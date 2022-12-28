Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai?

Sao quốc tế 28/12/2022 12:21

Nhiều người "săn lùng" thông tin "cô giáo" xuất hiện trong bộ phim mới của Thích Tiểu Long.

Giữa tháng 12 vừa qua, Đào học thần thám - phim do Thích Tiểu Long đạo diễn và đóng chính được ra mắt. Phim có sự tham gia của ngôi sao võ thuật nổi tiếng Trâu Triệu Long, Hác Thiệu Văn, Lưu Thiên Tá, Hoàng Kiều, Trương Hạo Vũ, Văn Tinh, Từ Thiếu Cường,... 

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 1
Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 2

Truyền thông Trung Quốc bình luận Đào học thần thám có nội dung khá giống với phim Trường học Uy Long do Châu Tinh Trì đóng chính. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì là "vua hài Hong Kong", ông khéo léo lồng ghép yếu tố hài hước vào trong tác phẩm, đây là điểm mà Đào học thần thám của Thích Tiểu Long không sánh bằng. 

Ngoài ra, phim còn có một phần nội dung bị đánh giá là sao chép từ phim Thám tử phố Tàu. Dự án phim của sao nhí một thời nhận nhiều đánh giá tiêu cực về nội dung thiếu sự mới mẻ, những tình tiết như anh hùng cứu mỹ nhân, phản diện bắn đạn nhiều nhưng không thể trúng nhân vật chính.

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một số khác khen khả năng đạo diễn, diễn xuất của Thích Tiểu Long, cho rằng tài tử kết hợp được hai yếu tố hài hước - võ thuật ở Đào học thần thám. Ngoài ra, nhan sắc hai diễn viên nữ trong phim cũng gây được nhiều ấn tượng.

Tác phẩm xoay quanh Trần Hổ - cảnh sát ở Thượng Hải - giải quyết một vụ án mạng, nạn nhân là học sinh cấp ba. Để tìm manh mối, Trần Hổ giả vờ làm học sinh, trà trộn vào trường học. Một mặt, Trần Hổ phải hoàn thành việc học mà anh chán ghét, mặt khác tìm chân tướng vụ việc. Tại đây, cậu có dịp làm quen và phải lòng cô giáo xinh đẹp tên Bạch Khả.

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 4

Vai cô giáo Bạch Khả do diễn viên Hoàng Kiều đảm nhận gây ấn tượng ngay từ đầu phim. Tờ HK01 nhận xét, Hoàng Kiều sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh tao thoát tục cùng thần thái kiêu sa, sang chảnh. 

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 5
Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 6

Thậm chí, vai cô giáo Bạch Khả của Hoàng Kiều còn được tờ HK01 so sánh với vai diễn cô giáo Hồ do Trương Mẫn đảm nhận trong Trường học Uy Long của Châu Tinh Trì. Theo HK01, Hoàng Kiều có vẻ đẹp pha trộn giữa Trương Mẫn và Chu Ân - hai mỹ nhân phim Tinh gia (Châu Tinh Trì). Nhờ Đào học thần thám của Thích Tiểu Long, tên tuổi Hoàng Kiều được nhiều khán giả biết đến hơn. 

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 7

Ngoài Hoàng Kiều, nữ diễn viên thứ hai gây được ấn tượng với khán giả là Văn Tình. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1999 đảm nhận vai nữ sinh tên Mỹ Trân.

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 8

Vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ của Văn Tình ngoài đời. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, Văn Tình bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật từ năm 2018. Cô từng gây chú ý khi đóng phim thể loại thanh xuân học đường có tên Vô cùng thích anh (2019).

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai? - Ảnh 9

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng mỹ nhân gen Z tham gia nhiều bộ phim như Địa bình tuyến hạ, Ly ca hành, Ma thổi đèn ngoại truyện: Sở U Vương lăng, Côn Lôn thần cung,...

 

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