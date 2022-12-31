Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc

Sao quốc tế 31/12/2022 18:01

Mỹ nhân TVB cùng chồng con tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc. Cả gia đình nữ diễn viên đều thích thú với chuyến đi đến Việt Nam lần này.

Trên trang cá nhân ngày 31/12, người đẹp 43 tuổi đăng ảnh bên chồng - doanh nhân Phillip Lee - và các con trong chuyến du lịch cuối năm. Cô viết đã lâu gia đình mới đi chơi xa. Diễn viên cho biết những ngày ở đảo, thời tiết chiều lòng người. Vợ chồng cô và các con đều vui thích vì nước biển trong, cát mịn.

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 1
Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 2
Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 3

"Cả nhà tận hưởng rất nhiều món ngon và chơi rất vui", Hạnh Nhi viết. Diễn viên cho biết chuyến đi này chỉ mang theo hai con đầu là Brendan và Ryan, con trai út (một tuổi) ở lại Hong Kong, đợi con cứng cáp hơn vợ chồng cô mới đưa cậu bé đi chơi xa. Nữ nghệ sĩ 7X cùng gia đình đã trở về Hồng Kông vào tuần trước.

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 4
Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 5
Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 6

Được biết sau chuyến nghỉ dưỡng ngoài đảo Phú Quốc, gia đình Hồ Hạnh Nhi đã đáp chuyến bay về TP.HCM để hội ngộ bạn thân lâu năm là Hoa hậu Thu Hoài.

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 7
Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 8
Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 9

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nữ diễn viên phim Vạn phụng chi vương không giấu được niềm vui, xúc động khi gặp lại Thu Hoài và được fan Việt tiếp đón nồng nhiệt.

Nữ diễn viên sinh năm 1979 vui vẻ chụp ảnh, ký tặng và không quên hỏi thăm, cảm ơn người hâm mộ vì những tình cảm quý giá dành cho mình.

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc - Ảnh 10

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, cô trở nên nổi tiếng khi giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1999 sau đó gia nhập TVB. Người đẹp nhanh chóng gặt hái được thành công vang dội trên màn ảnh nhờ tham gia hàng loạt bộ phim ăn khách: Hương sắc cuộc đời, Thực thi pháp luật, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm… Năm 2015, cô rời TVB, hoạt động song song giữa Hồng Kông và đại lục.

Từng là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất TVB, đời tư của Hồ Hạnh Nhi liên tục trở thành đề tài được săn đón suốt nhiều năm. Cô và tài tử Huỳnh Tông Trạch trải qua mối tình sâu đậm kéo dài suốt 7 năm trước khi chia tay hồi 2012. Năm 2015, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Philip Lee rồi lần lượt đón ba con trai. Trên trang cá nhân, Hồ Hạnh Nhi và ông xã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, đáng yêu bên các con.

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