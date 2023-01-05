Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới?

Sau khi bị người cũ làm tổn thương, Mã Quốc Minh gặp gỡ và yêu Thang Lạc Văn. Nam tài tử đã cầu hôn thành công bạn gái, thậm chí Thang Lạc Văn còn vướng tin đang mang thai.

Ngày 1/1, trên trang cá nhân, nam diễn viên nổi tiếng của TVB Mã Quốc Minh tuyên bố đã cầu hôn thành công bạn gái Thang Lạc Văn. Người đẹp Bằng chứng thép 4 cũng thông báo tin vui tới bạn bè và khán giả. Chuyện tình của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn nhận được ủng hộ của công chúng. Ảnh: Internet Trước đó, khi tham dự sự kiện của đài TVB, Mã Quốc Minh chia sẻ anh dự định tổ chức hôn lễ vào năm 2023. Cả hai đều sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân và còn lên kế hoạch kết hôn từ đầu năm 2022. Nhưng do tình hình dịch bệnh căng thẳng, hai diễn viên nhiều lần trì hoãn. Bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng trên trang cá nhân của Mã Quốc Minh.

Sau khi cùng nhau thông báo tin vui đính hôn, Thang Lạc Văn nói về không khí của thời điểm Mã Quốc Minh cầu hôn cô. Nữ diễn viên nói đó là một bầu không khí vui vẻ và ngày cưới vẫn chưa được quyết định. Trong khi đó, với những suy đoán về việc liệu việc đính hôn đột ngột này có phải là do cô mang thai hay không, Thang Lạc Văn nhanh chóng phủ nhận: "Tất nhiên là không rồi".

Sau khi thông tin đính hôn của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn được chia sẻ, nhiều ngôi sao Hong Kong như Hồ Hạnh Nhi đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Hai diễn viên công khai yêu nhau năm 2020, Quốc Minh từng nói Lạc Văn tính trẻ con, hay sơ ý nên thường bị tổn thương, cần được người khác chăm sóc. "Cô ấy như một bé gái còn ngây thơ. Ngây thơ cũng là tính tốt, người như thế có ưu điểm vui vẻ, lạc quan", Mã Quốc Minh nói. Theo HK01, mối tình của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Hong Kong. Mã Quốc Minh vốn là nam diễn viên hiền lành, chăm chỉ, được công chúng yêu mến. Anh sống tình nghĩa nhưng lại bị bạn gái Huỳnh Tâm Dĩnh "cắm sừng". Sự phản bội của Á hậu Hong Kong 2012 càng khiến khán giả tiếc nuối cho đường tình duyên lận đận của Mã Quốc Minh. Hiện tại, nam diễn viên đã bước sang tuổi 49 mới lập gia đình. Sau khi bị bạn gái cũ làm tổn thương, Mã Quốc Minh gặp gỡ Thang Lạc Văn. Cô được đánh giá là người đẹp dịu dàng, không vướng scandal. Thang Lạc Văn kém Mã Quốc Minh 13 tuổi, có xuất thân bề thế. Cha cô là nam diễn viên Thang Trấn Tông, chú là tài tử Thang Trấn Nghiệp. Sự nghiệp của Thang Lạc Văn không thành công như Mã Quốc Minh, song hai người được đánh giá là "tiên đồng ngọc nữ" rất hợp nhau. Theo On, cha mẹ của Thang Lạc Văn cũng ưng ý "con rể tương lai".

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