4 cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2022

Sao quốc tế 29/12/2022 20:05

Mới đây, trang thông tin giải trí Trung Quốc Sohu đã công bố top những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2022.

Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em

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Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi có lần hợp tác lần đầu tiên trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa này nhận được sự chú ý ngay từ khi công bố dàn cast. Trần Phi Vũ là Trương Tịnh Nghi đều nhận được nhận xét là Lý Tuân và Chu Vận Chu Vận bước ra từ trong truyện. Dù vậy, yếu tố giúp phim luôn giữ được sức nóng của mình khi phát sóng phải nói đến là phản ứng hóa học của hai diễn viên chính. Cặp đôi trẻ có những tương tác cực ngọt ngào, đáng yêu.

Những tương tác của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong phim được thể hiện vô cùng tự nhiên. Những khoảnh khắc hờn dỗi, tình cảm được cả hai diễn tả chân thực như những cặp đôi yêu nhau ngoài đời thực. Những cái ôm, ánh mắt dành cho nhau cực soft tràn ngập từng thước phim.

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Không chỉ vậy, những khoảnh khắc hậu trường được đoàn làm phim tung ra cũng ngọt ngào không kém trong phim. Khán giả vẫn dễ dàng cảm nhận một điều rằng cặp đôi chị em này khá thân thiết, thoải mái khi ở cạnh nhau. Các fan couple Vận Mệnh Tuân Hoàn luôn có lí do để “đẩy thuyền” cực mạnh cả ở ngoài đời thực.

 

Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn

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Lấy bối cảnh thời Đông Hán, Tinh Hán Xán Lạn đã tái hiện lại xã hội hưng thịnh nhưng ẩn đằng sau đó vẫn còn nhiều nguy cơ nổi loạn lúc bấy giờ. Trong đó, nội dung chính của phim xoay quanh chuyện tình giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Như sắp đặt của số phận, cô nàng nhí nhảnh, đáng yêu nhưng đầy mạnh mẽ Trình Thiếu Thương đã kết hôn với Lăng Bất Nghi – một vị tướng trẻ kiên định, cứng rắn. Từ đây, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh và phát triển; họ cùng trưởng thành, vượt qua những trắc trở, thử thách để có được sự an yên bên nhau.

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Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được đánh giá là rất hợp vai. Trong phim, hai nhân vật mang lại cảm giác couple rất đậm nét khi cùng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Màn kết hợp đầy ăn ý của cặp đôi cũng là yếu tố quan trọng giúp phim có được công nhận là phim “bạo” về thành tích phát sóng.

Vương Hạc Đệ – Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết

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Thương Lan Quyết có thể nói là bộ phim cổ trang ăn khách hàng đầu trong mùa hè năm nay. Bộ phim do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính có thành tích phát sóng cực tốt khi phá 1000 điểm nhiệt trên iQiYi.

Bộ phim là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa cô nàng Hoa Lan Nhỏ và và Đông Phương Thanh Thương. Thần nữ Phách Tâm Tộc bị ác ma Đông Phương Thanh Thương diệt tộc, mười ngàn năm sau tái sinh thành tiên nữ cấp thấp Hoa Lan Nhỏ. Khi sống lại, nàng vô tình mắc kẹt trong hoàn cảnh đặc biệt. Để hóa giải phong ấn trong cơ thể, Đông Phương Thanh Thương sẽ hy sinh linh hồn của Hoa Lan Nhỏ. Thế nhưng trong quá trình này, đại ma đầu tuyệt tình đã phải lòng tiểu tinh quái đáng yêu.

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Trong phim, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không có quá nhiều những phân cảnh tình cảm nhưng cả hai vẫn cho thấy được những phản ứng hóa học cực tốt.

Trong các buổi các tuyên truyền quảng bá phim, cặp đôi Đệ Hân Dẫn Lực luôn có những tương tác rất ngọt ngào. Cả hai luôn dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào. Ngu Thư Hân đáng yêu, nũng nịu bên cạnh một Vương Hạc Đệ ấm áp, cưng chiều đàn chị. Người hâm mộ không thể ngừng “quắn quéo” trước khoảnh khắc cực đáng yêu của hai người.

Trần Hiểu – Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục

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So với các tác phẩm kể trên thì sự hợp tác của Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi dường như không có độ thảo luận sôi nổi bằng. Song, người xem nhận xét rằng khi theo dõi bộ phim, họ bị cuốn theo những tình tiết đầy hấp dẫn, visual đỉnh cao, tương tác bùng nổ của Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu).

Trong lần tái hợp lần này, “tiểu Long Nữ” Lưu Diệc Phi và “Dương Quá” Trần Hiểu vẫn thể hiện những phân cảnh đầy chất tình, không hề có sự gượng gạo, ngại ngùng. Đặc biệt, nụ hôn nồng cháy của cặp đôi diễn viên chính còn từng leo lên vị trí #1 hotsearch cả hai bảng trên Weibo.

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Có thể thấy, trong lần hợp tác với nhau thì các các diễn viên luôn mang đến cho người xem cảm giác couple tràn ngập màn ảnh. Khán giả đều mong rằng những cặp đôi này có nhiều lần tái hợp trong tương lai.

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Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân showbiz Hoa ngữ

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