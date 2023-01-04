Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi?

Sao quốc tế 04/01/2023 11:04

Điền Khải Văn - người từng có nhiều năm làm việc với Châu Tinh Trì - được cho là hiểu rất rõ về con người và tính cách của Châu Tinh Trì.

Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Điền Khải Văn chia sẻ về những chuyện vui buồn trong quá khứ khi anh làm việc chung với Châu Tinh Trì. Ngoài ra, anh khẳng định rằng "vua hài" sẽ trở lại đóng phim trong tương lai.

Điền Khải Văn cho biết, mọi người phải chờ đợi thêm vài năm, dự kiến Châu Tinh Trì sẽ trở lại đóng phim và tái ngộ cùng khán giả sau 65 tuổi.

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi? - Ảnh 1
Điền Khải Văn tiết lộ Châu Tinh Trì sẽ trở lại đóng phim sau 65 tuổi. 

Theo Điền Khải Văn, "vua hài" là người đam mê đóng phim, anh muốn thoát khỏi mọi vai diễn trước đây. Hiện tại ê-kíp của Châu Tinh Trì vẫn còn đó, mọi người đừng nghĩ về Châu Tinh Trì của trước đây như thế nào. Nói cách khác, ngay cả khi quay trở lại đóng phim, nam diễn viên sinh năm 1962 cũng sẽ không tham gia những bộ phim hài nhảm, nhưng chỉ cần có thể xem anh ấy đóng phim, thể loại phim nào không còn là quan trọng.

Thật ra, Châu Tinh Trì trước đây cũng từng đề cập đến vấn đề này. Năm 2016, khi đang quảng bá cho bộ phim Mỹ nhân ngư do Châu Tinh Trì làm đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất và viết kịch bản, từng có phóng viên đặt câu hỏi với anh rằng bao giờ anh sẽ trở lại đóng phim.

Khi đó, Châu Tinh Trì trả lời rằng: "Thôi đi, mấy chục tuổi đầu rồi, có còn trẻ đâu!", nhưng sau đó anh lại nói khác: "Hiện tại tôi đang tập trung làm tốt vai trò của một đạo diễn. Làm đạo diễn phải diễn nhiều hơn diễn viên, vì mỗi một vai diễn đều do đạo diễn diễn qua một lần cho diễn viên xem. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê làm diễn viên trong con người anh chưa bao giờ tắt".

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi? - Ảnh 2
Châu Tinh Trì là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. 

Châu Tinh Trì là ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hong Kong nhưng lại giã từ sự nghiệp diễn xuất quá sớm hồi năm 2008 ở tuổi 46, sau bộ phim viễn tưởng - hài CJ7.

Tại Trung Quốc, những ngôi sao hạng A tham gia sản xuất phim là điều không mới, nhưng ngừng đóng chính sớm lại chỉ có Châu Tinh Trì. Thực tế, việc các ngôi sao gạo cội đóng phim cũng là cách họ thể hiện sự yêu nghề bên cạnh mục đích giảm chi phí sản xuất. Còn Châu Tinh Trì lại là câu chuyện khác.

Từ sau năm 2008, "vua hài Hong Kong" không tham gia đóng phim, chuyển hẳn sang nghiệp sản xuất và đạo diễn. Khán giả van nài anh trở lại với màn ảnh nhưng anh nhiều lần thoái thác.

Những người bạn Châu Tinh Trì hé lộ đã từ lâu danh hài Hong Kong không còn mặn mà với việc "múa võ" trước ống kính. Anh tự thấy chán khi phải lặp lại chính mình trên màn ảnh.

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi? - Ảnh 3
Châu Tinh Trì thời trẻ. 

Khởi đầu sự nghiệp từ năm 1982, Châu Tinh Trì đã tham gia gần 10 series phim truyền hình và đóng trong 54 tác phẩm điện ảnh. Cả thập niên 2000 anh chỉ đóng 3 phim, trong đó Đội bóng Thiếu Lâm và Tuyệt đỉnh Kung Fu đều thành công vang dội. 

Thời gian qua, những phim Châu Tinh Trì sản xuất và làm đạo diễn như Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện hay Mỹ nhân ngư cũng gây ấn tượng mạnh với doanh thu lên đến hàng trăm triệu USD. 

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