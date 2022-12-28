'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà hạnh phúc bên chồng con, nhan sắc tuổi U60 gây chú ý

Mục đích của Ôn Bích Hà và chồng ra nước ngoài lần này là để thăm bố chồng và con trai nuôi Hà Quốc Luân. Vì tình hình dịch bệnh nên đã lâu họ không được gặp nhau. Nhân lễ Giáng sinh, cặp đôi quyết định thực hiện chuyến đi.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin nữ diễn viên Ôn Bích Hà gần đây đã cùng ông xã Hà Tổ Quang đi thăm họ hàng ở nước ngoài. Họ đã chia sẻ bức ảnh gia đình hạnh phúc, ấm áp lên mạng xã hội.

Nhưng ở một số bức ảnh cận mặt, không khó để nhìn thấy nhiều vết chân chim quanh mắt Ôn Bích Hà. Có thể thấy, dù là mỹ nhân nức tiếng một thời thì cô cũng không thể thoát thỏi quy luật thời gian.

Sau khi gia đình đoàn tụ, Ôn Bích Hà cùng chồng và con trai nuôi đi chơi Giáng sinh. Trong dịp này, ông xã Hà Tổ Quang đã chụp cho "nàng Đát Kỷ" rất nhiều ảnh đẹp. Dù đã ở tuổi U60 nhưng Ôn Bích Hà vẫn tựa một nàng công chúa xinh đẹp, bước ra từ chuyện cổ tích.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, được mệnh danh là nàng Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh với bộ phim Đát Kỷ Trụ Vương (2001). Cô còn tham gia nhiều bộ phim cấp ba của Hong Kong như Mối hận Kim Bình, Biến động kinh hồn, Tịnh muội tử và các phim Hội Tam Hoàng, Anh Hùng - Điệp Huyết, Mã hý cuồng phong, Bông hồng lửa, Chung số phận, Địa hạ tình, Tình yêu vĩnh cửu.

Năm 2000, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ công bố kết hôn cùng Hà Tổ Quang, một doanh nhân giàu có bậc nhất Hong Kong bấy giờ. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân này đã tốn không biết bao nhiêu bút mực của giới báo chí bởi những lùm xùm xoay quanh đời tư của cả hai.

Nhiều ý kiến cho rằng vì thuở nhỏ quá nghèo nên lớn lên, Ôn Bích Hà nhất quyết lấy đại gia vì không muốn chịu cảnh khốn khó, thậm chí có người còn bảo ông xã nữ diễn viên cuối cùng cũng chỉ là một vị “Trụ Vương” ngoài đời thực của nàng “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh nhỏ” mà thôi.

Trải qua mối tình sóng gió hơn 20 năm, ở thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn vui vẻ sánh bước cùng ông xã. Đi ngược lại định kiến ngày nào, Ôn Bích Hà đã chứng minh rằng tổ ấm của mình được xây dựng dựa trên tình yêu chứ không phải bất kỳ một thứ lợi ích hay vật chất nào khác.

Thậm chí, trái ngược hoàn toàn với mong muốn có con nối dõi tông đường của gia đình mình, doanh nhân họ Hà còn đồng ý với quyết định không sinh con của nữ diễn viên. Họ cùng nhau nhận nuôi Hà Quốc Luân vào năm 2010 và từ đó đến nay, vẫn luôn sát cánh cùng nhau vun vén gia đình nhỏ của mình.

Hiện tại, cô có hơn 100 cửa hàng hoa được mở tại nhiều thành phố. Trước đó, Ôn Bích Hà còn ra mắt thương hiệu thời trang riêng do cô tự thiết kế. Truyền thông Hong Kong cho biết chính sự tận tâm kinh doanh và khả năng giao thiệp rộng rãi và tiếng tăm nổi tiếng khắp châu Á giúp Ôn Bích Hà trở thành bà chủ giàu có. Cuộc sống thượng lưu, hạnh phúc bên chồng con của nàng Đát Kỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.