Nữ ca sĩ dám 'cắm sừng' con trai vua sòng bài Macao, qua lại với Vương Lực Hoành hiện giờ ra sao?

Đáng nói ở đây, vào khoảng tháng 8/2015 là thời gian Yumi đang hẹn hò Hà Du Quân - thiếu gia sòng bạc nổi tiếng Macao, con trai tỷ phú Hà Hồng Sân.

Tháng 12/2021, Lý Tịnh Lôi - vợ cũ Vương Lực Hoành - tố cáo Yumi (Tôn Vũ) ngoại tình với chồng mình. Theo đó, Lý Tịnh Lôi đăng tải dòng tin nhắn Yumi gửi cho Vương Lực Hoành làm bằng chứng. Theo đó, Yumi nhắn tin cho ca sĩ họ Vương thông qua ứng dụng Whatsapp vào 6/8/2015, cô còn để avatar là hình nude khoe trọn vòng 1.

Việc Lý Tịnh Lôi tung bằng chứng Yumi ngoại tình Vương Lực Hoành cũng được cho là bằng chứng Yumi "cắm sừng" Hà Du Quân.

Yumi gửi tin nhắn cho Vương Lực Hoành vào năm 2015.

Sau đó, Yumi đưa ra thông cáo phủ nhận cáo buộc là “tiểu tam”, đồng thời tuyên bố đã gọi cảm sát. Tuy nhiên, Lý Tịnh Lôi lập tức “phản pháo” bằng việc chuyển tiếp bài đăng của Yumi kèm lời nhắn nhủ: “Xin vui lòng cho tôi thông tin liên lạc của cảnh sát đó. Tôi sẽ cung cấp bằng chứng”.

Đáp lại, Yumi từ chối cung cấp thông tin liên lạc của cảnh sát vì lý do khách quan. Cô khẳng định không chen chân vào cuộc hôn nhân của Vương Lực Hoành. Theo Yumi, cô từng có thời gian qua lại với ngôi sao “Sắc, Giới” nhưng đã chia tay trước khi anh hẹn hò với Lý Tịnh Lôi vào tháng 10/2013.

Về bức ảnh chụp chung của hai người lan truyền trên mạng xã hội, Yumi giải thích đó là ảnh cũ chụp vào năm 2013 và được cô đăng vào năm 2015 trong lúc giận dỗi bạn trai khi đó. Vào cùng năm, cô và Vương Lực Hoành đã hủy kết bạn trên WeChat.

Trước phát ngôn của Yumi, Lý Tịnh Lôi trực tiếp công khai tài khoản mạng xã hội mà Yumi dùng để nhắn tin với Vương Lực Hoành, có ảnh đại diện là một cô gái khỏa thân.

Trước những đả kích nặng nề của dư luận, Yumi đã tìm đến cái chết nhưng được cứu sống. Thời gian đó, chị gái cô ở bên chăm sóc em. Bệnh án cho thấy cô gái được thực hiện rửa dạ dày tại khoa cấp cứu một bệnh viện ở Đài Loan.

Mới đây, một năm trôi qua sau vụ lùm xùm, khi nhắc lại vụ việc này, người chị song sinh của Yumi là Miko cho biết, Yumi từng trải qua những tháng ngày kinh khủng khi bị sụt cân nghiêm trọng và gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Giờ đây, sóng gió đã qua đi, khi hồi tưởng lại, Yumi cũng chỉ biết cười và nói rằng "lòng người thật khó lường".

Sau khi vượt qua những sóng gió từ vụ lùm xùm trên, ngày 29/12, chia sẻ trên Weibo, Yumi đã trải lòng về những vui buồn trong cuộc sống trong 14 năm qua kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Cô cho biết, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, cô thậm chí đã không gặp mặt người thân trong gia đình trong suốt 2 năm rưỡi.

Nữ ca sĩ 30 tuổi cũng chia sẻ thêm: "Đừng oán hận người đã mang đến cho mình nỗi đau, bởi cuộc đời không có những trải nghiệm vô ích, đống rác đã vứt đi không nên quay đầu nhìn lại".

Yumi là ca sĩ Singapore nổi tiếng với tư cách là thành viên BY2 - nhóm nhạc gồm hai chị em song sinh. Họ hoạt động ở các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và thu hút lượng lớn người hâm mộ.