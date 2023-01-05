Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhắc về bộ phim đóng với chồng cũ, coi đây là 'bước ngoặt cuộc đời'

Sao quốc tế 05/01/2023 19:29

"Minh Lan Truyện" là bộ phim đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh, không chỉ giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp, mà còn là cơ duyên để cô gặp gỡ Phùng Thiệu Phong.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một buổi phỏng vấn với truyền thông và chia sẻ về những vai diễn mà cô đã đóng. Nữ diễn viên cho biết: "'Minh Lan Truyện' là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi".

Cô cho biết bản thân đã rút ra được rất nhiều bài học từ bộ phim này. Đặc biệt trong đó là việc con người không thể chỉ dựa vào bản thân mà đạt được thành công, cần phải có tài năng, chăm chỉ, may mắn và quý nhân phù trợ.

"Tôi đã gặp được rất nhiều người giúp đỡ mình, mang đến cho tôi nhiều cơ hội", Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhắc về bộ phim đóng với chồng cũ, coi đây là 'bước ngoặt cuộc đời' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh nói bộ phim đóng với chồng cũ là bước ngoặt cuộc đời. Ảnh: Internet

Minh Lan Truyện ra mắt vào năm 2018, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang Trung Quốc có tựa đề Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phải Xanh Thắm. Bộ phim giúp Triệu Lệ Dĩnh có được lượng fan đông đảo nhờ kỹ năng diễn xuất tốt và ngoại hình xinh đẹp. Đồng thời, Minh Lan Truyện cũng là cầu nối để cô có được tình yêu cho riêng mình.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhắc về bộ phim đóng với chồng cũ, coi đây là 'bước ngoặt cuộc đời' - Ảnh 2
Minh Lan Truyện là bộ phim xe duyên cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Ảnh: Internet

Lệ Dĩnh và bạn diễn Phùng Thiệu Phong đến với nhau thuận lợi trong quá trình ghi hình, trước khi phim lên sóng. Sau khi Minh Lan Truyện phát sóng, cặp đôi chính thông báo tin vui về cuộc hôn nhân và nhận được lời chúc phúc từ đông đảo cư dân mạng. 5 tháng sau, cô hạ sinh con trai, một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, điều mọi người không ngờ tới là cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 năm 6 tháng. Ngày 23/4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công bố tin ly hôn khiến dân tình tiếc nuối. Mặc dù "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè. Dù bận rộn công việc, họ thường xuyên hẹn nhau dẫn con trai đi ăn uống, vui chơi. 

Một người bạn cho biết con trai chính là sợi dây gắn kết tình cảm của đôi nghệ sĩ. Cậu bé hiện sống cùng với mẹ Phùng Thiệu Phong do cả hai diễn viên thường xuyên vắng nhà. Vào mỗi cuối tháng, cả Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ sẽ cùng sắp lịch vài ngày rảnh để sum họp đưa con đi chơi. Một nguồn tin tiết lộ tài tử muốn tái hợp với vợ cũ. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối và muốn duy trì quan hệ bạn bè. 

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhắc về bộ phim đóng với chồng cũ, coi đây là 'bước ngoặt cuộc đời' - Ảnh 3

Sina cho biết Triệu Lệ Dĩnh hiện hài lòng cuộc sống độc thân kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hai năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước. 

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng tích cực trở lại với công việc diễn xuất. Anh vừa góp mặt trong phim truyền hình, quay quảng cáo và tham gia gameshow. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên được nhận xét thua sút so với vợ cũ. 

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo

Bà Trương Lan - mẹ ruột của Uông Tiểu Phi không mấy thiện cảm với "con dâu tương lai". Mặc cho vậy, Uông Tiểu Phi vẫn nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong Minh Lan Truyện sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo

Angelababy lộ ảnh đi 'quẩy' cùng một nam ca sĩ, nghi vấn đã có tình mới hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy lộ ảnh đi 'quẩy' cùng một nam ca sĩ, nghi vấn đã có tình mới hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới?

Tài tử bị Á hậu Hong Kong 'cắm sừng', đến mức mất niềm tin vào tình yêu hiện đã có con với bạn gái mới?

Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Chồng phụ tình đi theo gái trẻ, cuộc sống mỹ nhân đẹp nhất 'Diên Hy công lược' hiện giờ ra sao?

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi?

Sau nhiều năm buông bỏ đóng phim, 'vua hài' Châu Tinh Trì sẽ tái xuất màn ảnh sau 65 tuổi?

Phim về chữa lành tâm hồn của Lưu Diệc Phi được khen cảnh sắc đồng quê

Phim về chữa lành tâm hồn của Lưu Diệc Phi được khen cảnh sắc đồng quê

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 41 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng