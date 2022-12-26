'Lệnh Hồ Xung' Mã Cảnh Đào thắng kiện vụ bị nói 'ăn bám phụ nữ'

Mã Cảnh Đào vừa thắng kiện vụ bị tung tin đánh đập phụ nữ, vòi tiền vợ cũ.

Theo truyền thông, cuối tuần qua, đại diện công ty Liu Ming Media đăng trên một số cơ quan truyền thông thư xin lỗi diễn viên 60 tuổi, theo yêu cầu của tòa án. Phía Liu Ming thừa nhận năm 2020, trang web của công ty đăng thông tin sai lệch về Mã Cảnh Đào, với các nội dung như: Mã Cảnh Đào bạo hành vợ cũ, vòi tiền vợ cũ và cha vợ; Mã Cảnh Đào ăn bám... Nam diễn viên Mã Cảnh Đào. Ảnh: Internet Liu Ming Media thừa nhận những thông tin trên được nhiều người chia sẻ lại trên mạng xã hội, khiến Mã Cảnh Đào bị một bộ phận khán giả hiểu lầm, lăng mạ, ảnh hưởng xấu tới danh tiếng diễn viên. Phía Liu Ming Media cho biết đã xóa bỏ bài viết, tìm cách ngăn chặn tin giả lan truyền.

Trên trang cá nhân, Mã Cảnh Đào đăng lại thư xin lỗi, cho biết cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh vì tòa án bảo vệ. Hàng nghìn khán giả bình luận về bài viết, ủng hộ Mã Cảnh Đào nhờ pháp luật xử lý vụ việc. Từng là cái tên đình đám của được yêu mến của điện ảnh Hoa ngữ, Mã Cảnh Đào ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kiếm hiệp kinh điển như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ đóng cùng Phạm Văn Phương, Trương Vô Kỵ bản Ỷ thiên đồ long ký 1994 (hợp tác với Châu Hải My, Diệp Đồng), Đinh Dẫn phim Thục sơn kỳ hiệp. Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 1962 còn xuất hiện trong nhiều phim tình cảm như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông.

Ngoài khả năng diễn xuất tốt, Mã Cảnh Đào còn được nhiều khán giả nữ yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai. Tuy nhiên, không như nhiều ngôi sao cùng thế hệ vẫn giữ được danh tiếng và sức hút đến hiện tại, Mã Cảnh Đào lại đánh mất sự nghiệp vì nhiều bê bối đời tư. Hiện tại, tài tử duy trì thu nhập bằng cách nhận lời đi hát đám cưới, hát hội chợ và sự kiện thương mại quy mô nhỏ. Việc vắng bóng trong hoạt động giải trí chính thống lâu dài khiến danh tiếng đi xuống, công chúng quên mặt ngôi sao Tiếu ngạo giang hồ. Áp lực kiếm tiền khiến anh bỏ bê chăm sóc bản thân. Nam diễn viên phải mưu sinh, chu cấp kinh tế cho 3 người con và em trai mới ra tù, chưa có công ăn việc làm. Về đời tư, nam diễn viên có hai cuộc hôn nhân, đều đổ vỡ trong ồn ào. Năm 2017, anh ly hôn Ngô Giai Ni sau 10 năm chung sống.

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