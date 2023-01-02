Diva Hong Kong Coco Lee sụt cân nghiêm trọng chỉ còn 42,3 kg, tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng

Sao quốc tế 02/01/2023 13:47

Nhiều người đã để lại tin nhắn bày tỏ sự quan tâm đối với sức khỏe của nữ diva hàng đầu châu Á.

Vào tối 31/12, ngoài việc đăng bài điểm lại những gì đã xảy ra trong năm 2022, nữ diva hàng đầu Châu Á Coco Lee còn chia sẻ nhiều ảnh chụp về cô trên mạng instagram, trong đó có bức ảnh cô đang cân trọng lượng cơ thể, cho thấy cân nặng của cô bị sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn 42,3 kg. 

Diva Hong Kong Coco Lee sụt cân nghiêm trọng chỉ còn 42,3 kg, tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 1
Diva Hong Kong Coco Lee sụt cân nghiêm trọng chỉ còn 42,3 kg, tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 2
Coco Lee chia sẻ hình ảnh cho thấy cô sụt cân chỉ còn 42,3kg (phải) và đeo ống dẫn lưu dịch. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một tấm ảnh khác cho thấy cô đang vén áo để lộ chiếc túi bên trong có ống dẫn lưu dịch, được đeo bên hông người cô, trong đó có thể thấy rõ chất dịch màu đỏ ở bên dưới. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Nhiều người đã để lại tin nhắn bày tỏ sự quan tâm đối với sức khỏe của cô như: "Coco vẫn ổn chứ? Mong cô sẽ không sao", "Quá gầy, nên tăng cường ăn uống", "Chúng tôi sẽ chờ cô quay trở lại sân khấu, hãy cố lên", "Rất lo lắng, nhưng sẽ khỏe lại thôi". 

Khi cho ra mắt MV mới cách đây không lâu, Coco Lee từng tiết lộ cô không thể nhảy nhót được được nữa do bị thương. Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất trên instagram, nữ ca sĩ 47 tuổi tỏ ra rất mạnh mẽ khi nói rằng: "Tôi sẽ không bị gục ngã".

Diva Hong Kong Coco Lee sụt cân nghiêm trọng chỉ còn 42,3 kg, tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng - Ảnh 3

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong, nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên ở Mỹ. Cô được công chúng biết đến với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An.

Coco Lee cũng là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên được trình diễn tại lễ trao giải Oscar và có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất.

Báo chí phương Tây gọi cô là Diva nhạc pop châu Á khi cô gặt hái thành công trên thị trường thế giới và nhất là khi trở thành nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất của lục địa này. 

Nữ ca sĩ từng góp mặt trong danh sách những người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới do tạp chí FHM bình chọn và được khen tặng: “Đây là nữ nghệ sĩ R&B gợi cảm nhất châu Á”.

Năm 2010, cô tuyên bố kết hôn với Bruce Rockowitz - doanh nhân người Canada gốc Do Thái. Ông hiện là giám đốc điều hành của Global Brands Group, đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture...

Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng liên tục trong 2 ngày ở Hong Kong vào tháng 10/2011. Jennifer Lopez, Bruno Mars cùng nhiều sao hạng A Hoa ngữ đều đến chúc mừng.

 

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

Khán giả khen ngợi khi khoác lên áo cà sa trắng, Lưu Học Nghĩa đã thể hiện trọn vẹn sức hút, khí thế uy nghiêm của nhân vật Vô Tâm trong "Thiếu niên ca hành".

Xem thêm
Từ khóa:   Coco Lee Coco Lee sụt cân diva Hong Kong sao Hong Kong sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

Tài tử Mã Quốc Minh đính hôn với Thang Lạc Văn sau 3 năm bị Á hậu TVB 'cắm sừng'

Tài tử Mã Quốc Minh đính hôn với Thang Lạc Văn sau 3 năm bị Á hậu TVB 'cắm sừng'

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu?

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu?

'Ngã ngửa' khi biết được tên thật của Lưu Diệc Phi, hóa ra gần 2 thập kỷ khuynh đảo nhan sắc Hoa ngữ đều có lý do

'Ngã ngửa' khi biết được tên thật của Lưu Diệc Phi, hóa ra gần 2 thập kỷ khuynh đảo nhan sắc Hoa ngữ đều có lý do

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu

'Ông hoàng điện ảnh Trung Quốc' Ngô Kinh tiếp tục phủ sóng màn ảnh rộng năm 2023

'Ông hoàng điện ảnh Trung Quốc' Ngô Kinh tiếp tục phủ sóng màn ảnh rộng năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng