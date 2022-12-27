'Tiên nữ đồng quê' Lý Tử Thất hòa giải với công ty quản lý sau vụ bị bóc lột

Vô Niệm Hàng Châu đã trả lại quyền điều hành, lợi ích kinh tế tương xứng cho Lý Tử Thất tại công ty Tử Thất Tứ Xuyên mà " tiên nữ đồng quê " bỏ vốn đầu tư sau nhiều năm để cô chịu thiệt.

Ngày 27/12, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Tử Thất và công ty Vô Niệm Hàng Châu đạt thỏa thuận hòa giải sau hơn một năm kiện tụng vì xảy ra tranh chấp kinh tế trong quá trình hợp tác.

Dù đã lấy lại những thứ vốn thuộc về công sức bản thân, Lý Tử Thất vẫn bỏ ngỏ tương lai của mình. Cô chưa công bố việc có tiếp tục hợp tác làm ăn với Vô Niệm Hàng Châu hay không. Công ty này hiện khai thác 200 thương hiệu dưới tên Lý Tử Thất. Các thương hiệu này do Vô Niệm Hàng Châu làm chủ. Nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Trung Quốc cũng không có động thái tái xuất mạng xã hội bằng video mới.

Theo Sina, tỷ lệ cổ phần của Lý Tử Thất đã tăng từ 49% lên 99%, trở thành người kiểm soát hoạt động công ty. Cổ phần của Vô Niệm Hàng Châu từ 51% giảm còn 1%, CEO Lưu Đồng Minh bị rút khỏi Tử Thất Tứ Xuyên, thay thế bằng Bạc Thiến Vân.

Lý Tử Thất được biết tới là một nữ blogger với các video mang phong cách đồng quê, thoát tục. Cô bắt đầu hợp tác với công ty Vô Niệm Hàng Châu năm 2016. Theo đó, phía công ty lo mảng truyền thông, quảng cáo còn người đẹp Tứ Xuyên đảm nhận sáng tạo nội dung. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt khi hai phía quyết định hợp tác, thành lập công ty Tử Thất Tứ Xuyên. Lý Tử Thất là người đại diện pháp luật và nắm 49% cổ phần còn công ty Vô Niệm Hàng Châu sở hữu 51%, nắm quyền quyết định.

Sau đó, người đẹp họ Lý chuyển dần sang hướng vừa sản xuất nội dung vừa mở rộng sản phẩm mang thương hiệu của mình. Các sản phẩm nổi tiếng của Lý Tử Thất phải kể đến món bún ốc ăn liền được bán trên các sàn thương mại điện tử như Taobao, Tmall... thậm chí còn được order về Việt Nam, trở thành hot trend một thời. Lợi nhuận mà cô mang lại cho công ty được đánh giá là "khổng lồ", riêng năm 2020 tổng thu nhập đạt 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,6 nghìn tỷ đồng.

Mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Theo Lý Tử Thất, cô bị bóc lột sức lao động và mô tả mình là "nô lệ của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung". Tiên nữ đồng quê được trả khoản tiền nhỏ so với số tiền khổng lồ kiếm về cho công ty. Sau 6 năm cống hiến, cô vẫn trắng tay, bị vắt kiệt hình ảnh và lợi dụng danh tiếng. Dù là "con gà đẻ trứng vàng", người đẹp họ Lý vẫn chưa mua được nhà và xe - hai tiêu chuẩn cơ bản đánh giá kinh tế của người Trung Quốc. Cuộc sống của cô và bà ở quê không khác nhiều so với khi chưa nổi tiếng.

Người đẹp từng muốn rời công ty nhưng không được chấp thuận. Sau đó, cô đâm đơn kiện Vô Niệm Hàng Châu và từng có 6 tháng hòa giải nhưng không có kết quả. Từ khi người đẹp ngừng sản xuất video, lượng người theo dõi của cô giảm đi đáng kể trên tất cả nền tảng trong nước và quốc tế nhưng cửa hàng Lý Tử Thất vẫn hoạt động mạnh mẽ, doanh số tăng trưởng chóng mặt.

Theo QQ, hiện 200 thương hiệu mang tên Lý Tử Thất đang được kinh doanh và mang về lợi nhuận khủng nhưng tất cả đều thuộc sở hữu công ty quản lý. Ngoài ra, cô không nắm chức vụ nào quan trọng. Do đó, Lý Tử Thất ở thế bất lợi. Quản lý của nữ blogger nói thêm tranh chấp pháp lý này không phải về vấn đề vốn sở hữu mà là sự vi phạm hợp đồng của phía công ty Vô Niệm Hàng Châu.

Lý Tử Thất, tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990 tại miền núi Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong một gia đình nông thôn. 15 tuổi, cô phải xa ra gia đình lên thành phố mưu sinh, lập nghiệp. Người đẹp từng là một DJ, cuốn mình theo lối sống hiện đại, ăn mặc gợi cảm. Nhưng sau đó, cô quyết định từ bỏ tất cả trở về quê hương, chăm sóc bà, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Lý Tử Thất bắt đầu từ những video nấu ăn từ các nguyên liệu, công cụ thô sơ bằng kỹ thuật truyền thống Trung Quốc, dần dần chuyển sang làm một số đồ thủ công. Video của mỹ nhân họ Lý luôn khắc họa cuộc sống chốn thôn quê bình dị, mộc mạc, đối lập với hình ảnh Trung Quốc hiện đại, xa hoa. Đó là một trong những lý do khiến các video của cô được đón nhận nhiệt tình. Năm 2020, Lý Tử Thất đạt 10 triệu người theo dõi trên Youtube sau ba năm hoạt động quốc tế và 100 triệu người hâm mộ trên tất cả các nền tảng, trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.