Diễm Lệ sinh năm 1972 tại Hong Kong, vào nghề năm 16 tuổi. Nhờ sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm, cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và nhanh chóng bứt tốc tên tuổi trong nhiều bộ phim như Nhà Có Hỉ Sự, Đại Đường Danh Bổ… hay vai chính trong Hiệp Khách Hành đóng cùng Lương Triều Vỹ.

Truyền thông từng dành nhiều lời có cánh về sự nghiệp của mỹ nhân, coi cô là "nghệ sĩ tài năng hiếm có" cả về tướng mạo lẫn diễn xuất. Giới giải trí nhận định tương lai của điện ảnh Hong Kong trông chờ vào Trịnh Diễm Lệ.

Sau này, dù được TVB tích cực lăng xê nhưng danh tiếng của Trịnh Diễm Lệ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Cảm thấy cơ hội của mình ngày một tụt dốc không phanh, nữ diễn viên quyết định rời đi, chuyển hướng đóng phim cấp ba mặc sự ngăn cản của người thân.

Chỉ trong thời gian ngắn, người ta đã quen mắt với một Trịnh Diễm Lệ bốc lửa, liên tiếp diễn cảnh nóng khoe thân trong những bộ phim gán mác 18+. Năm 1994 trở về sau, nữ diễn viên trở thành một trong những "Biểu tượng gợi cảm Hong Kong" nhờ sự đánh đổi trong ngành công nghiệp phim nóng.

Tuy nhiên, cái giá của sự nổi tiếng khiến cô buộc phải đánh đổi nhiều thứ mà không thể nào phản kháng. Bản phim Con Gái Của Bóng Tối 2 hợp tác cùng Hà Gia Câu, cô bị bạn diễn nam làm trái với thỏa thuận ban đầu, đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm khiến cô hoảng hốt. Khi phản ánh vấn đề với ê-kíp, cô không những chẳng được bảo vệ mà còn bị quát nạt.

Thời gian quay một bộ phim cấp ba, đạo diễn phá bỏ hợp đồng, yêu cầu cô phải khỏa thân 100%. Bị ép buộc đóng cảnh trần trụi khiến Trịnh Diễm Lệ sốc và có hành động phản kháng lại đoàn làm phim. Sự vụ khiến sao nữ trở thành cái gai trong mắt của đạo diễn. Cô bị gạt tên ra khỏi nhiều dự án, sự nghiệp, danh tiếng, thu nhập cũng dần tụt dốc. Những năm 2000, cô gần như biến mất khỏi showbiz.

Trong khoảng thời gian hơn 10 năm ở ẩn, truyền thông Hong Kong từng bắt gặp người đẹp họ Trịnh làm nhân viên quét dọn, phục vụ cửa hàng thức ăn nhanh. Năm 2018, cô kinh doanh quán cà phê ở Việt Nam.

Tuổi 50, Trịnh Diễm Lệ độc thân, bệnh tật và không có việc làm. Năm 2021, nữ diễn viên liên tục nằm viện vì suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. Chứng biếng ăn khiến Trịnh Diễm Lệ sụt cân xuống mức dưới 40 kg, cơ thể mất đi khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.