Tài tử 'Tân Hoàn Châu cách cách' kết hôn đồng giới, cuộc sống hiện giờ ra sao?

Sao nam được yêu mến trong "Tân Hoàn Châu cách cách" vừa kết hôn với bạn trai. Đám cưới của họ có sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết.

Ngày 2/1, truyền thông Hoa ngữ đưa tin nam diễn viên Benjamin Schwartz - sao người Mỹ đóng Tân Hoàn Châu cách cách vừa tổ hôn lễ với bạn trai. Tài tử Tân Hoàn Châu cách cách bí mật tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2022 ở New York (Mỹ). Hôn lễ có sự tham gia của người thân và những người mà anh yêu mến. Benjamin viết trên trang cá nhân hôn lễ là dấu ấn tuyệt vời, là kỷ niệm anh và bạn đời luôn ghi nhớ. Lễ cưới của Benjamin Schwartz và bạn trai đồng giới. Ảnh: Sina Benjamin Schwartz cầu hôn bạn trai thành công vào năm 2020 sau nhiều năm gắn bó. Benjamin từng viết "cuộc đời thay đổi khi gặp bạn trai". Anh hạnh phúc khi tìm được người đồng điệu về tâm hồn, cùng vượt qua khó khăn và những "điều điên rồ" xảy đến trong cuộc sống.

Hiện Benjamin làm việc lĩnh vực yoga, châm cứu. Anh sinh năm 1982 ở Alaskam, từng sang Trung Quốc trong một chuyến giao lưu giữa sinh viên các trường. Năm 2007, Benjamin quay lại đây tham gia một show thực tế, từ đó gia nhập làng giải trí, lấy nghệ danh Phan Kiệt Minh. Năm 2009, Benjamin tham gia show Siêu cấp thần tượng, nhưng không giành được thứ hạng cao. Sau đó, nhờ khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tốt, Benjamin Schwartz được nữ sĩ Quỳnh Dao chú ý. Bà quyết định viết thêm nhân vật mới dành riêng cho anh trong Tân Hoàn Châu cách cách 2011. Benjamin Schwartz là người duy nhất trong đoàn phim không phải thông qua thử vai.

Trong phim, Benjamin Schwartz vào vai họa sĩ cung đình, người ái mộ Tiểu Yến Tử do nữ diễn viên Lý Thạnh thể hiện. Benjamin và Ngũ A Ca có nhiều cảnh xung đột để tranh giành tình cảm của mỹ nhân. Benjamin Schwartz được yêu mến trong phim "Tân Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Sohu Sau thành công với Tân Hoàn Châu cách cách, Benjamin Schwartz tham gia một số tác phẩm khác nhưng không gây tiếng vang. Từ năm 2013, anh ít hoạt động ở Trung Quốc, về Mỹ sinh sống. Anh giữ liên lạc với các bạn diễn trong Tân Hoàn Châu cách cách, thường chúc mừng họ mỗi dịp sinh nhật.

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