Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện'

Mới đây, bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan sản xuất tung tạo hình dàn nhân vật. Trong đó, nhân vật A Châu do Trần Ngọc Kỳ đảm nhận được khen ngợi. Mặc dù xuất hiện không nhiều trong trailer phim nhưng nhân vật A Châu do Trần Ngọc Kỳ đảm nhiệm xuất hiện trong trang phục đơn giản, thanh lịch và đầy khí chất, rất phù hợp với ngoại hình của nhân vật A Châu mà nhà văn Kim Dung mô tả trong tác phẩm Thiên long bát bộ của ông.

Tạo hình của Trần Ngọc Kỳ trong vai A Châu. Ảnh: Internet

Trong trailer có thể thấy Trần Ngọc Kỳ mặc trang phục màu hồng, để tóc dài chẻ đôi, trên người không có bất kỳ vật trang sức nào, tạo hình nhân vật của cô nhìn chung khá đơn giản và thanh lịch.