4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần

Sao quốc tế 27/12/2022 22:47

Câu nói "hồng nhan bạc phận" dường như ứng vào cuộc đời Lý San San, Đàm Tiểu Hoàn và dàn hoa hậu TVB, khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Lý San San

Lý San San sinh năm 1977, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1996. Cô từng diễn xuất trong Hồ sơ trinh sát 4, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Liệt hỏa hùng tâm...

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 1
4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 2

Năm 2017, Lý San San được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Cô cho biết bản thân luôn có cảm giác nghẹt thở, cơ thể rã rời như đang ở bờ vực sống và chết khi ở địa điểm công cộng, đông người. Nữ nghệ sĩ quyết định ngừng diễn để khắc phục chướng ngại tâm lý. Vì chữa bệnh, Lý San San tăng cân khá nhiều, nhan sắc đi xuống.

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 3

Hiện, cô là đại sứ của một quỹ sức khỏe tâm thần ở Hong Kong. Theo truyền thông Hong Kong, Lý San San cho biết cô không có ý định quay lại ngành nghệ thuật. Thay vào đó, cô muốn trở thành tình nguyện viên xã hội giúp đỡ những người cũng bị bệnh tâm lý như mình tái hòa nhập cộng đồng. 

Về đời tư, Lý San San từng hẹn hò tài tử Tiền Gia Lạc. Mối quan hệ của họ kết thúc sau 8 năm yêu đương. Sau khi chia tay nam diễn viên, Hoa hậu Hong Kong không công khai chuyện tình cảm.

Đàm Tiểu Hoàn

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 4
4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 5

Thời quá khứ, Đàm Tiểu Hoàn là cái tên lừng lẫy trong giới giải trí vì cô chính là Hoa hậu Hong Kong năm 1994. Nhưng sau khi không còn được yêu mến, sự nghiệp ngày một tệ, Đàm Tiểu Hoàn quyết định khép lại gần 20 năm đóng phim của mình để về nhà mở tiệm bán cá.

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 6
4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 7

Cánh phóng viên từng chụp được hình ảnh Đàm Tiểu Hoàn bán cá tại một cửa hàng. Tuy công việc khá vất vả vì phải thức khuya dậy sớm nhưng thu nhập của nàng hậu này có lúc gấp dôi so với khi đóng phim cho đài TVB. "Bán cá viên cũng là con người, sắc đẹp không thể ăn no bụng", Đàm Tiểu Hoàn từng chia sẻ.

Theo lời của nàng hậu Hong Kong, cô rất đam mê với công việc mới. Dù hào quang Hoa hậu Hong Kong năm xưa không còn nhưng Đàm Tiểu Hoàn chẳng bận tâm. Cô cũng không để bụng những lời bàn tán về mình trên mạng. Thậm chí người đẹp này còn bằng lòng với danh hiệu "Hoa hậu bán cá viên chiên" mà nhiều người đặt cho cô.

Dương Uyển Nghi

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 8

Nhắc đến Dương Uyển Nghi, công chúng nhớ đến một đóa hồng xinh đẹp, tài năng nhưng có số phận lắm gian truân. Vẻ đẹp thương nhớ với đôi mắt biết nói và nụ cười ngọt ngào trở thành dấu ấn khó phai của mỹ nhân sinh năm 1970 tại đấu trường Hoa hậu Hồng Kông 1985. Được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng song sự nghiệp nghệ thuật của Dương Uyển Nghi không tiến xa.

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 9

Sau đó Dương Uyển Nghi lựa chọn kết hôn vào năm 2003. Cưới chàng thiếu gia Vương Suất Huân, cô cùng chồng mở một trung tâm giáo dục lớn. Đáng tiếc, cả 2 vợ chồng đều không hợp với việc kinh doanh nên đến năm 2018, họ làm ăn thua lỗ và gánh số nợ lớn.

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 10

Sau khi bán nhà lẫn vương miện để trả nợ, Dương Uyển Nghi cùng chồng phải đưa 2 con sang Mỹ sinh sống. Ở nơi tha hương, cô tiếp tục nghề dạy học và làm thêm nhiều việc mới có thể nuôi nấng con cái nên người.

Dương Tư Kỳ

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 11

Tư Kỳ là Hoa hậu Hong Kong năm 2001. Sau đó, cô đầu quân vào TVB và được đài nâng đỡ. Người đẹp từng là nữ diễn viên được yêu thích của đài TVB với các tác phẩm như Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Hành động đột phá, Thần toán thiên cơ, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều tra liêm chính.

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 12

Cô dính bê bối phản bội bạn trai hẹn hò 9 năm là nam diễn viên Lý Vĩnh Hào, có con với đại gia nhưng sau đó bị bỏ rơi. Danh tiếng của Dương Tư Kỳ xấu đi khiến sự nghiệp của cô xuống dốc. Tháng 2/2020, cô sinh thêm một bé trai nhưng không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ.

4 nàng hậu 'hồng nhan bạc phận' của TVB: Người phải bán cá viên chiên ngoài chợ, kẻ bỏ xứ ra đi vì nợ nần - Ảnh 13

Bị tẩy chay, không còn cơ hội đóng phim, Dương Tư Kỳ phải mưu sinh bằng đủ nghề như đi bán bia trong quán nhậu, livestream... Nhìn vào nàng hoa hậu TVB hiện tại, nhiều người vừa thương vừa tiếc bởi quá khứ liên tục đi sai đường của người đẹp.

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Từ khóa:   Dương Tư Kỳ Lý San San Dương Uyển Nghi Đàm Tiểu Hoàn Hoa hậu Hong Kong

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