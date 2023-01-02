Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi

Sao quốc tế 02/01/2023 09:37

Khán giả khen ngợi khi khoác lên áo cà sa trắng, Lưu Học Nghĩa đã thể hiện trọn vẹn sức hút, khí thế uy nghiêm của nhân vật Vô Tâm trong "Thiếu niên ca hành".

Vừa qua, bộ phim truyền hình mới có sự tham gia đóng chính của Lưu Học NghĩaLý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng... mang tên Thiếu niên ca hành vừa lên sóng. Ngay khi vừa phát sóng những tập đầu tiên, bộ phim đã nhận về những lời khen ngợi của giới truyền thông lẫn khán giả. 

Theo Sohu, bộ phim thành công nhờ phần kỹ xảo đẹp mắt cùng diễn xuất hợp vai, đặc biệt là nhân vật Vô Tâm của Lưu Học Nghĩa.

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi - Ảnh 1

Lưu Học Nghĩa chia sẻ anh đã phân vân khi nhận lời đóng phim bởi nhân vật Vô Tâm xuất thân là nhà sư, cần phải cạo trọc đầu. Nam diễn viên không biết mình có hợp với tạo hình này và có được khán giả đón nhận hay không? Bên cạnh đó, tính cách của Vô Tâm khác biệt hoàn toàn với các nhân vật mà Lưu Học Nghĩa từng thể hiện.

Vô Tâm là 1 nhà sư mang trong mình nhiều tâm sự. Anh chàng muốn đi trả thù nhưng lại không có tiền. Lúc này, Vô Tâm đành kéo theo Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cùng hành tẩu giang hồ với mình. Trong suy nghĩ của Vô Tâm thì 2 người bạn rất giàu có và đáng được tin tưởng. Tuy nhiên, càng đi cùng nhau thì Vô Tâm - Tiêu Sắt - Lôi Vô Kiệt càng vướng vào những câu chuyện dở khóc dở cười.

Trong quá khứ, Vô Tâm có thân thế vô cùng bi thảm. Khi Vô Tâm lên 5 tuổi, cha qua đời, mẹ thì không rõ tung tích. Vô Tâm là đứa trẻ không huynh đệ, không thân thích, không chốn nương thân, lại còn là con tin bị gửi tại vùng Bắc Ly. Nói rõ thêm 1 chút, cha của Vô Tâm là giáo chủ ma giáo, vậy nên Vô Tâm vừa chào đời đã gánh trên vai những nỗi hận thù rất lớn.

Giữa bão tố cuộc đời, Vô Tâm được trụ trì Hàn Thủy Tự là đại sư Vong Ưu nhận về nuôi dưỡng. Trong vòng 12 năm, Vô Tâm được bao bọc bởi đôi tay của Vong Ưu và còn tiếp nhận võ công thượng thừa. Đến lúc đại sư Vong Ưu qua đời, Vô Tâm một lần nữa bị đẩy vào phong ba bão táp.

Cảnh võ thuật của Lưu Học Nghĩa trong 'Thiếu niên ca hành' được khen ngợi - Ảnh 2

Với khả năng diễn xuất tốt, Lưu Học Nghĩa đã khiến nhân vật Vô Tâm trở nên sống động trên màn ảnh, trở thành điểm sáng của phim.

Khán giả khen ngợi khi khoác lên áo cà sa trắng, Lưu Học Nghĩa đã thể hiện trọn vẹn sức hút, khí thế uy nghiêm của nhân vật Vô Tâm. Nhưng khi nói chuyện, anh trở nên hài hước, dễ thương, chọc cười người xem. Lưu Học Nghĩa đã đánh tan những nghi ngại của khán giả khi Lưu Học Nghĩa tuổi thật lớn hơn nhân vật Vô Tâm và anh từng bị đánh giá là "chưa đẹp bằng phiên bản hoạt hình".

Đồng thời, Lưu Học Nghĩa cũng chứng minh rằng phiên vị (vai trò trong phim) không phải quan trọng nhất. Dù chỉ giao anh vai phụ, nam diễn viên sinh năm 1990 cũng có thể tỏa sáng, thậm chí lấn át nam chính Lý Hoành Nghị.

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