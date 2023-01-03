Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, ngôi sao TVB nhận án tù 18 ngày, chịu 2 năm tù treo, tước bằng lái xe 2 năm và nộp phạt 385 USD cho hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn. Anh được áp giải về trại tạm giam ngay sau phiên tòa.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đã hé lộ hình ảnh Dương Minh khi đang thụ án trong tù.

Cô không mang theo nhu yếu phẩm cho bạn trai, đồng thời từ chối các câu hỏi của phóng viên. Đến 15h cùng ngày, cô rời khỏi nhà tù và sắc mặt có vẻ thoải mái hơn. Cô đã chủ động vẫy tay chào các phóng viên có mặt và nhắn gửi mọi người "chúc mừng năm mới".

Khi Dương Minh ngồi tù , bạn gái anh là Trang Tư Minh đã đến thăm anh 2 lần. Vào khoảng 13h ngày 1/1, Trang Tư Minh cùng bạn thân đến nhà tù.

Trang Tư Minh đến thăm bạn trai trong tù. Ảnh: Internet

Truyền thông còn cho biết thêm, Dương Minh từng yêu cầu muốn chuyển sang nhà tù khác, nghi ngờ anh có hiềm khích cá nhân khi bị giam giữ.

Tháng 8/2020, Dương Minh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông. Chiếc Mercedes-Benz do anh cầm lái lao qua làn đường ngược chiều, húc đổ gần 60 m dãy phân cách và tông vào vệ đá bên đường. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhìn thấy Dương Minh nằm bất động trong xe, người nồng nặc mùi rượu. Hai nhân viên cảnh sát phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Dương Minh thời điểm gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Internet

HK01 cho biết vụ bê bối và án phạt ngồi tù giáng đòn nặng nề đến danh tiếng của nam nghệ sĩ. Anh bị TVB hạn chế hoạt động nghệ thuật suốt 2 năm qua. Để cứu vãn sự nghiệp, Dương Minh liên tục nộp đơn kháng cáo. Việc lý lịch có tiền án tiền sự khiến nam diễn viên khó có thể tiếp tục làm việc trong ngành nghệ thuật.

Từng có một sự nghiệp xán lạn, nhưng bê bối đời tư khiến con đường nghệ thuật của Dương Minh "tuột dốc không phanh". Ảnh: Internet

Dương Minh sinh năm 1981, là diễn viên dưới trướng TVB. Nam diễn viên thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát có hình tượng chính trực trên sóng truyền hình. Các bộ phim tiêu biểu của anh có thể kể đến Nhân chứng, Ván bài định mệnh, Sức mạnh tình thân, Đặc cảnh sân bay... Anh từng sang Việt Nam đóng bộ phim Bí mật đảo Linh Xà.

Tuy nhiên, ngoài đời, Dương Minh lại là người nghiện rượu và thường xuyên gặp rắc rối vì thói quen xấu này. Anh được liệt vào danh sách đen của cảnh sát Hong Kong do có tiền sử lái xe, gây rối trật tự công cộng trong tình trạng say xỉn.

Năm 2005, nam diễn viên bị phạt 900 USD, tước giấy phép lái xe một năm vì lỗi đỗ xe sai quy định và nồng độ cồn vượt mức giới hạn. Một năm sau, anh bị kết án lao động công ích 150 giờ vì tấn công nhân viên bảo vệ ở hộp đêm. Cùng năm, anh tiếp tục bị bắt do đập phá đồ đạc của một cửa hàng tiện lợi khi uống say.