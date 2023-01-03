Tài tử 'Thiên long bát bộ' Phàn Thiếu Hoàng thông báo sắp ly hôn vợ

Sao quốc tế 03/01/2023 09:34

Sau nhiều năm chung sống và có với nhau 2 người con, mới đây nam tài tử “Thiên long bát bộ” tiết lộ chuẩn bị ly hôn với bà xã Giả Hiểu Thần. Thông tin hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của Cnet.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin cuộc hôn nhân của nam diễn viên Phàn Thiếu Hoàng hiện gây bàn tán. Vào ngày đầu năm mới, Giả Hiểu Thần chia sẻ ảnh chụp bên nam diễn viên để kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Phàn Thiếu Hoàng đã chuyển tiếp bài đăng của vợ, kèm với dòng thông báo: "Chúng tôi sắp ly hôn".

Vài phút sau, "Hư Trúc" của Thiên long bát bộ chỉnh sửa dòng trạng thái thành "Hãy sống ở nơi có mùa đông không lạnh". Động thái của Phàn Thiếu Hoàng gây chú ý. Truyền thông và dư luận nghi vấn mối quan hệ giữa nam diễn viên và bà xã rạn nứt.

Sina liên hệ với Phàn Thiếu Hoàng để thông tin về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tài tử 'Thiên long bát bộ' Phàn Thiếu Hoàng thông báo sắp ly hôn vợ - Ảnh 1
Phàn Thiếu Hoàng và bà xã Giả Hiểu Thần. Ảnh: Internet

Phàn Thiếu Hoàng sinh năm 1973 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hong Kong một thời. Cũng chính vì vậy, Phàn Thiều Hoàng là một trong số ít những sao nam có võ công thực thụ của TVB. Anh ghi dấu ấn qua các phim Thiên long bát bộ, Diệp Vấn, Tân Sở Lưu Hương bản 2010, Bạch Phát ma nữ bản 2012. Trong đó, vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ, đóng cạnh Trần Hạo Dân, Lý Nhược Đồng và Huỳnh Nhật Hoa, đã đưa tên tuổi anh lên hàng sao hạng A.

Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang đi lên, Phàn Thiếu Hoàng lại liên tiếp dính vào tai tiếng. Năm 23 tuổi, anh kiên quyết kết hôn với nữ diễn viên Trần Thiếu Hà bất chấp sự phản đối của cha mình. Sau gần 20 năm chung sống và có với nhau 2 người con, Phàn Thiếu Hoàng quyết định chia tay với Trần Thiếu Hà.

Một thời gian sau cuộc ly hôn đầu tiên, Phàn Thiếu Hoàng nhận về vô số lời chỉ trích khi công khai chuyện tình cảm với nữ diễn viên nhỏ hơn anh 9 tuổi Giả Hiểu Thần.

Tài tử 'Thiên long bát bộ' Phàn Thiếu Hoàng thông báo sắp ly hôn vợ - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của vợ chồng Phàn Thiếu Hoàng. Ảnh: Internet

Scandal bỏ vợ theo tình trẻ khiến Phàn Thiếu Hoàng bị khán giả tẩy chay, các nhà sản xuất quay lưng. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị tố nợ nần với những khoản vay khổng lồ. Từng có thông tin nói rằng, để có tiền giúp chồng trả nợ, Giả Hiểu Thần từng tham gia đóng "phim cấp 3".

Phàn Thiếu Hoàng và Giả Hiểu Thần kết hôn vào năm 2016. Trong 7 năm chung sống, họ có 2 con gái. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Gia đình nam diễn viên sống sung túc trong biệt thự cao cấp có thang máy di chuyển giữa các tầng, nội thất xa hoa tráng lệ. 

Tài tử 'Thiên long bát bộ' Phàn Thiếu Hoàng thông báo sắp ly hôn vợ - Ảnh 3

Những năm qua, nam diễn viên nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp và danh tiếng đã qua thời hoàng kim nhưng không thành công. Vì vậy, thời gian gần đây, để kiếm thêm thu nhập, Phàn Thiếu Hoàng thử sức với công việc livestream bán hàng như nhiều ngôi sao khác.

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