Con trai lăng nhăng phụ tình, trùm showbiz Hong Kong hứa phân chia tài sản cho con dâu Quách Bích Đình

Trong đó, bà Trần Lam khẳng định mối quan hệ với con dâu Quách Bích Đình luôn tốt đẹp và bà tôn trọng người đẹp Đài Loan, khi muốn gặp các cháu, bà đều hỏi ý kiến của nữ diễn viên.

Mới đây, theo truyền thông đưa tin bà Trần Lam hiện tại tham gia sàn thương mại điện tử, trong các buổi livetream, bà trùm showbiz Hong Kong chia sẻ về cuộc sống riêng của gia đình.

Bên cạnh đó, bà Trần Lam tiết lộ gia sản mà vợ chồng ông bà kinh doanh nhiều năm đã được phân chia làm ba phần. Phần lớn sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần khác sẽ thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình.

"Các cháu đang ở với mẹ tại Đài Loan, khi muốn gọi video cho bọn trẻ, tôi phải hỏi trước Bích Đình rằng chúng có thuận tiện nói chuyện không. Nếu như tụi nhỏ đang ngủ hoặc học bài, con dâu không muốn cho gặp tôi cũng rất tôn trọng ý kiến của Bích Đình", bà Trần Lam chia sẻ.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn, bà Trần Lam ra điều kiện, nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình sẽ có quyền quyết định với phần tài sản này.

Bà Trần Lam khẳng định vẫn luôn tôn trọng con dâu. Ảnh: Internet

Trước đó, truyền thông Hong Kong đồn đoán mặc dù được gả vào nhà giàu nhưng Quách Bích Đình không được hưởng bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Cô độc lập tài sản với chồng kể từ khi kết hôn, vợ chồng ông Hướng Hoa Cường chia sẻ việc tặng biệt thự, trang sức kim cương, đồ hiệu xa xỉ khi Quách Bích Đình sinh hai con. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, cô “có tiếng mà không có miếng” khi không được đứng tên bất kỳ tài sản nào bởi các giao dịch bất động sản đều do bà Trần Lam kiểm soát.

Hồi tháng 7/2022, trong chuyến công tác Bắc Kinh, Hướng Tả bị bắt gặp dắt gái lạ về nhà khi vợ đang ở cữ tại Đài Loan. Đáng chú ý, căn hộ nơi hai người gặp gỡ được tiết lộ là nhà tân hôn của vợ chồng Quách Bích Đình - Hướng Tả.

Ngay sau đó, Trần Lam giải thích rằng cô gái đi cùng tài tử họ Hướng chỉ là một người chị thân thiết, hai người thường gặp gỡ để bàn luận về các vấn đề kinh doanh. Lần này, họ cùng hẹn gặp để trao đổi về một hạng mục phim mới của Hướng Tả. Tuy nhiên, những lời giải thích này không đủ thuyết phục công chúng. Trong khi đó, cánh săn tin "dọa" sẽ tiếp tục tung thêm bằng chứng cho thấy anh phản bội vợ.

Theo truyền thông Hong Kong cho biết, cuộc sống làm dâu nhà hào môn của Quách Bích Đình chịu nhiều cay đăng. Không chỉ chịu đựng bản tính trăng hoa của Hương Tả, nữ diễn viên còn bị kiểm soát bởi mẹ chồng.

Bà trùm giải trí Hong Kong quản lý sát sao con dâu về mọi mặt, từ cách ăn mặc, trang điểm cho đến tóc tai. Theo 163, Quách Bích Đình cũng không thể chia sẻ tâm tư, tình cảm cá nhân trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ ra rằng, nữ diễn viên luôn khép nép và thận trọng mỗi khi xuất hiện bên cạnh gia đình chồng. Khác với nụ cười trong trẻo, vô tư thời con gái, nụ cười của Quách Bích Đình giờ đây trở nên thật gượng gạo, chất chứa nhiều nỗi niềm.