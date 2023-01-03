Tạ Đình Phong hàn gắn với em gái sau nhiều năm 'chiến tranh lạnh'

Tạ Đình Phong từng không nhìn mặt em gái Tạ Đình Đình vì quyết định làm mẹ đơn thân. Sau nhiều năm, mối quan hệ của hai anh em nhà họ Tạ mới bớt căng thẳng.

Mới đây, truyền thông đưa tin nữ diễn viên Tạ Đình Đình trở về Hong Kong, đoàn tụ với gia đình sau 4 năm xa cách. Người đẹp Huyền thoại Lý Tiểu Long về nước kín đáo cùng con gái trước dịp Giáng sinh. Đầu năm mới, cô chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình. Đáng chú ý, Tạ Đình Phong cũng trở về quê nhà đón năm mới cùng cha, em gái và mẹ Địch Ba Lạp. Theo On, anh em nhà họ Tạ đã giảng hòa mối quan hệ sau nhiều năm bất hòa. Trong thời gian ở Hong Kong, nam diễn viên thân thiết với cháu gái. Anh nhiều lần giúp Tạ Đình Đình chăm sóc con nhỏ.

Sau nhiều năm xa cách, gia đình của Tạ Đình Phong - Tạ Đình Đình đoàn tụ. Ảnh: Internet Trước đó, vào năm 2019, làng giải trí rộ lên thông tin Tạ Đình Đình sinh con ở Mỹ, danh tính bố đứa bé được giữ kín. Một nguồn tin cho hay Tạ Đình Phong rất giận em gái vì quyết định một mình làm mẹ đơn thân của cô, nên hai anh em không còn nói chuyện với nhau trong nhiều năm qua. Tạ Đình Đình sinh năm 1982, lớn lên trong một gia đình có cha và anh ruột đều là ngôi sao tại Hong Kong. Tuy nhiên, cô lớn lên tại Canada, đến năm 2008 khi đã 26 tuổi cô mới trở về Hong Kong và bước chân vào làng giải trí. Tạ Đình Đình lớn lên không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp hơn người mà vóc dáng cũng vô cùng quyến rũ, nóng bỏng không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân showbiz nào.

Thời điểm Tạ Đình Đình bắt đầu đóng phim, Tạ Đình Phong phản đối gay gắt. Nhiều năm lăn lộn trong nghề, anh hiểu được sự phức tạp của làng giải trí nên không muốn em gái theo con đường nghệ thuật. Thế nhưng, Tạ Đình Đình tỏ ra hứng thú với làng giải trí. Cô trả lời phỏng vấn của trang Oriental Daily: "Tôi không việc gì phải nghe lời anh ấy. Tôi tự quyết định cuộc sống của mình, hơn nữa tôi không phải kẻ ngu ngốc". Tạ Đình Phong và em gái Tạ Đình Đình. Ảnh: Internet Tạ Đình Đình từng đảm nhận vai nữ chính trong phim hành động Sát thủ gợi tình. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong phim khác như Huyền thoại Lý Tiểu Long, Chuyện tình ma quỷ... Ngoài ra, cô còn làm người mẫu, kinh doanh. Tuy nhiên sự nghiệp diễn xuất của cô không mấy thành công. Tạ Đình Đình được biết đến nhiều với danh xưng "con gái của Tạ Hiền" hay "em gái Tạ Đình Phong". Đặc biệt, cô cũng thừa hưởng dòng máu phong lưu của gia đình. Truyền thông Hong Kong đưa tin thời đi học Tạ Đình Đình thường xuyên tham dự các bữa tiệc đêm với bạn bè, có lần cô hôn 16 chàng trai trong một tối. Đến khi gia nhập làng giải trí, Tạ Đình Đình vẫn giữ lối sống phóng khoáng, cởi mở. Cô từng gây xôn xao khi thay 7 người yêu trong vòng một năm. Con trai Thành Long, Bạch Ân Vinh, Trần Hồng Nghiệp đều là những người tình chớp nhoáng của cô. Sau khi sinh con đầu lòng vào năm 2019, Tạ Đình Đình dừng hoạt động nghệ thuật và từ chối tiết lộ danh tính cha đứa trẻ. Nữ diễn viên sang Canada định cư. Theo On, cuộc sống ở nước ngoài của Tạ Đình Đình rất nhàn nhã. Cô thường xuyên chia sẻ ảnh du lịch, vui chơi cùng con gái và bạn bè. Nhiều năm qua, Tạ Đình Đình không tiết lộ về công việc mới của mình. Một số nguồn tin cho biết cô sống thoải mái là nhờ nguồn trợ cấp từ cha của con gái. Người đàn ông này là doanh nhân giàu có ở Canada.

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