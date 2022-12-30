Dương Mịch bị tố quỵt nợ 340 tỷ đồng, fan lo ngay ngáy vì một chữ ký

Sao quốc tế 30/12/2022 09:23

Việc công ty Gia Hành, nơi Dương Mịch có cổ phần bị tố không trả tiền đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao.

 

Ngày hôm nay (29/12), cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao với thông tin nữ diễn viên đình đám Dương Mịch dính phải lùm xùm quỵt nợ, thậm chí còn có nguy cơ bị khởi kiện. Theo Sohu, 1 tài khoản Weibo bất ngờ tung bằng chứng tố Công ty Truyền thông Gia Hành - công ty quản lý của Dương Mịch - nợ 100 triệu NDT (gần 340 tỷ đồng) từ năm 2017 đến nay vẫn chưa trả.

Dương Mịch bị tố quỵt nợ 340 tỷ đồng, fan lo ngay ngáy vì một chữ ký - Ảnh 1
Gia Hành bị tố quỵt tiền, fan Dương Mịch lo ngay ngáy vì một chữ ký. Ảnh: Internet

Theo đó, vào tháng 11/2017, công ty A cho Gia Hành vay 90 triệu NDT (khoảng 303 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) dưới hình thức thỏa thuận ủy thác cho vay và mua lại cổ phần.

Tuy nhiên, Gia Hành không những không chuyển nhượng cổ phần như đã thỏa thuận mà còn từ chối trả lại khoản vay. Đến nay, số tiền này đã phát sinh khoản lãi lên tới 18,7 triệu NDT (gần 63 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tài khoản này còn tag thẳng tên Dương Mịch, yêu cầu cô và Gia Hành cùng trả nợ. Lý do là bởi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Dương Mịch đã sử dụng danh nghĩa cá nhân để ký tên và đóng dấu. Do đó, cho dù nữ diễn viên có rời khỏi công ty Gia Hành thì vẫn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ này.

Dương Mịch bị tố quỵt nợ 340 tỷ đồng, fan lo ngay ngáy vì một chữ ký - Ảnh 2
Hợp đồng cho vay và mua bán cổ phần có chữ kí của 4 giám đốc của Gia Hành. Ảnh: Internet

 

Dương Mịch bị tố quỵt nợ 340 tỷ đồng, fan lo ngay ngáy vì một chữ ký - Ảnh 3
Dương Mịch ký cam kết đầu tư. Ảnh: Internet

Hiện, sự việc trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người cho rằng hợp đồng rõ ràng và Dương Mịch có thể bị ảnh hưởng bởi việc nợ tiền lần này dù cô không phải người lãnh đạo công ty Gia Hành Thiên Hạ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nhắc lại sự kiện Dương Mịch quỵt tiền từ thiện năm 2018. Đây được coi là một trong những scandal lớn nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.

Cụ thể, năm 2015, khi đóng phim Tôi là nhân chứng, Dương Mịch tới thăm một trường dành cho trẻ em bị khiếm thị. Nữ diễn viên tuyên bố sẽ làm từ thiện 50 máy đánh chữ và 100 gậy cho các em nhỏ không may mắn. Tuy nhiên, sau ba năm, cô vẫn không thực hiện lời hứa trên.

Sơ sót này khiến Dương Mịch bị nhiều tờ báo lớn tại Trung Quốc chỉ trích và làm giảm hình ảnh của nữ diễn viên. Do đó, người hâm mộ lo lắng khi Dương Mịch vướng vào bê bối khác liên quan đến tiền bạc.

Sohu bình luận 2022 là năm không may mắn của Dương Mịch. Trong sự nghiệp diễn xuất cô bị đánh giá thụt lùi. Dương Mịch thậm chí bị bình chọn "nữ vương dầu mỡ với diễn xuất gây ngán" do biểu hiện kém cỏi trong phim Định luận 80/20 của tình yêu.

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