Diva Hong Kong Coco Lee sụt cân nghiêm trọng chỉ còn 42,3 kg, tình hình sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng

Nhiều người đã để lại tin nhắn bày tỏ sự quan tâm đối với sức khỏe của nữ diva hàng đầu châu Á.

Vào tối 31/12, ngoài việc đăng bài điểm lại những gì đã xảy ra trong năm 2022, nữ diva hàng đầu Châu Á Coco Lee còn chia sẻ nhiều ảnh chụp về cô trên mạng instagram, trong đó có bức ảnh cô đang cân trọng lượng cơ thể, cho thấy cân nặng của cô bị sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn 42,3 kg. Coco Lee chia sẻ hình ảnh cho thấy cô sụt cân chỉ còn 42,3kg (phải) và đeo ống dẫn lưu dịch. Ảnh: Internet Ngoài ra, một tấm ảnh khác cho thấy cô đang vén áo để lộ chiếc túi bên trong có ống dẫn lưu dịch, được đeo bên hông người cô, trong đó có thể thấy rõ chất dịch màu đỏ ở bên dưới. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô.

Nhiều người đã để lại tin nhắn bày tỏ sự quan tâm đối với sức khỏe của cô như: "Coco vẫn ổn chứ? Mong cô sẽ không sao", "Quá gầy, nên tăng cường ăn uống", "Chúng tôi sẽ chờ cô quay trở lại sân khấu, hãy cố lên", "Rất lo lắng, nhưng sẽ khỏe lại thôi". Khi cho ra mắt MV mới cách đây không lâu, Coco Lee từng tiết lộ cô không thể nhảy nhót được được nữa do bị thương. Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất trên instagram, nữ ca sĩ 47 tuổi tỏ ra rất mạnh mẽ khi nói rằng: "Tôi sẽ không bị gục ngã".

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hong Kong, nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên ở Mỹ. Cô được công chúng biết đến với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Coco Lee cũng là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên được trình diễn tại lễ trao giải Oscar và có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất. Báo chí phương Tây gọi cô là Diva nhạc pop châu Á khi cô gặt hái thành công trên thị trường thế giới và nhất là khi trở thành nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất của lục địa này. Nữ ca sĩ từng góp mặt trong danh sách những người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới do tạp chí FHM bình chọn và được khen tặng: “Đây là nữ nghệ sĩ R&B gợi cảm nhất châu Á”. Năm 2010, cô tuyên bố kết hôn với Bruce Rockowitz - doanh nhân người Canada gốc Do Thái. Ông hiện là giám đốc điều hành của Global Brands Group, đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture... Đám cưới của họ được tổ chức hoành tráng liên tục trong 2 ngày ở Hong Kong vào tháng 10/2011. Jennifer Lopez, Bruno Mars cùng nhiều sao hạng A Hoa ngữ đều đến chúc mừng.

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