Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Thâm cung nội chiến' tiết lộ tuyết trong phim làm từ phân bón

Sao quốc tế 06/01/2023 11:46

Bí mật hậu trường phim "Thâm cung nội chiến" được hai cựu diễn viên TVB Đặng Tụy Văn và Trương Khả Di bật mí trên truyền hình, khiến khán giả bất ngờ.

Hai sao nữ đang đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong show thực tế thi đấu diễn xuất Lớp học siêu việt vô hạn trên truyền hình Trung Quốc. Ở chương trình, Đặng Tụy VănTrương Khả Di nói về kinh nghiệm diễn xuất, câu chuyện làm phim với diễn viên trẻ. Trong tập mới nhất, Đặng Tụy Văn tái hiện một số cảnh trong Thâm cung nội chiến, cho biết ấn tượng sâu đậm nhất với cô khi quay phim là mùi hôi của phân bón hóa học.

Bấy giờ, đoàn phim không đủ nhân lực, cả đạo diễn, giám chế đều chung tay rải phân bón xuống khoảng đất rộng để tạo khung cảnh mùa đông. Trương Khả Di tiết lộ khi đó vì đợi quá lâu, không có việc gì làm, cô lẫn trợ lý đều hỗ trợ êkíp. Mỗi người vác hai, ba bao phân bón rải quanh trường quay.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Thâm cung nội chiến' tiết lộ tuyết trong phim làm từ phân bón - Ảnh 1
Đoàn phim rải đạo cụ lên núi giả, bờ tường... Ảnh: HK01

Đặng Tụy Văn cho biết phim ghi hình trong bảy tháng, cô và cộng sự thường ngậm đá trong miệng để có cảm giác buốt giá. Êkíp ghi hình ở nhiều nơi, gồm trường quay Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), Cố Cung hay Di Hòa Viên (Bắc Kinh)...

Theo HK01, trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả cho biết khâm phục đoàn phim xây dựng được bộ phim đỉnh cao đề tài cung đấu, trong bối cảnh hạn chế về đạo cụ. Họ không ngờ đạo diễn và các ngôi sao tên tuổi của Hong Kong sẵn sàng động tay những việc như vậy. Nhiều người nể phục đoàn phim vượt nhiều gian khó làm nên tác phẩm kinh điển.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Thâm cung nội chiến' tiết lộ tuyết trong phim làm từ phân bón - Ảnh 2
Đặng Tụy Văn và Trần Hào trong một cảnh phim mùa đông của "Thâm cung nội chiến". Ảnh: HK01

Chỉ dẫn diễn xuất trong show Lớp học siêu việt vô hạn, Đặng Tụy Văn và Trương Khả Di có dịp tái hiện một số cảnh phim đáng nhớ trong Thâm cung nội chiến. Trước đó, cả hai cùng Xa Thi Mạn mặc lại phục trang của phim, khơi gợi ký ức về series phim cung đấu nổi tiếng năm 2004.

Nhận phản hồi tốt nhưng thực tế, Thâm cung nội chiến từng không được ban quản lý cấp cao của TVB coi trọng. Ngoài việc giai đoạn đó nhà đài coi phim hiện đại là chủ lực, họ cũng nghi ngờ chất lượng của phim. Đây là dự án duy nhất của TVB không được các nhãn hàng tài trợ trong năm 2004.

Phim trải qua nhiều đợt xáo trộn diễn viên, gặp nhiều trở ngại vì giá rét khi quay ở phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang cũng như khi lấy ngoại cảnh ở Cố Cung và Di Hòa Viên ở Bắc Kinh. Mặc đồ mỏng dưới cái rét có khi xuống -10 độ C ở Bắc Kinh là một cực hình với diễn viên. Vì trời quá lạnh, họ cứ nói thoại lại nhả khói trắng. Giám chế yêu cầu mỗi người uống một ly nước đá trước lúc vào cảnh. Là người có thoại dài nhất, Xa Thi Mạn đã cứng đơ lưỡi vì những ly nước như vậy. Quá sợ lạnh, cô cẩn thận mặc cả bộ đồ lặn bên trong mỗi bộ phục trang.

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