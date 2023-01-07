Trịnh Sảng chính thức phản đồn Trương Hằng, phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con

Sao quốc tế 07/01/2023 23:36

Trước cáo buộc của bạn trai cũ, Trịnh Sảng lên tiếng phủ nhận ngược đãi, bỏ bê hai con.

Ngày 7/1, Trịnh Sảng khiến cả làng giải trí chấn động vì scandal bị Trương Hằng tố bạo hành con dã man. Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Thời gian qua, nữ diễn viên thể hiện bản thân là người mẹ tốt, chăm sóc hai con cẩn thận.

Trịnh Sảng chính thức phản đồn Trương Hằng, phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con - Ảnh 1
Trương Hằng tố Trịnh Sảng bạo hành con. 

Cho đến mới đây, Trịnh Sảng thông qua luật sư phủ nhận mọi cáo buộc tiêu cực từ phía Trương Hằng. Cô khẳng định bản thân không bạo hành hay bỏ bê con cái như bạn trai cũ tố cáo. Tính đến thời điểm hiện tại, Trịnh Sảng cho biết không dính đến bất kỳ vấn đề luật pháp nào liên quan đến hành vi ngược đãi trẻ em.

Phía Trịnh Sảng cho biết cuộc kiểm tra duy nhất của cơ quan chức năng với nữ diễn viên là vào ngày 4/1/2022, kéo dài 6 phút. Kết thúc chuyến thăm, cảnh sát và cơ quan bảo vệ trẻ em nhận thấy hai con của Trịnh Sảng lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Vì vậy, họ đã không có thêm biện pháp giám sát hay điều tra Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng chính thức phản đồn Trương Hằng, phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con - Ảnh 2

Theo Trịnh Sảng, vào tháng 3/2022, đơn xin đưa hai con về Trung Quốc sống của Trương Hằng đã bị bác bỏ.

Tòa án cũng tăng thời gian thăm nuôi con của Trịnh Sảng, bao gồm cả việc để hai bé qua đêm tại nhà riêng của người mẹ mỗi tuần. Nữ diễn viên cho biết vì liên tục thất bại trên tòa trong việc chiếm lợi thế nuôi dưỡng hai con, Trương Hằng đã giở thủ đoạn chơi xấu bằng cách lan truyền thông tin bịa đặt, khiến công chúng nghi ngờ về tình yêu thương của cô với hai con.

"Lucas và Luna hiện sống hạnh phúc dưới sự chăm sóc của tôi ở Colorado. Người cha của chúng thì sao. Anh ta đã bỏ đến California để mở họp báo vu khống mẹ của hai con", Trịnh Sảng bức xúc.

Bố Trịnh Sảng cũng lên tiếng bảo vệ con gái. Ông cho biết đã xem livestream của Trương Hằng và không thể chấp nhận hành vi đê hèn nhằm đánh lừa dư luận trước phiên xử quyền nuôi con vào ngày 9/1.

"Toàn lời dối trá, đảo ngược trắng đen. Cậu ta là đàn ông nhưng lại dùng trò hề để bôi nhọ nhân phẩm của con gái tôi. Hãy dùng pháp luật để giải quyết", ông Trịnh Thành Hoa chia sẻ.

Trịnh Sảng chính thức phản đồn Trương Hằng, phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con - Ảnh 3

Trịnh Sảng từng là nữ diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích qua các phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên...

Tuy nhiên, tháng 1/2021, Trịnh Sảng bị bạn trai cũ tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế, danh tiếng của cô sụp đổ.

Cụ thể, khi tình cảm còn mặn nồng, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Tuy nhiên, sau đó cả hai đường ai nấy đi, nữ diễn viên từ chối nhận con, muốn phá hủy khi thai nhi đã được 7 tháng tuổi. Sau khi con ra đời khoảng một năm, nữ diễn viên cũng không thăm hỏi hai con song sinh.

Theo Trương Hằng, Trịnh Sảng không xứng đáng làm mẹ. Cô thường xuyên bỏ hai đứa trẻ ở nhà một mình, không chăm sóc trong thời gian thăm nuôi. Không những vậy, anh còn cho biết Trịnh Sảng giàu có nhưng đối đãi với con ruột keo kiệt. Gần đây, cô đăng ký trợ cấp y tế dành cho hai con. Đây là gói giảm tiền khám chữa bệnh hoặc miễn phí của chính phủ Mỹ với đối tượng có thu nhập thấp.

Sina cho biết Trịnh Sảng và Trương Hằng đang bước vào cuộc đấu tố mới. Hiện, vụ tranh giành quyền nuôi con của cả hai nhận được sự quan tâm của dư luận và truyền thông Trung Quốc.

 

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