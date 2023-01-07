Bị fan bóng đá chỉ trích và yêu cầu hủy bỏ buổi hòa nhạc, Châu Kiệt Luân nói gì?

Sao quốc tế 07/01/2023 13:32

CĐV Malaysia phẫn nộ khi họ không thể lấp đầy sân Bukit Jalil ở trận bán kết gặp Thái Lan, bởi vì liên quan đến buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin vào tối 6/1, Châu Kiệt Luân đã lên tiếng sau khi người hâm mộ bóng đá liên tục công kích anh trên mạng xã hội.

Được biết ngày 15/1 tới đây, "ông hoàng Cpop" sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil của Malaysia, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc tập luyện của đội bóng quốc gia này trong thời gian diễn ra giải AFF Cup.

Bị fan bóng đá chỉ trích và yêu cầu hủy bỏ buổi hòa nhạc, Châu Kiệt Luân nói gì? - Ảnh 1
Châu Kiệt Luân.

Phản hồi về vụ việc, Châu Kiệt Luân viết: "Người hâm mộ Malaysia, tôi biết các bạn coi trọng bóng đá đến mức nào. Tôi có thể tạm hoãn concert không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là các bạn nên hỏi hiệp hội bóng đá của bạn hoặc ban tổ chức địa điểm xem có cho phép tôi trì hoãn hay không. 

Tôi thì không sao hết, miễn là tôi có thể hát cho các fans tôi nghe là được. Hy vọng mọi người đến xem concert vui vẻ".

Đây là buổi hòa nhạc đánh dấu sự trở lại của Châu Kiệt Luân tại Malaysia sau 3 năm trì hoãn do đại dịch Covid-19. Concert đã phải hoãn từ năm 2020 cho tới nay.

Bị fan bóng đá chỉ trích và yêu cầu hủy bỏ buổi hòa nhạc, Châu Kiệt Luân nói gì? - Ảnh 2
Sân khấu của Châu Kiệt Luân đã dựng ở một góc sân Bukit Jalil. Ảnh: Internet

Sân Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi nhưng chỉ có 59.000 vé được bán ra ở trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan (7/1). Noor Azman Rahman, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), cho biết 21.000 chỗ ngồi ở sân Bukit Jalil phải để trống do bị chặn bởi sân khấu được chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của ca sĩ Châu Kiệt Luân được tổ chức tại đây vào ngày 15/1.

Thậm chí, các CĐV Malaysia còn tràn vào trang facebook chính thức của Châu Kiệt Luân để yêu cầu nam ca sĩ hủy bỏ buổi hòa nhạc. CĐV có tài khoản Erwan MW viết: “Người anh em, hãy hủy bỏ buổi hòa nhạc đi. Chúng tôi không cần những bài hát của anh. Chúng tôi cần xem bóng đá”.

Trước đó, Singapore cũng phải tổ chức các trận bóng diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar thay vì sân vận động quốc gia Singapore, cũng bởi vì Châu Kiệt Luân. Cụ thể, vào 2 ngày 17 và 18/12, giọng ca Sứ Thanh Hoa đã thuê sân vận động Quốc gia Singapore để tổ chức 2 đêm hòa nhạc liên tiếp.

HLV Antoine Hey của Myanmar khi dẫn đội tới đây làm khách đã phàn nàn rằng, việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besar với cường độ cao là rất nguy hiểm với cầu thủ, dễ gây chấn thương. 

Bị fan bóng đá chỉ trích và yêu cầu hủy bỏ buổi hòa nhạc, Châu Kiệt Luân nói gì? - Ảnh 3

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca sĩ tên tuổi của làng nhạc Hoa ngữ với danh xưng "Ông hoàng nhạc pop" xứ Đài. Anh có khả năng sáng tác, hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh âm nhạc, Kiệt Luân còn tham gia đóng phim và lưu dấu ấn qua Hoàng kim giáp, Tô Khất Nhi...

Nam ca sĩ là người kiếm được tiền nhiều nhất trong số những ngôi sao Hoa ngữ với hơn 330 triệu USD chỉ trong vòng 4 năm. Anh đã bán hơn 30 triệu album và giành được nhiều giải thưởng cho các tác phẩm âm nhạc của mình. Châu Kiệt Luân đã tổ chức sáu tour lưu diễn thế giới, biểu diễn ở các thành phố khắp thế giới với hơn 10 triệu người.

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Từ khóa:   Châu Kiệt Luân Malaysia AFF Cup sao Hoa ngữ Cbiz

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