Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim

Sao quốc tế 31/12/2022 18:49

Chỉ trong vài ngày cuối năm mà Triệu Lộ Tư bị oan uổng đến 2 lần.

Ngày 29/12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị quay lại cảnh để trợ lý ngồi xổm xỏ vớ và mang giày, trong khi bản thân bấm điện thoại, trêu đùa thú cưng. Đoạn video dấy lên tranh cãi nữ diễn viên trẻ có cách hành xử thiếu tôn trọng nhân viên.

Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì để trợ lý cúi người xỏ tất, đi giày.

Trên mạng xã hội, nhiều người đánh giá việc Triệu Lộ Tư mải mê cười đùa, thản nhiên với kiểu "phục vụ" của trợ lý là mắc bệnh ngôi sao, xấu tính. Cô không rút kinh nghiệm của đàn anh, đàn chị đi trước có hành vi tương tự.

Ngay sau đó, fan của nữ diễn viên cũng chỉ ra rằng clip đã bị cắt ghép chỉnh sửa ác ý. Người làm điều đó được cho là một blogger có tên “cẩu tử Dương Dương”. Blogger này sau đó bị bạn thân của Triệu Lộ Tư lên tiếng công khai chỉ trích, nói rằng chỉ biết cắt sửa ác ý, nhìn thấy trợ lý mang tất cho nữ diễn viên chứ không thấy cô sốt gần 40 độ vẫn chăm chỉ miệt mài làm việc.

Trước lời chỉ trích của bạn thân Triệu Lộ Tư có tên Bá Tiểu Hân, blogger Dương Dương liền lên tiếng đáp trả, cho biết sẽ đưa thêm bằng chứng “vạch mặt”. Đến mới đây, blogger Dương Dương đã lên bài với thông cáo, ảnh lịch trình, tố Triệu Lộ Tư không trong đoàn phim Thần Ẩn. Blogger này nói rằng, trong 4 ngày 24-25-26-27, Triệu Lộ Tư không quay phim, đi làm việc khác khiến tiến độ công việc của cả đoàn bị chậm trễ.

Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim - Ảnh 2
Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim - Ảnh 3

Tuy nhiên, bất ngờ hơn là fan của Triệu Lộ Tư đã lên bài thanh minh, cho biết Triệu Lộ Tư không hề làm ảnh hưởng đến đoàn phim. Đúng là ngày 24-25-26-27 Triệu Lộ Tư không có mặt tại đoàn, nhưng lịch trình này đã được sắp xếp từ trước, phía đoàn phim cũng không an bài cảnh quay trong 4 ngày này cho Triệu Lộ Tư. Lý do là bởi nữ diễn viên có lịch quay quảng cáo, còn đến bệnh viện vì bị ốm. Sau khi kết thúc lịch trình, Triệu Lộ Tư lập tức trở về đoàn phim, quay bù cảnh, có hôm quay tới 10-11 cảnh phim nên không có chuyện làm đoàn phim bị chậm trễ.

Việc người bạn thân Bá Tiểu Hân nói Triệu Lộ Tư sốt gần 40 độ vẫn làm việc là đúng chứ không hề sai. Mặc dù bị sốt cao nhưng nữ diễn viên vẫn chăm chỉ làm việc trên phim trường, nhất định không chịu nghỉ ngơi vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. 

Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, từng được mệnh danh là "thánh nữ xuyên không" với những bộ phim truyền hình hài chiếu mạng. Hiện tại, cô là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của phim Tinh hán xán lạn vào mùa hè năm nay.

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc

Mỹ nhân TVB cùng chồng con tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc. Cả gia đình nữ diễn viên đều thích thú với chuyến đi đến Việt Nam lần này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư bị chỉ trích thánh nữ xuyên không sao Hoa ngữ mỹ nhân hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc

Tạo hình của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong phim chữa lành sắp lên sóng

Tạo hình của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong phim chữa lành sắp lên sóng

Châu Lệ Kỳ - Cựu hoa đán TVB có tình trường phức tạp và cuộc sống bình yên ở tuổi 43

Châu Lệ Kỳ - Cựu hoa đán TVB có tình trường phức tạp và cuộc sống bình yên ở tuổi 43

Sau khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai chúc mừng sinh nhật bạn trai tin đồn

Sau khi bị bắt gặp qua đêm tại nhà Trương Lăng Hách, Bạch Lộc công khai chúc mừng sinh nhật bạn trai tin đồn

Nữ ca sĩ dám 'cắm sừng' con trai vua sòng bài Macao, qua lại với Vương Lực Hoành hiện giờ ra sao?

Nữ ca sĩ dám 'cắm sừng' con trai vua sòng bài Macao, qua lại với Vương Lực Hoành hiện giờ ra sao?

Nữ chính 'Răng khôn' Lưu Nhã Sắt phất lên như diều gặp gió sau LHP Kim Tượng

Nữ chính 'Răng khôn' Lưu Nhã Sắt phất lên như diều gặp gió sau LHP Kim Tượng

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 19 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng