Ly hôn 'thái tử Kinh Khuyên', cuộc sống của 'nữ hoàng phim bi' Tôn Di hiện giờ ra sao?

Sau khi đường ai nấy đi, Tôn Di không hề bi lụy hay đau khổ vì chuyện hôn nhân tan vỡ. Thay vào đó, cô bận rộn đóng phim, dự sự kiện bởi khối lượng công việc tăng vùn vụt. Người đẹp bày tỏ: "Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân rất tốt đẹp".

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Tạm Biệt Người Yêu tối 3/1, Tôn Di đã có những chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn Đổng Tử Kiện .

Tôn Di trải lòng thêm rằng, mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũ không có nhiều thay đổi, cuộc sống của con gái cũng không bị xáo trộn so với trước đây.

Cô cho biết, thế giới bên ngoài nghĩ rằng ly hôn là cam chịu, mất mát, song với bản thân vẫn thấy cuộc sống hạnh phúc.

"Có lẽ là tình yêu kết thúc, nhưng tình thân thì không, chúng tôi vẫn rất yêu con gái", Tôn Di nói.

Nữ diễn viên chia sẻ, cho đến nay con gái cô vẫn không biết rõ lý do cha mẹ ly hôn, cô dự định đợi con gái lớn lên rồi sẽ nói chuyện với con về quyết định tình cảm của cha mẹ.

Tháng 8/2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiện xác nhận "đường ai nấy đi" sau 6 năm gắn bó và có một con gái chung. Cặp đôi không tiết lộ nguyên nhân khiến chuyện tình của họ tan vỡ. Trong thông báo ly hôn, họ khẳng định chia tay trong hòa bình và sẽ cùng có trách nhiệm nuôi dạy cô con gái chung.

Được biết, Tôn Di không được lòng gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng vì xuất phát điểm từ một gia đình lao động phổ thông, không môn đăng hộ đối với gia đình họ Đổng. Tôn Di chỉ được gia đình nhà chồng chấp nhận vì mang thai và sinh con.

Theo một số nguồn tin thân cận, nữ diễn viên và chồng rạn nứt quan hệ vì không có điểm chung trong suy nghĩ. Nữ diễn viên từng thừa nhận việc mang thai và sinh nở khi tuổi còn trẻ khiến cô khá mệt mỏi.

Tôn Di sinh con vào năm 24 tuổi, thời điểm sự nghiệp của cô đang rộng mở. Cô trở thành nữ diễn viên 9X mang thai và kết hôn sớm nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ngoài ra, vài năm gần đây, Tôn Di cũng bị gia đình chồng hối thúc việc sinh con thứ hai và điều này từng được cô tâm sự trong một chương trình truyền hình năm 2021. Trước khi lập gia đình, cô được xem là nữ hoàng phim bi của màn ảnh Hoa ngữ, góp mặt trong nhiều bộ phim có tiếng như Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện. Nhờ thành công của bộ phim Bởi vì được gặp em, Tôn Di vươn lên trở thành "nữ hoàng rating mới" của làng giải trí Hoa ngữ.

Trong khi đó, Đổng Tử Kiện sinh năm 1993, là diễn viên kiêm nhà sản xuất. Ở cả hai vai trò, nam nghệ sĩ đều có thành tích nổi bật.

Năm 2017, Đổng Tử Kiệt lọt vào danh sách 30 người trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes vinh danh. Anh được mệnh danh là "thái tử Kinh Khuyên" khi có mẹ là bà Vương Kinh Hoa - quản lý nghệ sĩ quyền lực trong showbiz Hoa ngữ.

Một số tác phẩm nổi bật của Đổng Tử Kiện có thể kể đến Bút tiên 3, Đại giang đại hà, Hẹn em nơi ấy, Kiến quân đại nghiệp, Lớp học thiếu niên, Ai là hung thủ.