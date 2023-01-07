Nam người mẫu 21 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng

Sao quốc tế 07/01/2023 14:31

Trang Mộ Khanh nổi tiếng với hình ảnh trai đẹp đi xe máy phân khối lớn. Tuy nhiên, chính nam người mẫu đã gây tai nạn giao thông khiến anh và 3 người không thể qua khỏi.

Ngày 7/1, truyền thông Hoa ngữ đưa tin nam người mẫu Trang Mộ Khanh đã thiệt mạng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào ngày 6/1, tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Trang Mộ Khanh khi đang lái chiếc môtô phân khối lớn đã va chạm với 2 phương tiện đi chiều ngược lại. Sự cố giao thông khiến 4 người thiệt mạng tại chỗ.

Theo cảnh sát, nguyên nhân vụ tai nạn bắt nguồn từ hành vi quá khích, lái xe bất cẩn của Trang Mộ Khanh. Nam người mẫu trong lúc phấn khích khi đua xe cùng bạn bè đã tăng tốc và không làm chủ được tay lái nên đã lao sang phần đường ngược chiều.

Sự ra đi đột ngột của Trang Mộ Khanh ở tuổi 21 khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thương tiếc.

Nam người mẫu 21 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 1
Nam người mẫu 21 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 2
Nam người mẫu 21 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh 3
Trang Mộ Khanh có niềm đam mê với xe phân phối lớn và tốc độ. Ảnh: Weibo

Sau sự việc trên, truyền thông Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo an toàn cho những người thích đua xe và đam mê lái môtô phân phối lớn. Trang Mộ Khanh cũng là người mẫu nổi tiếng trên mạng với các bộ ảnh, video khoe vẻ điển trai, ngầu khi lái xe máy. Cũng vì vậy, nhiều tai nạn thương tâm diễn ra.

Hồi tháng 6/2022, người mẫu Diêm Giai Hiền lái môtô mất tay lái đâm vào cây bên đường. Trước khi qua đời, cô thường đăng tải các clip thực hiện động tác lái xe khó. Đến tháng 10/2022, người mẫu Ngu Điềm Tịnh cũng qua đời vì tai nạn giao thông khi đi phượt bằng môtô. Tháng 10, hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc Cá Nhỏ cũng bị tai nạn qua đời. Cô bị cho là đã uống rượu trước khi lái xe.

Trang Mộ Khanh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Tứ Xuyên, là hot boy nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngoài việc làm người mẫu ảnh, anh thường xuyên đăng tải các clip lái môtô và thể hiện niềm đam mê tốc độ. Nam nghệ sĩ cũng đang phấn đấu để có danh tiếng tốt hơn, thử sức trong lĩnh vực phim ảnh

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