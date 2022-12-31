Chỉ trong vài ngày cuối năm mà Triệu Lộ Tư bị oan uổng đến 2 lần.

Ngày 29/12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị quay lại cảnh để trợ lý ngồi xổm xỏ vớ và mang giày, trong khi bản thân bấm điện thoại, trêu đùa thú cưng. Đoạn video dấy lên tranh cãi nữ diễn viên trẻ có cách hành xử thiếu tôn trọng nhân viên. Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì để trợ lý cúi người xỏ tất, đi giày. Trên mạng xã hội, nhiều người đánh giá việc Triệu Lộ Tư mải mê cười đùa, thản nhiên với kiểu "phục vụ" của trợ lý là mắc bệnh ngôi sao, xấu tính. Cô không rút kinh nghiệm của đàn anh, đàn chị đi trước có hành vi tương tự.

Ngay sau đó, fan của nữ diễn viên cũng chỉ ra rằng clip đã bị cắt ghép chỉnh sửa ác ý. Người làm điều đó được cho là một blogger có tên “cẩu tử Dương Dương”. Blogger này sau đó bị bạn thân của Triệu Lộ Tư lên tiếng công khai chỉ trích, nói rằng chỉ biết cắt sửa ác ý, nhìn thấy trợ lý mang tất cho nữ diễn viên chứ không thấy cô sốt gần 40 độ vẫn chăm chỉ miệt mài làm việc. Trước lời chỉ trích của bạn thân Triệu Lộ Tư có tên Bá Tiểu Hân, blogger Dương Dương liền lên tiếng đáp trả, cho biết sẽ đưa thêm bằng chứng “vạch mặt”. Đến mới đây, blogger Dương Dương đã lên bài với thông cáo, ảnh lịch trình, tố Triệu Lộ Tư không trong đoàn phim Thần Ẩn. Blogger này nói rằng, trong 4 ngày 24-25-26-27, Triệu Lộ Tư không quay phim, đi làm việc khác khiến tiến độ công việc của cả đoàn bị chậm trễ.

Tuy nhiên, bất ngờ hơn là fan của Triệu Lộ Tư đã lên bài thanh minh, cho biết Triệu Lộ Tư không hề làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Đúng là ngày 24-25-26-27 Triệu Lộ Tư không có mặt tại đoàn, nhưng lịch trình này đã được sắp xếp từ trước, phía đoàn phim cũng không an bài cảnh quay trong 4 ngày này cho Triệu Lộ Tư. Lý do là bởi nữ diễn viên có lịch quay quảng cáo, còn đến bệnh viện vì bị ốm. Sau khi kết thúc lịch trình, Triệu Lộ Tư lập tức trở về đoàn phim, quay bù cảnh, có hôm quay tới 10-11 cảnh phim nên không có chuyện làm đoàn phim bị chậm trễ. Việc người bạn thân Bá Tiểu Hân nói Triệu Lộ Tư sốt gần 40 độ vẫn làm việc là đúng chứ không hề sai. Mặc dù bị sốt cao nhưng nữ diễn viên vẫn chăm chỉ làm việc trên phim trường, nhất định không chịu nghỉ ngơi vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, từng được mệnh danh là "thánh nữ xuyên không" với những bộ phim truyền hình hài chiếu mạng. Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của phim Tinh hán xán lạn vào mùa hè năm nay.

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