'Ác nữ' Lý Thuần lộ ảnh hẹn hò, danh tính bạn trai hóa ra là gương mặt quen trong ngành

"Vệ Yến Uyển" của "Hậu Cung Như Ý Truyện" đang hạnh phúc trong tình yêu. Cô và bạn trai nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Thuần và nam ca sĩ Mã Địch cùng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Cả hai sánh bước ngọt ngào, Mã Địch liên tục ôm chặt Lý Thuần từ phía sau. Lý Thuần và Mã Địch liên tục có hành động tình cảm. Ảnh: Internet Sau đó, cả hai cùng nhau bắt taxi về khu nhà riêng của Mã Địch. Truyền thông cho hay, nhìn những hành động có thể thấy cả hai ngôi sao đang rất hạnh phúc trong tình yêu.

Chuyện hẹn hò giữa Lý Thuần và Mã Địch nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Nhiều nguồn tin cho biết Mã Địch là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khi hẹn hò anh xác nhận tiến tới hôn nhân. Cả hai đều là những ngôi sao chuyên tâm cho sự nghiệp, ít scandal tai tiếng.

Lý Thuần được đông đảo công chúng biết đến với những vai diễn phản diện ấn tượng trong Hoa Thiên Cốt, Hậu Cung Như Ý Truyện, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh… Cô được mệnh danh “ác nữ” của màn ảnh Hoa ngữ bởi khả năng hắc hóa thành thần của mình. Cũng giống như Dung Ma Ma của Hoàn Châu Cách Cách năm xưa, cuộc sống Lý Thuần cũng bị ảnh hưởng sâu sắc vì đóng vai ác quá đạt. Thậm chí có một thời gian cô nàng không dám để mẹ lên mạng đọc tin tức về mình vì sợ đọc phải những bình luận không hay, có phần cay nghiệt của cư dân mạng. Tuy nhiên Lý Thuần cũng dần chấp nhận, cảm thấy biết ơn vì chí ít bản thân đã thành công khắc họa nhân vật, chứng tỏ được thực lực diễn xuất. Vai diễn Vệ Yến Uyển trong "Hậu Cung Như Ý Truyện" đã làm nên tên tuổi của Lý Thuần. Ảnh: Internet Vào năm 2018, mỹ nhân sinh năm 1988 bất ngờ vướng vào tin đồn yêu đương với bạn diễn Lý Dịch Phong khi cùng tham gia phim Tâm Lý Tội Phạm. Cả hai thậm chí còn bị bắt gặp mặc áo giống nhau, cùng nhau du lịch Thái Lan nhưng không công khai. Thế nhưng công chúng nhanh chóng "mất hứng" vì Lý Thuần đã đưa ra phản hồi gay gắt, phủ nhận hoàn toàn mọi chuyện. Nam ca sĩ Mã Địch. Ảnh: Internet Về phía Mã Địch, anh sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ theo dòng nhạc dân ca. Ca khúc nổi bật gắn liền với tên tuổi anh là Nam Sơn Nam.

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ nhắc về bộ phim đóng với chồng cũ, coi đây là 'bước ngoặt cuộc đời' "Minh Lan Truyện" là bộ phim đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh, không chỉ giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp, mà còn là cơ duyên để cô gặp gỡ Phùng Thiệu Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ac-nu-ly-thuan-lo-anh-hen-ho-danh-tinh-ban-trai-hoa-ra-la-guong-mat-quen-trong-nganh-543356.html