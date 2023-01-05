Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhắc về bộ phim đóng với chồng cũ, coi đây là 'bước ngoặt cuộc đời'

Cô cho biết bản thân đã rút ra được rất nhiều bài học từ bộ phim này. Đặc biệt trong đó là việc con người không thể chỉ dựa vào bản thân mà đạt được thành công, cần phải có tài năng, chăm chỉ, may mắn và quý nhân phù trợ.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong một buổi phỏng vấn với truyền thông và chia sẻ về những vai diễn mà cô đã đóng. Nữ diễn viên cho biết: "' Minh Lan Truyện ' là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi".

Minh Lan Truyện ra mắt vào năm 2018, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang Trung Quốc có tựa đề Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phải Xanh Thắm. Bộ phim giúp Triệu Lệ Dĩnh có được lượng fan đông đảo nhờ kỹ năng diễn xuất tốt và ngoại hình xinh đẹp. Đồng thời, Minh Lan Truyện cũng là cầu nối để cô có được tình yêu cho riêng mình.

"Tôi đã gặp được rất nhiều người giúp đỡ mình, mang đến cho tôi nhiều cơ hội", Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ.

Minh Lan Truyện là bộ phim xe duyên cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Ảnh: Internet

Lệ Dĩnh và bạn diễn Phùng Thiệu Phong đến với nhau thuận lợi trong quá trình ghi hình, trước khi phim lên sóng. Sau khi Minh Lan Truyện phát sóng, cặp đôi chính thông báo tin vui về cuộc hôn nhân và nhận được lời chúc phúc từ đông đảo cư dân mạng. 5 tháng sau, cô hạ sinh con trai, một nhà 3 người vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, điều mọi người không ngờ tới là cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 năm 6 tháng. Ngày 23/4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công bố tin ly hôn khiến dân tình tiếc nuối. Mặc dù "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè. Dù bận rộn công việc, họ thường xuyên hẹn nhau dẫn con trai đi ăn uống, vui chơi.

Một người bạn cho biết con trai chính là sợi dây gắn kết tình cảm của đôi nghệ sĩ. Cậu bé hiện sống cùng với mẹ Phùng Thiệu Phong do cả hai diễn viên thường xuyên vắng nhà. Vào mỗi cuối tháng, cả Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ sẽ cùng sắp lịch vài ngày rảnh để sum họp đưa con đi chơi. Một nguồn tin tiết lộ tài tử muốn tái hợp với vợ cũ. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối và muốn duy trì quan hệ bạn bè.

Sina cho biết Triệu Lệ Dĩnh hiện hài lòng cuộc sống độc thân kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hai năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước.

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng tích cực trở lại với công việc diễn xuất. Anh vừa góp mặt trong phim truyền hình, quay quảng cáo và tham gia gameshow. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên được nhận xét thua sút so với vợ cũ.