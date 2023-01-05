Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới?

Sao quốc tế 05/01/2023 11:33

Sau khi bị người cũ làm tổn thương, Mã Quốc Minh gặp gỡ và yêu Thang Lạc Văn. Nam tài tử đã cầu hôn thành công bạn gái, thậm chí Thang Lạc Văn còn vướng tin đang mang thai.

Ngày 1/1, trên trang cá nhân, nam diễn viên nổi tiếng của TVB Mã Quốc Minh tuyên bố đã cầu hôn thành công bạn gái Thang Lạc Văn. Người đẹp Bằng chứng thép 4 cũng thông báo tin vui tới bạn bè và khán giả.

Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới? - Ảnh 1
Chuyện tình của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn nhận được ủng hộ của công chúng. Ảnh: Internet

Trước đó, khi tham dự sự kiện của đài TVB, Mã Quốc Minh chia sẻ anh dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2023. Cả hai đều sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân và còn lên kế hoạch kết hôn từ đầu năm 2022. Nhưng do tình hình dịch bệnh căng thẳng, hai diễn viên nhiều lần trì hoãn. Bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng trên trang cá nhân của Mã Quốc Minh.

Sau khi cùng nhau thông báo tin vui đính hôn, Thang Lạc Văn nói về không khí của thời điểm Mã Quốc Minh cầu hôn cô. Nữ diễn viên nói đó là một bầu không khí vui vẻ và ngày cưới vẫn chưa được quyết định. 

Trong khi đó, với những suy đoán về việc liệu việc đính hôn đột ngột này có phải là do cô mang thai hay không, Thang Lạc Văn nhanh chóng phủ nhận: "Tất nhiên là không rồi".

Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới? - Ảnh 2

Sau khi thông tin đính hôn của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn được chia sẻ, nhiều ngôi sao Hong Kong như Hồ Hạnh Nhi đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Hai diễn viên công khai yêu nhau năm 2020, Quốc Minh từng nói Lạc Văn tính trẻ con, hay sơ ý nên thường bị tổn thương, cần được người khác chăm sóc. "Cô ấy như một bé gái còn ngây thơ. Ngây thơ cũng là tính tốt, người như thế có ưu điểm vui vẻ, lạc quan", Mã Quốc Minh nói.

Theo HK01, mối tình của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Hong Kong. Mã Quốc Minh vốn là nam diễn viên hiền lành, chăm chỉ, được công chúng yêu mến. Anh sống tình nghĩa nhưng lại bị bạn gái Huỳnh Tâm Dĩnh "cắm sừng".

Sự phản bội của Á hậu Hong Kong 2012 càng khiến khán giả tiếc nuối cho đường tình duyên lận đận của Mã Quốc Minh. Hiện tại, nam diễn viên đã bước sang tuổi 49 mới lập gia đình.

Sau khi bị bạn gái cũ làm tổn thương, Mã Quốc Minh gặp gỡ Thang Lạc Văn. Cô được đánh giá là người đẹp dịu dàng, không vướng scandal. Thang Lạc Văn kém Mã Quốc Minh 13 tuổi, có xuất thân bề thế. Cha cô là nam diễn viên Thang Trấn Tông, chú là tài tử Thang Trấn Nghiệp.

Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới? - Ảnh 3

Sự nghiệp của Thang Lạc Văn không thành công như Mã Quốc Minh, song hai người được đánh giá là "tiên đồng ngọc nữ" rất hợp nhau. Theo On, cha mẹ của Thang Lạc Văn cũng ưng ý "con rể tương lai".

Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Nổi tiếng, có nhan sắc và tài năng nhưng Trương Gia Nghê vẫn không thể giữ được trái tim người chồng vốn có bản tính trăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Mã Quốc Minh Thang Lạc Văn Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn đính hôn Huỳnh Tâm Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi?

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi?

Phim về chữa lành tâm hồn của Lưu Diệc Phi được khen cảnh sắc đồng quê

Phim về chữa lành tâm hồn của Lưu Diệc Phi được khen cảnh sắc đồng quê

Ly hôn 'thái tử Kinh Khuyên', cuộc sống của 'nữ hoàng phim bi' Tôn Di hiện giờ ra sao?

Ly hôn 'thái tử Kinh Khuyên', cuộc sống của 'nữ hoàng phim bi' Tôn Di hiện giờ ra sao?

Giữa tin đồn bí mật sang nước ngoài sinh con, rầm rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Tiêu Chiến?

Giữa tin đồn bí mật sang nước ngoài sinh con, rầm rộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Tiêu Chiến?

Con trai lăng nhăng phụ tình, trùm showbiz Hong Kong hứa phân chia tài sản cho con dâu Quách Bích Đình

Con trai lăng nhăng phụ tình, trùm showbiz Hong Kong hứa phân chia tài sản cho con dâu Quách Bích Đình

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 39 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng