Tài tử Mã Quốc Minh đính hôn với Thang Lạc Văn sau 3 năm bị Á hậu TVB 'cắm sừng'

Thông tin về hôn lễ của cả hai chưa được công bố. Trước đó, cặp đôi tiết lộ có sở thích đi du lịch nên dự định sang châu Âu kết hôn và nghỉ dưỡng. Thang Lạc Văn chia sẻ thích hôn lễ đơn giản, không phô trương.

Ngày 1/1, trên trang cá nhân, nam diễn viên nổi tiếng của TVB Mã Quốc Minh tuyên bố đã cầu hôn thành công bạn gái Thang Lạc Văn . Đặc biệt, nam diễn viên chọn thời điểm 13h14p để đăng tải hình ảnh với ý nghĩa trọn đời trọn kiếp. Bạn bè và người hâm mộ dành cho cặp đôi những lời chúc tốt đẹp dưới bài viết. Người đẹp Bằng chứng thép 4 cũng thông báo tin vui tới bạn bè và khán giả.

Theo HK01, mối tình của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Hong Kong. Mã Quốc Minh vốn là nam diễn viên hiền lành, chăm chỉ, được công chúng yêu mến. Anh sống tình nghĩa nhưng lại bị bạn gái Hoàng Tâm Dĩnh "cắm sừng".

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn từng hợp tác trong dự án My Dearly Sinful Mind vào năm 2017. Đến tháng 6/2020, họ xác nhận hẹn hò. Tháng 8/2022, hai diễn viên dọn về sống chung trong căn hộ cao cấp ở Tseung Kwan O.

Năm 2019, Á hậu Hong Kong bị giới truyền thông phanh phui chuyện ngoại tình với nam diễn viên có vợ Hứa Chí An, dù đang hò hẹn với Mã Quốc Minh. Sau vụ việc, Huỳnh Tâm Dĩnh bị chỉ trích nặng nề và phải bỏ trốn ra nước ngoài. Mối quan hệ giữa cô và Mã Quốc Minh sau đó cũng tan vỡ dù cả hai đã tính tới chuyện tổ chức đám cưới.

Mã Quốc Minh và tình cũ - Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh. ảnh: Internet

Mã Quốc Minh từng thừa nhận mất niềm tin vào tình yêu sau mối tình với Huỳnh Tâm Dĩnh. Song, hiện tại, Mã Quốc Mình khẳng định không còn oán hận bạn gái cũ. “Khi cô ấy trở về Hong Kong, tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ tốt, mọi người hãy nhìn về phía trước”, nam diễn viên chia sẻ.

Sau khi bị bạn gái cũ làm tổn thương, Mã Quốc Minh gặp gỡ Thang Lạc Văn. Cô được đánh giá là người đẹp dịu dàng, không vướng scandal. Thang Lạc Văn kém Mã Quốc Minh 13 tuổi, có xuất thân bề thế. Cha cô là nam diễn viên Thang Trấn Tông, chú là tài tử Thang Trấn Nghiệp. Sự nghiệp của Thang Lạc Văn không thành công như Mã Quốc Minh, song hai người được đánh giá là "tiên đồng ngọc nữ" rất hợp nhau. Theo On, cha mẹ của Thang Lạc Văn cũng ưng ý "con rể tương lai".

Nam tài tử cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc bên người đẹp Thang Lạc Văn. Ảnh: Internet

Mã Quốc Minh sinh năm 1974, là diễn viên người Hong Kong. Anh gia nhập TVB từ cuối thập niên 1990 và được biết đến qua hàng loạt bộ phim như: Bao la vùng trời, Bảo hiểm tình yêu, Thử thách đột phá, Đội điều tra đặc biệt, … Sau nhiều lần đề cử, tài tử họ Mã giành ngôi "Thị đế TVB" 2019 nhờ vai chính trong Người hùng blouse trắng.

Thang Lạc Văn sinh năm 1987, là diễn viên người Hong Kong. Cô gia nhập làng giải trí năm 2012 và góp mặt trong các bộ phim như: Bằng chứng thép, Mái ấm gia đình, Anh hùng thành trại, … Cô là con gái của diễn viên nổi tiếng Thang Trấn Tông, cháu gái của tài tử Thiên long bát bộ Thang Trấn Nghiệp.