Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện'

Sao quốc tế 07/01/2023 12:57

Mới đây, tạo hình nhân vật A Châu trong phim" Thiên Long Bát Bộ" phiên bản điện ảnh được tiết lộ, lập tức nhận được sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan sản xuất tung tạo hình dàn nhân vật. Trong đó, nhân vật A Châu do Trần Ngọc Kỳ đảm nhận được khen ngợi. Mặc dù xuất hiện không nhiều trong trailer phim nhưng nhân vật A Châu do Trần Ngọc Kỳ đảm nhiệm xuất hiện trong trang phục đơn giản, thanh lịch và đầy khí chất, rất phù hợp với ngoại hình của nhân vật A Châu mà nhà văn Kim Dung mô tả trong tác phẩm Thiên long bát bộ của ông.

Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện' - Ảnh 1
Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện' - Ảnh 2
Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện' - Ảnh 3
Tạo hình của Trần Ngọc Kỳ trong vai A Châu. Ảnh: Internet

Trong trailer có thể thấy Trần Ngọc Kỳ mặc trang phục màu hồng, để tóc dài chẻ đôi, trên người không có bất kỳ vật trang sức nào, tạo hình nhân vật của cô nhìn chung khá đơn giản và thanh lịch.

Trong một cảnh quay, cô và nhân vật Kiều Phong do Chân Tử Đan đảm nhiệm cùng đi trên một con thuyền hướng đến một nơi đẹp như tiên cảnh, sau đó lập tức chuyển sang một cảnh quay khác như đang đi đến cao trào của bộ phim, đó là cảnh Chân Tử Đan đi giải cứu Trần Ngọc Kỳ. Lúc bấy giờ, nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh gương mặt mộc, đầu tóc bù xù và mếu máo rằng: "Sao anh vẫn còn đến đây?".

Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng khi vào vai A Châu trong 'Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện' - Ảnh 4
Nhân vật Kiều Phong do Chân Tử Đan đảm nhận. Ảnh: Internet

Sự xuất hiện trong trailer phim tuy ngắn ngủi nhưng đủ để khán giả thấy được sự tiến bộ của Trần Ngọc Kỳ trong diễn xuất. Bên cạnh đó, hình ảnh ánh mắt, tâm trạng và cảm xúc được cô thể hiện khá chuẩn, làm bộc lộ nét đặc trưng về tính cách của nhân vật.

Sau khi trailer phim được tung ra, nhiều khán giả đã dành tặng không ít lời khen cho Trần Ngọc Kỳ, cả về tạo hình nhân vật và kỹ năng diễn xuất. Không ít cư dân mạng còn khen cô rất giống với nhân vật A Châu mà Kim Dung mô tả.

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống, nhân vật Kiều Phong - bang chủ Cái Bang, một anh hùng hào hiệp được mọi người trong võ lâm kính nể, nhưng không may bị buộc tội là người Khiết Đan nên bị mọi người quay lưng. Trên con đường tìm kiếm kẻ hãm hại mình, Kiều Phong đã gặp gỡ và thành đôi với nhân vật A Châu. Cả hai cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử ở Tụ Hiền Trang, Nhạn Môn Quan và Kính Hồ.

Cho đến khi A Châu bị anh giết nhầm do trúng kế của Mã phu nhân Khang Mẫn, vợ Mã Đại Nguyên - phó bang chủ Cái Bang, Kiều Phong mới nhận ra mọi bi kịch xảy đến với anh là do âm mưu của Mộ Dung Phục nhằm khôi phục lại Yến quốc. Trong cơn phẫn uất, Kiều Phong đã tìm đến Mộ Dung Phục, thề sẽ trả thù cho A Châu.

Ngoài sự tham gia của Chân Tử Đan và Trần Ngọc Kỳ, phim còn có sự góp mặt của các tên tuổi như Trương Triệu Huy, Lữ Lương Vỹ, Huệ Anh Hồng, Lưu Nhã Sắt, Vương Quân Hinh…

 

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